Ratifica Cuba en Japón compromiso con la paz mundial

2019-10-21 07:47:30 / web@radiorebelde.icrt.cu

El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Roberto Morales Ojeda, ratificó en Japón el compromiso de nuestro país a favor de mantener la paz mundial y de eliminar las armas nucleares. Morales Ojeda expresó esa postura en un mensaje en el libro de visitas del Parque Memorial de la Paz de Hiroshima, tras rendir tributo a las víctimas del bombardeo atómico en agosto de 1945. El vicepresidente del Consejo de Ministros, quien asiste a las actividades de entronización del nuevo emperador japonés, Naruhito, reiteró la posición del Estado caribeño en sus conversaciones con el vicealcalde de Hiroshima, Nobuyuki Koike.

En fase de terminación línea de enlace entre primera bioeléctrica del país con el Sistema Electroenergético Nacional



La línea de transmisión de 110 mil voltios, de la primera bioeléctrica que entrará en funcionamiento en Cuba, está en fase de terminación y se espera esté lista a finales del presente mes. En ese sentido, trabajadores del sector en la provincia Ciego de Ávila se aprestan a colocar el cable protector a lo largo de los siete kilómetros de longitud. Esta acción evita los cortes de electricidad y daños a las líneas en caso de descargas eléctricas u otras contingencias. La línea es única de su tipo en la provincia, en tanto en la geografía avileña no existen antecedentes en el empleo de postes centrifugados (formados por dos secciones que empalman una con la otra) de 12 metros de altura.



Condenan combatientes espirituanos bloqueo y nuevas medidas de Donald Trump contra Cuba



Una condena unánime contra el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y las nuevas medidas de Donald Trump contra el pueblo cubano, fue la respuesta de los delegados a la Quinta Conferencia Provincial de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, efectuada en la Universidad de Sancti Spíritus José Martí. Publica el semanario Escambray que entre los temas más abordados por los delegados figuró la necesidad de perfeccionar el trabajo político- ideológico y la formación de valores en los jóvenes, tanto entre los de los planteles estudiantiles, como en los centros laborales.



Nuevos hoteles en Camagüey para temporada alta de turismo internacional



En la provincia Camagüey está prevista la inauguración del Hotel Residencial Planta Real, en la playa Santa Lucía, con 35 habitaciones y categoría cuatro estrellas. El acto inaugural será el próximo tres de noviembre, coincidiendo con la temporada alta de turismo internacional. Perteneciente al Grupo Cubanacán, la instalación ofrecerá un servicio diferenciado y de alto estándar, y forma parte de los esfuerzos en la región para ampliar la planta hotelera, publica la Agencia Cubana de Noticias. El principal polo turístico camagüeyano, con unos 17 kilómetros de playa, dispone en la actualidad de mil 35 capacidades de alojamiento.



Moderna fábrica de pienso reabrirá para noviembre en Villa Clara



La fábrica de pienso Chichí Padrón en Villa Clara prevé reiniciar sus producciones en noviembre próximo. Luego de una reconversión tecnológica la entidad duplicará su capacidad de molienda. Según refieren directivos del Ministerio de la Agricultura, la inversión, ascendente a cuatro millones de pesos, incluyó el cambio de los molinos procesadores de cereales, las mezcladoras, líneas de empaques, entre otros elementos, con la consiguiente automatización de la industria. Los nuevos molinos podrán triturar 25 toneladas de cereales por hora, entre soya y maíz, superiores a los antiguos que solo aportaban ocho toneladas en igual período de tiempo. Brigadas del Ministerio de la Construcción de Cienfuegos, acoplaron la novedosa maquinaria, con tecnología alemana de última generación.



A potencia máxima genera Central Termoeléctrica Antonio Guiteras



La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en la provincia Matanzas, genera de modo estable al tope de su potencia, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias Misbel Palmero Aguilar, director técnico del mayor y más eficiente bloque unitario del país. Palmero Aguilar explicó que tras un mantenimiento de siete días, calificado de exitoso, la pretensión de la planta es mantener la generación máxima durante los meses que restan en el año corriente, período en el cual no están previstas otras intervenciones importantes. El mantenimiento incluyó limpieza del condensador para recuperar el vacío, uno de los parámetros más importantes de la planta, así como también limpiezas en caldera y calentadores de aire regenerativos, además de otras labores de puesta a punto en equipos que no excedían el límite de tiempo planificado, precisó el director técnico.



