Presentó Cuba a inversores de Reino Unido potencial petrolero

Cuba presentó a inversores del Reino Unido, y de otros países, una licitación para la exploración y explotación petrolera en 24 bloques de la Zona Económica Exclusiva perteneciente a la isla caribeña en el Golfo de México. Según destaca el diario Granma, el área tiene un potencial de producción de petróleo y gas equivalente a más seis mil millones de barriles. Esa predicción, está avalada por los estudios sísmicos que realizó en 2017 la prestigiosa compañía de servicios geofísicos BGP y que están a disposición de las compañías interesadas en invertir en la mencionada Zona Económica. Expertos afirmaron además que Cuba cuenta con el marco legal adecuado para garantizar la tranquilidad de los inversionistas.

Our trade mission in Oil & Gas by Cupet and @tradegovuk representatives in #Cuba begin their activities and meetings during @EAGE_Global Event in #London.#EAGEAnnual2019 @tradegovukLatAm pic.twitter.com/VEbqlwG6ns