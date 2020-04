Rechaza Cuba declaraciones de Mike Pompeo contra brigadas médicas cubanas

El Ministro de Relaciones de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dirigidas a desacreditar a las brigadas médicas cubanas que enfrentan la COVID-19 en otros países. Desde su cuenta en la red social Twitter, el canciller cubano cuestionó los recientes señalamientos de Pompeo, quien acusó al gobierno cubano de "explotación de los trabajadores médicos". Poco antes, rechazó además denuncias similares expuestas en un documento del Departamento de Estado norteamericano titulado "La verdad sobre las misiones médicas de Cuba".

El Dpto de Estado de #EEUU recrudece el bloqueo contra #Cuba y recicla infames mentiras contra los programas de cooperación médica internacional.



En contexto de la #COVID19 amenazan la salud de otros pueblos en vez de sumarse a esfuerzos de cooperación por el bien de todos. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) April 29, 2020

Cuba lucha contra dos pandemias: el coronavirus y el bloqueo



José Ramón Cabañas, embajador de Cuba en los Estados Unidos, expresó que la nación caribeña está luchando contra dos pandemias, el coronavirus y un aislamiento económico impuesto por la administración Trump que obstaculiza los esfuerzos para enfrentar la crisis. En un intercambio online desde Washington con los oradores de la serie Café Con Tampa, el diplomático señaló los pasos que Cuba está tomando para detener la propagación del coronavirus, publica el diario The Tampa Bay Times, citado por Cabañas en su perfil oficial en twitter. Además, se refirió a la ayuda médica que ofrece Cuba a otras naciones del mundo que han solicitado su cooperación para el enfrentamiento a la COVID-19, a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero de la Casa Blanca.



Foro Online este 30 de abril desde las 11:30 am



La Central de Trabajadores de Cuba y el periódico Trabajadores realizarán este 30 de abril un Foro Online sobre Trabajadores cubanos en Revolución, desde las 11y 30 de la mañana hasta la una de la tarde. Ese ejercicio tiene como objetivo dialogar sobre preocupaciones, dudas y buenas experiencias e iniciativas en colectivos con motivo del Primero de Mayo y a 20 años del concepto de Revolución, expresado por Fidel en el Día Internacional de los Trabajadores del año 2000. Convocados a un período de aislamiento para enfrentar el nuevo Coronavirus y bajo las férreas restricciones que impone el bloqueo de Estados Unidos, la clase trabajadora sigue apoyando el proceso social con eficiencia, disciplina y responsabilidad. Refiere Radio Reloj, que en el Foro Online, los cibernautas pueden hacer comentarios y preguntas a los representantes de la CTC y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



La Plaza de la Revolución de La Habana se adorna de resistencia



A pocas horas de celebrar el primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la Plaza de la Revolución no deja de engalanarse como todos los años. Un cartel inmenso de Fidel y parte de su concepto de Revolución saluda desde la Biblioteca Nacional. Esa brújula que nos dejó hace 20 años para guiar a este país siempre, se puede leer en inmensas letras que parecen esparcir las ideas por toda la explanada; y otro póster gigante, promete que Por Cuba: Unidos venceremos. Todo está listo, tras la convocatoria de la CTC a adornar nuestros balcones con la enseña nacional y los carteles que hubiéramos llevado al tradicional desfile. Acciones que realizaremos desde casa en reconocimiento y gratitud a los miles de compatriotas de la Salud Pública y otros sectores que protagonizan la batalla contra la COVID-19. De este modo, Cuba celebra de maneras sui géneris la fecha de los trabajadores…



Mesa Redonda: «Cultura y Deporte en tiempos de pandemia»



El Ministro de Cultura y el Presidente del INDER comparecerán este jueves en la Mesa Redonda para informar sobre la implementación de las decisiones tomadas en sus sectores como parte del Plan Nacional de enfrentamiento a la COVID-19. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