Conducción de ensayos clínicos a la mira en Congreso de Farmacología



Como parte del VII Congreso Internacional de Farmacología Habana 2019, del 27 al 31 de octubre, se desarrollará el Taller Internacional de Diseño y Conducción de Ensayos Clínicos. Con sede en el Hotel Tryp Habana Libre, el encuentro reunirá a profesionales y estudiantes vinculados al desarrollo de estos estudios. Según destacan los organizadores, los temas a tratar versarán sobre las regulaciones de los ensayos clínicos; transparencia, ética y formación de recursos humanos en la investigación clínica; entre otros. Ensayo clínico, pilar del desarrollo de la medicina, es el lema del encuentro, en el cual también se impartirán varios cursos pre-congreso vinculados al taller.

Del 27 al 31 de octubre se desarrollará en el Hotel Habana Libre el VII Taller Internacional de Diseño y Conducción de Ensayos Clínicos, en el marco del VII Congreso Internacional de Farmacología y Terapéutica y XIII Congreso Nacional de la Sociedad Cubana de Farmacología.#salud pic.twitter.com/YBNCW81DA2 — CPICM La Habana (@CPICMH2) October 18, 2019

La construcción de viviendas en Cuba es prioridad, afirma ministro



El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, destacó en Matanzas que el plan de construcción de viviendas, continúa siendo una prioridad del sector y marcha según lo previsto. Ya hay algo más de 29 mil 100 viviendas terminadas, debemos cumplir con el plan anual que excede las 32 mil y entregar un volumen extra, aseguró el directivo. Insistió en que la solución a la actual realidad del fondo habitacional en Cuba tiene como elemento primordial incrementar, en cada localidad, las capacidades productivas de materiales para la construcción. Sobre el propósito de entregar una casa diaria por municipio, dijo que ya se ordena la capacidad constructiva por territorio y no pocos lugares ya cuentan con la maquinaria. Señaló que Guantánamo y Cienfuegos presentan resultados positivos en esa aspiración del programa de la vivienda para revertir la situación actual.



Comunidad de Wallmansthall agradece atención de médicos cubanos



Los pobladores de la localidad sudafricana de Wallmansthall agradecieron las consultas de prevención ofrecidas por nueve médicos cubanos, quienes atendieron a numerosas personas. Durante la celebración de una Feria de Prevención de Salud en ese pueblo de Gauteng, a unos 50 kilómetros de la capital, los pacientes tuvieron acceso gratuito a medición de glucosa en sangre, tensión arterial, explicaciones sobre autoexamen de mamas, pruebas citológicas y de VIH-SIDA. Los sudafricanos asistentes, que celebraban sus tradicionales encuentros religiosos de fin de semana, dedicaron una sentida oración de reconocimiento y agradecimiento a los médicos provenientes de la Isla. La cooperación médica entre Sudáfrica y Cuba incluye también la preparación de jóvenes de la nación africana en esa carrera.



EE.UU. arrecia bloqueo, amigos de Cuba responden con más solidaridad



Cuando Estados Unidos publica oficialmente hoy una nueva regulación que recrudece el bloqueo a Cuba, amigos en ese país ratifican su compromiso de defender la soberanía de nuestra isla caribeña. El pasado viernes el Departamento de Comercio anunció en un comunicado que restringirá aún más el acceso de Cuba a aviones comerciales y otros bienes, como parte de la creciente hostilidad mostrada por la administración de Donald Trump desde junio de 2017, cuando decidió revertir un proceso de acercamiento bilateral. De ese modo, el Registro Federal publica oficialmente este lunes una regla final en la cual se establece que la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio modifica los Reglamentos de Administración de Exportaciones (EAR, por sus siglas en inglés) para restringir aún más las exportaciones y reexportaciones de artículos a Cuba.



(Haciendo Radio)