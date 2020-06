Presenta Comercio Exterior nuevas estrategias para impulsar el comercio foráneo y la inversión extranjera en el país

2020-06-11 08:10:07 / web@radiorebelde.icrt.cu





El Primer Ministro Manuel Marrero Cruz encabezó el chequeo al Programa de Comercio Exterior, donde fueron presentadas nuevas estrategias para impulsar el comercio foráneo y la inversión extranjera en el país. Según publicó el propio Marrero Cruz en su perfil oficial en Twitter, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), Rodrigo Malmierca Díaz, expuso estas alternativas, cuyo objetivo principal es tributar al desarrollo nacional, a partir de la sustitución de importaciones y la ampliación de los convenios e intercambios con socios extranjeros. Malmierca Díaz explicó en la propia red social que hoy más que nunca resulta indispensable la implementación de los lineamientos económicos del Partido Comunista de Cuba, para poder hacer frente a la crisis desatada por la actual pandemia del nuevo coronavirus. Igualmente, el titular del MINCEX hizo énfasis en la necesidad de aumentar los rubros exportables de la economía nacional, así como continuar sustituyendo importaciones para consolidar la base económica nacional. “En Estrategia para enfrentar escenario prolongado crisis económica es necesario avanzar en implementación políticas y lineamientos aprobados y eliminar trabas. Prioritario liberar fuerzas productivas, exportar, sustituir importaciones y atraer inversión extranjera”, escribió Malmierca Díaz. Al respecto, el pasado 29 de febrero, en el balance anual del organismo, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hizo un llamado a la inclusión de nuevos rubros en el mercado internacional, diversificar el destino de las exportaciones cubanas, sustituir importaciones aprovechando las potencialidades productivas del país.



Ofrece Cuba su experiencia a los países del Alba en la lucha contra la COVID-19



El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, convocó a intercambiar experiencias dentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) para enfrentar los efectos de la Covid-19. Durante la Cumbre Virtual del organismo, el mandatario aseguró que urge la cooperación y la solidaridad ante la crisis multisectorial, en particular en el ámbito económico, que amenaza tras la expansión del virus SARS-CoV-2 en la región y el mundo. En este contexto, el mandatario rechazó los efectos del cerco económico y financiero de Estados Unidos por atentar contra el desarrollo de naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esta política, dijo, es una expresión de egoísmo e injusticia de un sistema cuyo único fin es enriquecer minorías a costa del sufrimiento de las mayorías. "Por más que se prevé una afectación global, nadie discute que quienes sufrirán más las consecuencias de la crisis son las naciones del sur", enfatizó. En el encuentro, convocado el pasado 27 de mayo por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, los representantes de los países miembros se reunieron en esta ocasión para trazar una estrategia centrada en proceso de recuperación y reconstrucción económica y social post-pandemia.



Se alista el país para la recuperación tras la epidemia del nuevo coronavirus



El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este miércoles la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros —dirigida por el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz— donde se presentó el Plan de medidas que se implementará en las tres fases que tendrá la primera etapa de la recuperación en el país. Como refirió el mandatario, esta reunión del máximo órgano del Gobierno cubano, estuvo antecedida por una del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, presidida por su Primer Secretario, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la que “se aprobó la estrategia de trabajo que debemos llevar. En los próximos días, añadió, “se precisarán cada una de las medidas y las acciones, para tenerlas listas e implementarlas en el momento en que vayamos a dar ese paso. El Presidente de la República se refirió a los indicadores que van a apuntando al control de la epidemia en Cuba, entre ellos, dijo, volvemos al momento en que se suceden menos ingresos que altas en el sistema de Salud, disminuyen los eventos activos y también los casos positivos por día. Casi todos los municipios y provincias, agregó, llevan prácticamente un mes sin incidencias y por lo tanto están en condiciones de retornar a la normalidad. En su intervención, el Presidente de la República comentó que se transitará hacia un momento en el que, “además de volver a la normalidad, se trabajará para evitar, y es posible, que esta enfermedad se nos convierta en endémica”. Aclaró que la COVID-19 seguirá presente en el país y que en algunos momentos puede detectarse un número determinado de casos. El hecho de mantener la tendencia al control, significa que nuestro sistema de Salud puede soportar lo que suceda en el futuro, consideró Díaz-Canel.



Amplían Cuba y la ONUDI colaboración para el desarrollo industrial



Débora Rivas, viceministra del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, sostuvo un intercambio con Fidel Domenech, coordinador del Programa País en la nación caribeña, de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi. En el encuentro en la sede del MINCEX, ambos representantes debatieron acerca de la ampliación de diversos proyectos para apoyar el desarrollo industrial en la mayor de las Antillas, uno de los sectores más afectados por el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos hacia La Habana. Cuba y la Onudi trabajan en proyectos encaminados a fortalecer la industria en la nación caribeña, para ello desde el 2016 se firmó un convenio de colaboración entre ambas partes, el cual tiene un alcance a 19 proyectos, de los cuales 12 son rectorados por el Ministerio cubano de Industrias.



Visita Pardo Guerra isla de Turiguanó, en Ciego de Ávila



El General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, visitó la isla de Turiguanó, en Ciego de Ávila, donde unas tres mil personas han protagonizado la cuarentena más larga y masiva hasta ahora por la COVID-19 en Cuba. Acompañado por Carlos Luis Garrido, presidente del Consejo Provincial de Defensa, y Tomás Alexis Venega, gobernador a ese nivel, Pardo Guerra intercambió con las autoridades locales y conoció que después de 14 días sin casos positivos al nuevo coronavirus, sólo quedan en aislamiento las comunidades El Aserrío y Sandino, de las 10 que estaban en esa fase. El jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil se interesó por todo el proceso de cuarentena, desde los momentos iniciales y precisó que “hoy todos aprendemos de las experiencias.



