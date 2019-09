Puertos cubanos mantienen total operatividad ante actual situación energética

En los puertos de la zona oriental de Cuba continua la manipulación de mercancías que garantiza la canasta básica familiar al pueblo de seis provincias y otros servicios, a pesar de la situación creada por la hostilidad del imperio para que el país no reciba combustible. Mario Sierra, director adjunto de la Empresa Servicios Portuarios del Oriente, afirmó que no se han paralizado las operaciones y se labora sobre la base de más organización, eficiencia y austeridad con los recursos disponibles en este primer momento de compleja situación energética. El directivo informó que hoy comienza la manipulación del buque Josefa, con 25 mil toneladas de arroz, y lo hará por la nueva Terminal multipropósito del puerto Guillermón Moncada, en Santiago de Cuba.



Refuerzan en Cuba medidas para el ahorro energético



La Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía refuerza las medidas encaminadas al ahorro energético en la situación actual del país, principalmente en el sector estatal y durante los horarios pico. En toda la nación hay desplegado un cuerpo estatal de inspectores, al que se han unido trabajadores de la Unión Eléctrica Nacional, quienes se encargan de velar porque en los centros de trabajo no se sobrepase el consumo planificado. En los Consejos Energéticos tanto provinciales como municipales se analiza el comportamiento durante el horario pico del día anterior y se definen aquellas empresas que incumplieron con lo establecido. En la medida de lo posible, en los centros laborales se debe reducir o evitar el uso de los equipos en el horario de 11 de la mañana a una de la tarde, y cuando finalice la jornada laboral se recomienda desconectar los interruptores.



Ministro de Turismo de Cuba inaugura ACTUAL y Meeting Place



El Ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero Cruz, dejó este martes oficialmente inaugurada la II Edición del Congreso de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina y la XVII edición de Meeting Place, en La Habana, publica el diario Granma. El Hotel Meliá Cohíba sede de este importante evento, acogió a compañías de turismo de Eventos e Incentivos; asociaciones, empresas de cultura y turismo en el mundo; cámaras de comercio, agencias de viajes, turoperadores, compañías hoteleras, organizadores de eventos, líneas aéreas y medios de prensa, todos ellos procedentes de América, Europa y Asia.

Mesa Redonda: Acciones para enfrentar la contingencia energética



Ministros y viceministros del Gobierno comparecerán este miércoles en la Mesa Redonda para informar sobre diversas acciones que se han adoptado en el país para enfrentar la contingencia energética. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



En La Habana, II Convención Internacional de Calidad Habana 2019



El Palacio de Convenciones de La Habana acogerá del 30 de septiembre al 3 de octubre lugar la II Convención Internacional de Calidad-Habana 2019. Al encuentro asistirán empresarios, especialistas, ejecutivos y personal vinculados a la inocuidad de los alimentos. Durante la inauguración del evento se entregará el Premio Nacional de la Calidad de la República de Cuba, galardón, que se otorga a empresas noveles y a las que revalidan el lauro, y constituye el más alto reconocimiento de la Isla a las organizaciones destacadas por sus resultados en la gestión total de la calidad y la eficiencia económica.



Cuba y Hungría con perspectivas para la colaboración



El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz, realizó una visita de trabajo a Budapest, Hungría, para participar en la ceremonia de cambio de sede del Banco Internacional de Inversiones, institución financiera de la cual Cuba es miembro desde el año 1974. En el contexto de la visita el dirigente cubano fue recibido por el viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Mihaly Varga; el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio, Peter Zsijjarto, y el vicepresidente del Parlamento, János Latorcai. En cada uno de los encuentros se examinó el buen estado de las relaciones entre Cuba y Hungría y se identificaron las principales perspectivas para el desarrollo de la colaboración en los próximos años, en sectores tales como el agroalimentario, de gestión del agua, educación, la biotecnología y la industria médico-farmacéutica, entre otros.



Convocan a jornada por el Día del trabajador agropecuario



El Sindicato Nacional Agropecuario, Forestal y Tabacalero y el Ministerio de la Agricultura convocan a la jornada por los festejos del 3 de octubre, Día del trabajador del sector en Cuba, la cual se iniciará el 26 de este mes. Néstor Hernández Martínez, Secretario general de la organización obrera, informó que se reconocerán los resultados del cumplimiento en la producción, la eficiencia económica, capacitación, las investigaciones, la disciplina laboral y en el funcionamiento sindical. El dirigente añadió que la Jornada por el día del trabajador agropecuario se efectuará en el contexto del programa de perfeccionamiento del Ministerio de la Agricultura y en el proceso de dignificación de los Organismos Superiores de Dirección Empresarial.



Asisten 17 empresas cubanas a tercera Ronda de Negocios entre Argentina y Cuba

Argentina y Cuba celebran una Ronda de Negocios a la que asiste una amplia delegación de 17 empresas de la mayor de las Antillas, publica Prensa Latina. Organizado por la Cámara Pyme Argentina, la Cámara de Comercio cubana y nuestra embajada en Buenos Aires, el encuentro quedó abierto en el capitalino Hotel Castelar con la apuesta en afianzar el importante flujo de relaciones comerciales en ambos países, que en la actualidad supera los 250 millones de dólares. Al dejar abierta la cita, el embajador cubano en Argentina, Orestes Pérez, subrayó como ha ido creciendo desde la primera edición, en la que participaron alrededor de nueve empresas de su país y ahora llegan 17 de varios sectores.



Sesionará en Varadero II Congreso Internacional Cibersociedad 2019



Bajo el lema Habilitando La Transformación Digital, se desarrollará del 14 al 18 de octubre próximo, en el balneario de Varadero, el II Congreso Internacional Cibersociedad 2019, publica Radio Reloj. Participantes de 10 países debatirán sobre ciberseguridad, innovación digital y comercio y gobierno electrónicos, a través de un amplio programa de conferencias, sesiones científicas, paneles y una Feria de Soluciones Innovadoras. Además de la amplia delegación cubana que estará presente, los debates se transmitirán vía web nacional para que cada uno de los actores del proceso de informatización de la sociedad puedan actualizarse sobre los principales temas del Congreso.



