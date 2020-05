Publica Gaceta Oficial medidas complementarias del MINSAP para enfrentar la COVID-19

2020-05-14 08:51:48 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Ministerio de Salud Pública promulga nuevas disposiciones sanitarias para la actual etapa de prevención y control del nuevo coronavirus en el territorio nacional. Las normativas, que también ratifican otras ya adoptadas, están contenidas en la resolución 128/20 del titular del Minsap, doctor José Ángel Portal Miranda, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial No. 25 Extraordinaria. La resolución «dicta disposiciones sanitarias, higiénicas y epidemiológicas para la organización y funcionamiento de los servicios de salud y otros servicios públicos y actividades vinculados a la población ante la situación de emergencia epidemiológica»



Canciller agradece reconocimiento de Caricom a médicos de Cuba



El canciller Bruno Rodríguez agradeció a sus homólogos de la Comunidad del Caribe (Caricom) por el reconocimiento al personal de salud de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia. Es nuestro deber solidario con las hermanas naciones del Caribe, expuso el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter. El apoyo de los cancilleres de Caricom se produjo la semana pasada durante la Reunión del Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias. Igualmente, los cancilleres pidieron un levantamiento inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, y trataron varios desafíos que enfrentan los países del grupo, agravados por el impacto negativo de la pandemia.



Cuba envía condolencias a Kenya ante pérdidas por lluvias



El canciller cubano, Bruno Rodríguez, envió sus condolencias al pueblo y gobierno de Kenya ante las lluvias en esa nación africana que provocaron pérdidas humanas y materiales. La cancillería cubana divulgó en su página web el mensaje a la secretaria del gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenya, Raychelle Omamo, debido a las intensas inundaciones que arrasaron hogares, cultivos y carreteras. La información refleja que los niveles de agua en los lagos del país aumentaron significativamente, según publica Cubaminrex.



Tributo joven a José Martí en tiempos de coronavirus



Yusuam Palacios Ortega, presidente del Movimiento Juvenil Martiano afirmó que singular, y extraordinario, como este tiempo y sus desafíos, será el homenaje al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, a 125 años de su caída en combate. Palacios expresó que la pandemia obliga al distanciamiento social y esta vez no habrá actividades ni masivos actos, aunque, eso sí, en composición reducida, a Dos Ríos y Santa Ifigenia, llegará el tributo agradecido del pueblo cubano al Apóstol. De la conmemoración del 19 de mayo, el también director del Museo Fragua Martiana habló como oportunidad para honrar, amar y pensar al más universal de los hijos de esta tierra. Mencionó al voluntariado joven, dispuesto a dar la batalla, a cumplir las misiones más complejas, sin importar los peligros, y que a ellos y a muchísimos más los convoca, ese ideal del Maestro.



Aprecia Pardo Guerra recuperación de hospital de Cárdenas



El general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil en Cuba, apreció la recuperación de los servicios del hospital de Cárdenas, en la provincia Matanzas, tras desinfectar sus áreas debido a un evento de transmisión de COVID-19. Pardo Guerra señaló la importancia de no descuidar la disciplina del personal del centro en su labor diaria. Llamó a mantener la vitalidad del sistema de salud pública en el enfrentamiento a la pandemia y otras situaciones excepcionales. Wilson Montoro Bombuses, director en funciones del hospital Julio Aristegui Villamil, puesto en cuarentena el 27 de abril, explicó que en la institución se mantendrán las acciones de desinfección como práctica sistemática más allá de la actual situación sanitaria, según las especificidades de cada área.



Incrementan medidas de aislamiento social en La Habana Vieja



Desde la noche de este miércoles el Consejo de Defensa Provincial de la capital cubana aplica medidas de refuerzo en el municipio de La Habana Vieja para el enfrentamiento a la COVID-19. En este sentido, todos los organismos, de manera mancomunada, asumen acciones extraordinarias a favor del buen funcionamiento de sus respectivas encomiendas, y la garantía de la atención a los pobladores. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Luis Antonio Torres Iríbar, remarcó la necesidad de que en los lugares donde hay incremento del aislamiento social y sanitario, todo marche bien. Las medidas suponen limitar la salida de las personas, —solo aprobado por cuestiones de trabajo o necesidades imprescindibles—; el reforzamiento de la pesquisa activa en cada uno de sus consejos populares, y la búsqueda de casos asintomáticos.



Muestra soberanía tecnológica laboratorios SUMA



El Centro de Inmunoensayo, acaba de hacer otro aporte científico de notable valor, al desarrollar en apenas seis semanas un novedoso sistema para el diagnóstico de la COVID-19, basado en el Sistema Ultra-Microanálitico, conocido como tecnología SUMA. El diagnosticador denominado Umelisa SARS COV-2 IgG, muestra indicadores favorables de sensibilidad. Se trata de un ensayo capaz de detectar anticuerpos en muestras de suero o plasma. El sistema tiene la ventaja de poder aplicarse en pesquisajes masivos de la covid-19, unido a los resultados de otras pruebas de laboratorio. Actualmente hay 232 laboratorios con tecnología SUMA, distribuidos a lo largo y ancho de nuestro archipiélago.



Informan sobre interrupción del sistema de acceso al servicio de redes privadas



Joven Club comunica a sus clientes de redes privadas integrados a la red TINORED, la interrupción del servicio con la finalidad de realizar trabajo de mantenimiento preventivo, aprovechando la ampliación de las capacidades de recursos del sistema en el centro de datos. El horario de interrupción del servicio comprenderá desde las 12 de la madrugada de este jueves 14 de mayo, por tanto, desde la hora señalada y hasta que se restablezca el servicio a redes privadas, sufrirá afectaciones. El sistema será sometido a modificaciones que se realizarán en los servidores de datos hospedados en ETECSA que alojan al sistema. La dirección de comunicación institucional de la entidad, ofrece disculpas por las molestias ocasionadas.



Mesa Redonda: Cuba contra la COVID-19



Los gobernadores de La Habana y Camagüey y directivos de Cimex y Tiendas Caribe comparecen este jueves en la Mesa Redonda para informar sobre las acciones integrales de enfrentamiento a la pandemia en esos territorios y las medidas que se siguen adoptando en la red de tiendas y tiendas virtuales del país. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Inician en Sancti Spíritus estudio para detectar la COVID-19



Un estudio poblacional para continuar detectando la COVID-19, se inició en la provincia Sancti Spíritus, publica la Agencia Cubana de Noticias. Esta indagación obedece a la investigación de tipo masiva que se desarrolla en Cuba, como parte de las acciones del Ministerio de Salud Pública, para seguir descubriendo casos del nuevo coronavirus. Las personas que intervendrán en este tipo de pesquisa se han seleccionado de forma aleatoria en el país, a partir de un programa informático al cual se le introducen diferentes datos para escoger a los que serán objeto del examen. En el caso del territorio espirituano participarán unas 100 personas inicialmente, quienes se ubican en seis consultorios del Programa del Médico de Familia en los municipios de Sancti Spíritus y Jatibonico.