Recorre Carlos Rafael Miranda ciudad de Santiago de Cuba



Sobre el funcionamiento de los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia Santiago de Cuba, Carlos Rafael Miranda, coordinador nacional de la organización, aseguró que el territorio llegará con loables resultados al aniversario 60. Dijo además que los CDR tendrán protagonismo en las actividades conmemorativas porque custodia las cenizas de Fidel Castro, su fundador. Los miembros de la Coordinación Nacional, de visita en la ciudad héroe, recorrieron el Banco de Sangre Renato Guitart Rosell para conocer su trabajo, intercambiaron con el secretariado provincial de la mayor organización de masas, y visitaron patios y parcelas del movimiento de la agricultura urbana en el municipio San Luis. Gerardo Hernández Nordelo, vicecoordinador de los CDR, comentó que, en su primera visita a Santiago de Cuba en este cargo, no podía faltar el reconocimiento a los que laboran en el Banco de Sangre, quienes garantizan su extracción y adecuado procesamiento.



Destacan labor, ante la actual situación epidemiológica, de trabajadores de hoteles habaneros



Directivos del Hotel Capri y el Hotel Nacional de Cuba, ambos ubicados en esta capital, destacaron la actitud de los trabajadores de esas instalaciones en el enfrentamiento a la COVID-19. Yamina Plá Barbeito, subdirectora general del Complejo Hotelero NH Capri NH Collection Victoria, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que tres de sus compañeros estuvieron en el primer frente de batalla en el hospital Frank País, donde dieron su aporte en la zona roja y en la amarilla. A su vez elogió la posición tan decidida de ellos al incorporarse a esas brigadas en los centros hospitalarios, en tareas de limpieza y de servicios en medio de la actual pandemia. En el caso de Marta López, directora del emblemático Hotel Nacional de Cuba, aseguró que 10 trabajadores de esa instalación acudieron voluntariamente a ese llamado de ayudar en el hospital Frank País, en lo que fuera necesario.



Rechaza canciller cubano nuevas declaraciones del secretario Mike Pompeo



Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores, rechazó las nuevas declaraciones del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, en las que ataca la cooperación médica cubana en el exterior y a la Organización Panamericana de Salud. En su cuenta oficial en Twitter, Rodríguez Parrilla calificó de amenaza a la paz las más recientes palabras del representante de la Casa Blanca, postura que ratifica una vez más el aislamiento actual de los Estados Unidos en su actitud de atacar a la mayor de las Antillas en medio del enfrentamiento a la COVID-19. En conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense atacó a la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por su papel de intermediaria en la colaboración médica cubana en Brasil.



Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y el MINSAP emiten indicaciones para enfrentar actual temporada ciclónica



El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y el Ministerio de Salud Pública emitieron indicaciones para enfrentar la actual temporada ciclónica en medio de la compleja situación que provoca la enfermedad infecciosa del SARS-CoV-2. Un documento suscrito por el General de División Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; y por el Doctor José Ángel Portal Miranda, ministro del MINSAP, contiene las instrucciones correspondientes en cada caso específico, entre ellas la necesidad de asegurar la vitalidad y seguridad de las instalaciones previstas a fin de reducir el riesgo de desastres. Estos últimos pueden ocurrir en centros de evacuación para la protección de la población ante escenarios originados por ciclones tropicales y otros fenómenos hidrometeorológicos, se advierte en el texto, al que tuvo acceso la Agencia Cubana de Noticias.



Abogado cubano, residente en Washington D.C. evalúa estado actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos



Las más recientes medidas del Gobierno de Estados Unidos hacia Cuba son una vuelta más de tuerca en línea con la actual política del presidente Donald Trump contra la isla, afirmó el abogado José Pertierra. 'Esa es la línea desde que el régimen de Trump asumió el poder. Han querido apretar las tuercas contra el pueblo cubano y desmantelar las gestiones que hizo el anterior presidente Barack Obama', expresó el abogado cubano, residente en Washington D.C., en entrevista exclusiva con Prensa Latina. Destacó que ahora el país está en vísperas de la elección presidencial en noviembre y el estado de Florida es clave para Trump. 'Él busca ganar la Florida a todo costo y las encuestas le dicen que una política anticubana y antivenezolana le trae votos en el sur de la Florida de parte de la comunidad de extrema derecha de ahí'.



Enfrentamiento contra el coronavirus reclama autoperfección y autopreparación, asegura especialista clínico



El especialista clínico cubano Adrián Castell aseguró que el enfrentamiento hoy contra el coronavirus SARS Cov-2, causante de la Covid-19, reclama en estos tiempos autoperfección y también autopreparación. Castell, jefe de sala en la zona roja del Hospital Mario Muñoz, de la ciudad de Matanzas, destacó que 'hemos estudiado bastante, no existe descanso, los tiempos libres son básicamente para indagar en la bibliografía que se tiene sobre la enfermedad'. A juicio del galeno, 'lo fundamental de la eficiencia en nuestro trabajo es que nos percatamos de que con este virus siempre debemos estar un paso adelante, llevar la delantera, no podemos dormirnos ni esperar a que un paciente se complique'. Castell ponderó los servicios intensivos en la zona roja del citado centro hospitalario, en el occidental territorio matanceros, por sus resultados en el enfrentamiento a la pandemia apoyados en la calidad y agudeza del trabajo de los profesionales que desempeñan esta tarea.



