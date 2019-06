Rechaza Cuba arbitraria inclusión en lista negra sobre trata de personas

El gobierno cubano rechazó la arbitraria inclusión de la nación antillana en la peor categoría (nivel tres) en un informe sobre la trata de personas correspondiente al año 2019. El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció esta acusación inmoral y consideró esta calumnia de Estados Unidos, la peor categoría en su informe de trata de personas, atacando la colaboración médica cubana, ejemplo de solidaridad, humanidad y de cooperación noble y legítima entre los países del sur. De igual forma el Ministro de relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó la calificación arbitraria y unilateral y reiteró que Cuba se distingue por una política de tolerancia cero y desempeño ejemplar en la prevención y combate a la trata de personas con baja incidencia de este flagelo. Son resultados asociados a nuestros logros sociales y de seguridad ciudadana e igualdad de oportunidades.

Analizó Consejo de Ministros comportamiento de la economía cubana durante el primer semestre de 2019



A defender el cumplimiento del Plan de la Economía con más producciones nacionales, ahorro, eficiencia y control de los recursos, llamó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante una reunión del Consejo de Ministros, donde se evalúo, entre otros importantes temas, el comportamiento de la economía cubana durante el primer semestre del 2019. El mandatario precisó que en lo transcurrido del año ha habido un recrudecimiento real del bloqueo impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos a la Isla, con una fuerte persecución financiera y varias medidas que han tenido un impacto negativo en la economía nacional.



Recorrió Ramiro Valdés áreas expositivas de la feria ExpoCaribe 2019



El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, visitó la XVI Feria Internacional Expocaribe 2019, en el Teatro Heredia, de Santiago de Cuba. El también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, se interesó por la muestra de Desoft, empresa de servicios informáticos; por la Empresa Geominera Oriente, así como por el área que ocupan las empresas de Trinidad y Tobago. En esta jornada de la segunda bolsa comercial más importante de Cuba, continúan las actividades del XII Foro Empresarial del Gran Caribe, en el Salón de los Vitrales de la Plaza Antonio Maceo, el cual está auspiciado por la Asociación de Estados del Caribe.

Bloqueo estadounidense es una forma de violencia contra la mujer cubana



Cuba denunció ante la Naciones Unidas que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos constituye un obstáculo para el desarrollo pleno del país y para el adelanto de las mujeres y constituye una forma de violencia directa e indirecta que impacta y entorpece el disfrute de los derechos fundamentales de las cubanas. Durante su intervención en el informe anual de la Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, la embajadora, Ana Silvia Rodríguez, Representante Permanente de Cuba ante el organismo internacional, recordó que la nación antillana fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Más de 595 mil personas ejercen en Cuba el trabajo por cuenta propia



Alrededor de 595 mil 600 personas ejercían el trabajo por cuenta propia en Cuba al cierre del primer cuatrimestre del año, divulgaron fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba son los territorios del país que agrupan la mayor cantidad de personas que se desempeñan en esta modalidad con el 65 por ciento del total. El grupo de trabajadores contratados resalta como la modalidad más demandada para este segmento al ostentar el 25 por ciento del total con más de 153 mil personas. Asimismo, las restantes actividades más ejecutadas son la elaboración y venta de alimentos; transporte y carga de pasajeros, así como habitaciones o espacios.



Estudiantes universitarios en años terminales pueden entregar sus trabajos de diploma impresos o digitales



Excepcionalmente para el curso escolar 2018-2019 y respondiendo a la solicitud de varias universidades que no tienen los recursos necesarios para la impresión de los trabajos de diploma, se indica que cada institución organice la manera de garantizar la entrega de manera digital de ese ejercicio docente de culminación de estudios. Así consta en una carta circular de José Ramón Saborido Loidi, ministro de Educación Superior, donde además se destaca que esto no implica que el estudiante que quiera y pueda entregue también una copia escrita, o si alguna universidad de manera puntual puede apoyar a sus alumnos en esa tarea. Este documento, con fecha 16 de mayo de 2019, se ha hecho llegar a los rectores de las universidades y a jefes de los Organismos de la Administración Central del Estado con instituciones de Educación Superior adscritas.



Apuesta Banco Central de Cuba por el uso de plataformas digitales en los canales de pago



El Banco Central de Cuba continúa la apuesta por el uso de plataformas digitales en los canales de pago, para lograr así un incremento del porciento de operaciones que no muevan efectivo. Refiere el diario Granma que se potencia el uso de los Terminales de Puntos de Venta. Hasta el momento se han instalado 10 800 en comercios, tiendas de materiales de 155 municipios y en los mercados establecidos para la venta a trabajadores por cuenta propia. Para este año, uno de los retos del Banco Central de Cuba es consolidar la pasarela de pagos para el comercio electrónico e incrementar los servicios de pago en los ­canales que hoy existen, fortaleciendo la Banca Móvil. Se estima que al finalizar 2019 se realicen operaciones por 1 800 millones de pesos, con un crecimiento del 50 por ciento comparado con el 2018.



Que los intereses de los estudiantes se parezcan a las necesidades del país



A partir de septiembre, los estudiantes que cursan el último año de la carrera universitaria van a recibir una asignación anticipada para que en ese periodo estén en el lugar donde se deben quedar a trabajar, publica el diario Granma. La información, dada a conocer en conferencia de prensa, especifica que esta nueva disposición será aplicable en los centros adscriptos al Ministerio de Educación Superior. Una de las ventajas de esta modificación es que «los organismos priorizados podrán hacer una mejor selección y captación de sus futuros graduados». Refiere la publicación que si después de ese año en el que el estudiante ya tiene asignada su ubicación desea cambiar el lugar donde va a trabajar, existen vías para hacer ese trámite. El total de posibles graduados en el presente curso es de 8 843, y todos tienen respuesta de empleo en actividades afines con los estudios cursados.



Comienzan hoy debates provinciales sobre anteproyecto de Ley Electoral



El estudio y debate del anteproyecto de Ley Electoral por mandato de la nueva Constitución de la República comienza hoy en el nivel territorial, donde diputados e invitados se reunirán en Santiago de Cuba, junto a los de Guantánamo. Sucesivamente lo hará, siempre en la sede de la primera provincia, los de Holguín-Las Tunas, Camagüey-Ciego de Ávila, Sancti Spíritus-Villa Clara-Cienfuegos, La Habana-Mayabeque, Matanzas-Isla de la Juventud y los últimos, el miércoles 26 de junio, los de Artemisa-Pinar del Río. Un proceso similar de análisis colegiado se llevó a cabo en marzo pasado, con los proyectos de la Ley de Pesca y de Símbolos Nacionales.



