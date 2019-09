Ratifican Cuba y Japón voluntad de ampliar nexos comerciales

El Vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrisas Ruiz (D), durante un encuentro con el ministro adjunto principal para Asuntos Exteriores de Japón, Kazuyuki Yamazaki. Foto: Omara García



El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz, sostuvo un encuentro con el ministro adjunto principal para Asuntos Exteriores de Japón, Kazuyuki Yamazaki, quien realiza una visita a nuestro país. Durante el diálogo, las partes se congratularon por el buen estado de las relaciones bilaterales, especialmente tras la visita que realizó a Cuba en septiembre de 2016 el primer ministro japonés Shinzo Abe. La ocasión fue propicia para ratificar la voluntad mutua de ampliar y diversificar los nexos, especialmente los comerciales y de cooperación.



Entran en vigor nuevas normas jurídicas referidas al estudio de los trabajadores



La Gaceta Oficial da a conocer cinco normas jurídicas a partir de la «Política para el estudio de los trabajadores utilizando el tiempo laboral por interés estatal. Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Grados Científicos y la formación académica de posgrado», aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2018. Otro tema de relevancia en las nuevas medidas es la superación de los recién graduados universitarios, tanto los asignados a las universidades, entidades de ciencia e innovación tecnológica, como aquellos del resto de los organismos, con especial énfasis en los sectores estratégicos.



No retroceder en 2019 sería victoria para Cuba, dice Ministro de economía



El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, expresó en Matanzas que no puede haber reservas, que es preciso llevar al plan todas las potencialidades, porque es ahí donde se decide la efectividad o no del mismo. Al comentar acerca del comportamiento de la economía, en intercambio con trabajadores de la dirección provincial del Ministerio de Economía y Planificación, el titular del sector aseguró que pese a todas las restricciones financieras impuestas por el recrudecimiento del bloqueo existen posibilidades reales de no retroceder en el plan de 2019. Dijo que mantenemos el propósito de conseguir al menos un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0,5 por ciento en el presente año, algo bien difícil en un escenario de mucha presión.

Intensa jornada en #Matanzas. Visitas a la base de combustibles, termoeléctrica Guiteras, empresa genética, recuperación de materias primas, industrias locales y amplio intercambio con trabajadores de la Dirección de Economía. En la base siempre se aprende. #SomosCuba @MEP_CUBA — Alejandro Gil Fernández (@AlejandroGilF) September 4, 2019

Grupo español comenzará a operar en la Zona Especial de Desarrollo Mariel



La empresa de capital español Grupo Bm Interinvest Technologies Mariel, S.L.U. quedó establecida como usuario de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, informa el diario Granma. Con autorización para operar por un período de 40 años, la sucursal construirá y operará una plataforma dotada de oficinas y naves para uso industrial y de servicios, al tiempo que ofrecerá otras prestaciones asociadas a estas actividades. La pauta estratégica de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, comprende el desarrollo de la infraestructura y los servicios dirigidos a fortalecer el ambiente de negocios favorable, que permita dinamizar el establecimiento de nuevos usuarios y concesionarios.

Nos complace informar que esta mañana quedó notificada a Grupo BM Interinvest Technologies Mariel, S.L.U. 🇪🇸 como usuario de la #ZEDMariel, para la construcción y arrendamiento de naves y oficinas.

Para más información visite nuestro sitio web ➡️ https://t.co/XUzE2FryBk pic.twitter.com/eJZLQA7Nnm — ZED Mariel (@ZEDMarielCuba) September 4, 2019

Cuba trabaja por perfeccionar la actividad pesquera



Luego de la aprobación en julio último de la nueva Ley de Pesca, Cuba se encuentra en un proceso de aprobación de las normas y reglamentos que ayuden a cumplir esa legislación, informó la ministra de la Industria Alimentaria Iris Quiñones Rojas. Durante la sesión inaugural de la XVI Reunión Ordinaria de la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura para América Latina y el Caribe, Quiñones Rojas explicó que el país ha venido trabajando en el contexto de un código de conducta para la pesca responsable. Se prevé aprobar un decreto que implementa el acuerdo sobre las medidas del Estado, rector del puerto, destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, acotó la titular.



Funcionará nuevamente tren Habana-Pinar del Río



Tras poco más de un año y medio sin prestar servicios, este 10 de septiembre a las nueve de la mañana arrancará nuevamente el tren Pinar del Río-La Habana, un destino muy demandado por la población. Cuatro coches con capacidad para 88 personas cada uno circularán por las vías férreas, algunas de las cuales, sobre todo en el tramo entre Artemisa y El Rincón, reciben mantenimientos de las traviesas y limpiezas debido al tiempo en desuso. Se trata de coches mexicanos empleados anteriormente en rutas nacionales como La Habana- Santiago de Cuba, asignados para la rehabilitación de este tipo de servicios en el país. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que los coches no presentan problemas técnicos que impidan su circulación, aunque sí se han realizado acciones de remozamiento y mejora de su confort, fundamentalmente en los baños.



Conceden los CDR Premio del Barrio a 38 familias, instituciones y personas



La Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución dio a conocer, en La Habana, que el Premio del Barrio correspondiente al año en que cumplen su aniversario 59 le fue conferido a 38 familias, instituciones e individuos que han sobresalido en tareas de la organización y por el bienestar de la comunidad. Entre las instituciones destaca la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem). En la categoría individual serán galardonados, entre otros, el gimnasta santiaguero Manrique Larduet Bicet y la Doctora en Ciencias Filológicas y profesora titular de la Universidad de La Habana María Dolores Ortiz.



Cuba mantiene priorizado programa de reforestación



Cuba perfecciona y diversifica su cobertura boscosa en aras de garantizar la prevalencia del patrimonio forestal cubano. Casi un tercio de la Isla, está compuesta por bosques, y es voluntad del Gobierno y del Estado mantener un ciclo armónico en los distintos ecosistemas que componen nuestro archipiélago. Para ello, las entidades encargadas de salvaguardar las zonas verdes del territorio nacional se encargan de evaluar y optimizar las acciones en torno a la superficie de bosques con que cuenta el país, de cara a su conservación y explotación racional. Ese balance que se realiza permitió incorporar en el último año a la cobertura de bosques más de 22 mil hectáreas, lo que significa un crecimiento de 0,26 puntos porcentuales en el índice de boscosidad del país, llegando en la actualidad a un 31,49 por ciento y manteniendo la tendencia creciente en este indicador.



Organiza Guatemala Juego de Pelota Maya en centro de Cuba



Un juego de la tradicional pelota Maya se efectuará en la ciudad de Santa Clara a finales de septiembre, informó Iván Espinosa, embajador de la República de Guatemala en Cuba. De visita en esa urbe, el embajador guatemalteco dijo a Prensa Latina que la celebración de ese encuentro obedece a los vínculos de hermanad de su país con este territorio, que guarda los restos del comandante argentino cubano Ernesto Che Guevara. El juego de Pelota Maya se prevé realizar el 27 de septiembre en el parque Leoncio Vidal de la ciudad, el cual reúne los requisitos para el mismo. El embajador subrayó que este juego está considerado como un pasatiempo legendario y ancestral para Guatemala, nación que en la actualidad existen más de 300 campos destinados a esta disciplina de la cultura Maya.



