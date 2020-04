Radiocuba alerta sobre posibles afectaciones en recepción de señal televisiva

Directivos de la Empresa de Radiocomunicación y Difusión de Cuba (Radiocuba), advierten que por estos días puede verse afectada la recepción de las señales de televisión analógica y digital terrestre en algunas localidades del territorio nacional, fundamentalmente en las zonas costeras del país. De acuerdo con Radiocuba, estas anomalías pueden suceder como consecuencia de las condiciones atmosféricas existentes en la región, definidas por las altas presiones y los cielos despejados. De acuerdo con el diario Granma, el servicio más afectado por este fenómeno será el de televisión digital. La televisión analógica permite un nivel de interferencia que se aprecia en los televisores a través de la «llovizna»; por su parte, la TV Digital no admite tales degradaciones de la señal, por lo tanto, o se ve bien o no logra verse.



Denuncia representante de Cuba en la ONU consecuencias del bloqueo norteamericano



Ana Silvia Rodríguez, representante permanente alterna de Cuba ante las Naciones Unidas, denunció que el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas, limita la capacidad del país de brindar su solidaridad al mundo. “Para Cuba, el bloqueo estadounidense no solo representa un daño a nuestro pueblo, sino q también limita nuestra capacidad para ser solidarios, publicó la diplomática en su cuenta oficial en Twitter. “En tiempos de pandemia, el reclamo mundial de poner fin al bloqueo y el llamado a la solidaridad aumenta, porque solo la solidaridad salva vida”, expresó Rodríguez, según informa Prensa Latina.



Crece rechazo mundial del bloqueo a Cuba ante actual pandemia



Sindicatos, activistas, intelectuales y organizaciones sociales de diversas latitudes reclamaron el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y destacaron el humanismo de la isla en la lucha mundial contra la Covid-19. La Confederación Sindical de Comisiones Obreras de España demandó a Washington el cese inmediato de las férreas sanciones económicas contra La Habana, que dura ya casi seis décadas. Por su parte, la asociación Francia-Cuba instó a todos los gobiernos del planeta a condenar de manera enérgica los bloqueos impuestos a varios países, ante su continuidad en momentos en los que se produce el azote de la Covid-19. En similar sentido se pronunció la Asociación de Amistad Azerbaiyán-Cuba, que denunció la política punitiva de la nación norteña, reporta Prensa Latina.

Recuerda pueblo de Cuba inicio de la invasión mercenaria por Playa Girón hace 59 años



Cuba recuerda hoy el inicio de la invasión mercenaria por Playa Girón ordenada hace 59 años por Estados Unidos, cuyo gobierno persiste en la hostilidad a la isla y el recrudecimiento del bloqueo económico y financiero. Tres días y dos noches de intensos combates bastaron para derrotar la agresión orquestada desde Washington y ejecutada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. El hecho, constituyó la primera gran derrota del imperialismo en América Latina. Casi seis décadas después del suceso, la Casa Blanca persiste en sus agresiones contra Cuba a partir del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, incluso cuando la nación caribeña se enfrenta a la pandemia del nuevo coronavirus.



Ministerio del Transporte esclarece nuevas medidas ante la COVID-19



El Ministerio del Transporte de Cuba aclaró a través de su cuenta oficial en Twitter, algunos elementos acerca de las nuevas medidas tomadas por la dirección del país, como parte del plan de prevención de la COVID-19. Sobre los autos particulares, el MITRANS explica que su circulación no está prohibida hasta este momento, fue suspendida la prestación de servicios públicos estatales y particulares. Las personas pueden trasladarse normalmente en sus autos personales, excepto en las zonas de cuarentena. Al referirse a los vehículos estatales, el Ministerio aclaró que estos no necesitan una identificación adicional para poder transitar, aunque sí recuerda que el gobierno cubano hizo un llamado a disminuir la movilidad innecesaria y la paralización de los medios cuyas actividades han disminuido o recesado.

En tiempos de quedarse en casa, un llamado al uso racional de la energía



En las primeras semanas de este mes de abril, la demanda de energía eléctrica ha superado lo que normalmente se consume en los meses de verano, publica la Agencia Cubana de Noticias. Así dio a conocer el Consejo Energético Nacional al analizar, en videoconferencia, el incremento de la demanda y las medidas que pudieran adoptarse para disminuir esas cifras, teniendo en cuenta que es en los hogares, donde se reporta el mayor consumo. En tal sentido, Liván Nicolás Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas, exhortó a desplazar los horarios de cocción de los alimentos en el hogar y balancear las actividades domésticas para que no todas se realicen en el mismo momento. Asimismo, hizo énfasis en el combate a las ilegalidades en el sector y a implementar las mejores prácticas y experiencias, muchas de ellas aplicadas en la contingencia energética de septiembre de 2019.

Informan causas de afectaciones al servicio eléctrico en La Habana



La Empresa Eléctrica de La Habana informa que en la noche del 15 de abril sobre las 7:32 pm ocurrió una avería en la Subestación Diezmero, la misma consistió en daño de un transformador de corriente causando una fuerte explosión y principio de incendio en el lugar. A partir de este evento se desencadenó una serie de disparos asociados a la propia avería, así como sobrecarga por altas transferencias en la red eléctrica de la capital, ocasionando afectación al servicio eléctrico en zonas de San Miguel del Padrón, Cotorro, Arroyo Naranjo, Diez de Octubre, Cerro y Reparto Debeche perteneciente a Guanabacoa. Aclara la entidad que las interrupciones comenzaron sobre las 7:30 de la noche y concluyeron sobre las 2 de la madrugada, hora en que quedaron totalmente restablecidas las cargas afectadas por estas averías.



Mesa Redonda: Cuba frente a la Covid-19



Los ministros de Salud Pública, Educación y Educación Superior comparecerán este viernes en la Mesa Redonda para brindar información actualizada sobre el cuadro epidemiológico del país con la covid-19 y la implementación de las decisiones tomadas en la educación general y las universidades cubanas. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



