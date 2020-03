Reciben y aíslan en Camagüey a cubanos procedentes de México

2020-03-25 08:43:54 / web@radiorebelde.icrt.cu

Más de 80 cubanos llegaron en un vuelo procedente de México al aeropuerto internacional Ignacio Agramonte de la ciudad Camagüey, y tras pasar los chequeos de las autoridades sanitarias, fueron traslados hacia los centros de aislamiento en la periferia de la urbe. Esta medida da cumplimiento a las disposiciones del Estado para el enfrentamiento al nuevo coronavirus SARS CoV-2. Como parte del reforzamiento de la vigilancia en frontera y por indicaciones del Ministerio de Salud Pública, en la tercera línea de observación, tras los controles en la propia aeronave y del escáner de temperatura, se confeccionó una historia epidemiológica detallada a cada uno de los viajeros. Según detectó el escáner, ninguno de los viajeros que arribaron, manifestó fiebre, pero una pasajera sí presentó sintomatología respiratoria, y se trasladó hacia el Hospital Militar Octavio de la Concepción, para su valoración.



Reorganiza Cuba servicios médicos ante la presencia del nuevo coronavirus



Cuba reorganiza sus servicios médicos ante la amenaza de la Covid- 19, para evitar la afluencia innecesaria de personas a las instituciones sanitarias y sin poner en riesgo la vida de los más de 11 millones de habitantes. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, explicó que de manera escalonada se han reestructurado las prestaciones en todo el país, en función de las actividades que podían ser desplazadas. En ese sentido, aclaró que se mantienen las consultas médicas con los grupos vulnerables, como las embarazadas, y se intensifican las acciones con ellos, al tiempo que continúan procederes como trasplantes y cirugías oncológicas. Asimismo, se decidió detener los servicios estomatológicos, excepto los de urgencia, y en los lugares de aislamiento estarán presentes aunque implica un alto riesgo.

Medidas del Transporte pensadas para proteger la salud



Con el compromiso de contribuir a la protección de la vida de los cubanos frente a la Covid-19, el Ministerio de Transporte y sus entidades implementan un grupo de medidas. Desde este martes a las 12 de la noche quedó suspendida la transportación por ómnibus, ferrocarril, avión y catamarán, en el caso de la Isla de la Juventud, informó el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en conferencia de prensa. Sobre la transportación urbana de pasajeros, por el momento se mantiene a fin de garantizar la movilidad dentro de las ciudades para aquellos que, de manera imprescindible, tengan que desplazarse hacia sus centros de trabajo. Las medidas para abordar los ómnibus deben ser rigurosas, sobre todo el uso de nasobucos, tanto por los choferes como por la población.



Ante la Covid-19 en Cuba; adecuaciones tributarias



El viceministro primero de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro informó que desde que se actualizó el plan nacional para el enfrentamiento a la Covid-19 las autoridades fiscales dispusieron medidas para adecuar la carga tributaria de todos los agentes económicos, en función de que pudieran pagar sus impuestos ante las nuevas condiciones de afectación de algunos niveles de actividad. Dijo que varias de esas medidas están vinculadas con el tratamiento de suspensión del pago de los impuestos, cuando se haga el cierre por disposición de las autoridades de algunas de esas actividades. El viceministro puntualizó que en el sector empresarial se reduce la carga impositiva, a partir de que se realiza una bonificación en el pago del impuesto sobre las utilidades. En ese sentido, explicó que el tipo impositivo general del 35 por ciento se disminuye al 25 por ciento.

Hoy en la Mesa Redonda: Cuba frente a la COVID-19



Los Ministros de Comercio Interior, Transporte y Turismo comparecerán este miércoles en la Mesa Redonda para informar sobre la implementación en sus organismos de las medidas para enfrentar la COVID-19. Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, el Canal de Youtube de la Mesa Redonda y las páginas de Facebook de la Presidencia, Cubadebate y la Mesa Redonda transmitirán en vivo este programa a las 7 de la noche. El Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.



Ancianos en la prioridad del sistema sanitario de Cuba ante Covid-19



Los adultos mayores son prioritarios en la estrategia del sistema sanitario en Cuba para enfrentar la pandemia de la Covid-19, reafirmaron en Santiago de Cuba autoridades de la dirección provincial de Salud. Ante el alargamiento de la esperanza de vida en el país, se experimenta un envejecimiento demográfico y aunque ese territorio no está entre los de mayores incidencias tiene también esa realidad en estas circunstancias. En Santiago de Cuba suman cerca de 200 mil las personas con más de 60 años. Autoridades sanitarias insisten en la necesidad de extremar los cuidados en los hogares cuando están suspendidas las clases y los niños, adolescentes y jóvenes permanecen todo el tiempo en las casas.



Destacan importancia de pesquisa por estudiantes de Medicina en La Habana



La realización de pesquisas en la comunidad por estudiantes de Medicina es una estrategia preventiva adoptada por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, para la detección temprana de personas con infecciones respiratorias, refirió la doctora Isabel Martínez, directora del policlínico docente Plaza de la Revolución, en La Habana. Tal tarea se realiza desde la pasada semana, con la prioridad de encuestar a las personas llegadas recientemente a la nación y a los familiares y vecinos sobre posibles síntomas respiratorios, siempre desde una distancia segura y la enseñanza de la educación para la salud, explicó la especialista a la Agencia Cubana de Noticias. La pesquisa, además de preguntas, incluye el llamado a mantener una correcta y constante higiene de las manos y la explicación de las maneras de cubrirse al toser o estornudar.



Obras de parque eólico de Las Tunas no detienen su marcha



El parque eólico La Herradura-1 en la provincia Las Tunas, continúa la fundición de las bases para el posterior montaje de los aerogeneradores. En el propio territorio se garantizan labores constructivas indispensables para el aprovechamiento de la energía que se genere a través del viento. Hasta la fecha se han fundido 17 bases y la meta es completar 22 este año, la misma cantidad de aerogeneradores existentes en el lugar, pero su montaje no se prevé en el actual calendario. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que aún no se ha definido el inicio del montaje de un circuito, pues para ese procedimiento se requieren equipos de gran porte, como una grúa que no existe en el país. Para el 2020 hay destinados 14,7 millones de pesos que se invertirán, fundamentalmente, en la fundición de las bases, la construcción, el centro de operaciones y mantenimiento, y de la subestación eléctrica.



Cuentrapropistas extreman medidas ante propagación del Covid-19



Ante la presencia del Covid-19 en el territorio nacional se ha indicado a los trabajadores por cuenta propia que extremen las medidas higiénico-sanitarias a fin de evitar la propagación de la enfermedad. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que las principales medidas están dirigidas a la limpieza de las superficies con cloro, el lavado sistemático de las manos y la aplicación de soluciones a base de jabón y agua clorada al personal que accede a los establecimientos. Otra acción de prevención muy importante es protección con nasobucos y guantes de todo el personal de los locales, en especial los dedicados a la elaboración de alimentos. En el caso de los restaurantes, es preciso velar que trabajen al 50 por ciento de sus capacidades y las mesas separadas con un metro de distancia entre sí, además se prohíbe la venta de alimentos en lugares públicos.



