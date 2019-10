Recibió Díaz-Canel Cartas Credenciales de nuevos embajadores en Cuba

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió este viernes, en audiencia solemne, al Excelentísimo Señor Perry John Calderwood, embajador de Canadá; a la Excelentísima Señora Ariana Campero Nava, embajadora del Estado Plurinacional de Bolivia; al Excelentísimo Señor Miguel Ignacio Díaz Reynoso, embajador de los Estados Unidos Mexicanos; a la Excelentísima Señora Harisoa Lalatiana Accouche, embajadora de la República de Seychelles; a la Excelentísima Señora Evelyn Patricia Sánchez Granados, embajadora de la República de Costa Rica; a la Excelentísima Señora Heidrun Tempel, embajadora de la República Federal de Alemania; al Excelentísimo Señor Alain Thierry Jean Baptiste Ouattara, embajador de Burkina Faso; y al Excelentísimo Señor Tomas Wiklund, embajador de Suecia. Los diplomáticos presentaron las Cartas Credenciales que los acreditan como Embajadores de sus respectivos países en la República de Cuba.



Denuncia nuestro país en Naciones Unidas recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos en el sector del turismo



El recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba tiene serias repercusiones negativas en el turismo, sector estratégico en el desarrollo económico y social de la isla, denunció la misión cubana ante Naciones Unidas. Por medio de un comunicado, la representación cubana indica que las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump a partir de 2017 han generado numerosos daños. Las pérdidas causadas en el sector turístico de abril de 2018 a marzo de 2019 ascienden a unos 383 millones de dólares y se deben, entre otras cosas, a la eliminación de los permisos generales para viajes educativos grupales (Pueblo a Pueblo), También incide la prohibición, a partir de junio de 2019, de permisos otorgados a aviones no comerciales y barcos de pasajeros y recreativos para estadías temporales, incluidos cruceros, a la isla.



Firman Cuba y Etiopía acuerdo para prestación de servicios médicos



Cuba y Etiopía ampliarán las áreas de colaboración y apoyo en la rama médica, según contempla un acuerdo de cooperación suscrito entre ambos países, publica la Agencia Cubana de Noticias. El documento lo rubricaron en la capital etíope Lia Tadesse, ministra de Estado de Salud, y Vilma Thomas, embajadora cubana, quienes intercambiaron sobre asuntos de interés mutuo. La firma del acuerdo responde al interés de los dos estados de continuar fortaleciendo sus relaciones y ampliar la cooperación en aquellas áreas en las que existen mayores oportunidades de intercambio, para beneficio de ambos países y pueblos.



Llega campaña Auténtica Cuba al sur de América



Tras varios días de recorrido, la campaña Auténtica Cuba estuvo en ciudades de Ecuador y Colombia, acaparando la atención de quienes aprecian o desean conocer las bondades turísticas de la mayor de las Antillas. Es un evento anual que forma parte de las acciones que realizamos en ambos mercados, declaró a Prensa Latina Mariano Fernández, consejero de Turismo Cuba para Colombia, Brasil, Ecuador y Perú. Fernández detalló que la propuesta fue presentada el 3 de octubre último en Quito y después estuvieron en Guayaquil. Posteriormente, realizaron las presentaciones en suelo colombiano, en las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá, último destino de la campaña. El diplomático resaltó que como parte de la caravana tuvieron la presencia de las líneas aéreas Copa y Avianca, y de algunas agencias mayoristas que estuvieron en todas las ciudades.



Promueven en Cuba una Educación inclusiva



El Ministerio de Educación de la República de Cuba, la Empresa de Intercambio Científico Educacional y el Palacio de Convenciones de La Habana, convocan al II Taller Internacional de Secundaria Básica Por una escuela inclusiva, a realizarse del 18 al 22 de noviembre próximo. El objetivo de dicho evento que se realizará en La Habana, es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje. Refiere Radio Reloj que el Taller Internacional constituirá un espacio para que especialistas y docentes intercambien experiencias en el ámbito educacional y promoverá las prácticas inclusivas aplicadas a la enseñanza. El encuentro contará con la presencia de más de 200 delegados de Cuba y de otras naciones.



Habrá tabaco en Cuba, a pesar del bloqueo



El municipio pinareño de San Luis, acogió el acto nacional de comienzo de las plantaciones de tabaco, que abarcarán unas 30 mil hectáreas. Se trata de un propósito netamente económico, ese renglón clasifica como el de mayores ingresos en divisas en el Ministerio de la Agricultura. Refiere el portal digital Radio Reloj que en Pinar del Río plantarán 19 mil 850 hectáreas de tabaco, y fue la finca del productor Caridada Francisco Domínguez la que acogió la sede del acto nacional de inicio de la campaña. Ellos se encargarán de materializar una cosecha superior a la precedente, a pesar de las limitaciones impuestas por el genocida bloqueo del gobierno de los Estados Unidos.



Ahorra Cuba combustible ante situación energética



Cuba logró ahorrar en casi un mes 29 mil 752 toneladas de combustible, en medio de una situación energética provocada por el gobierno de Estados Unidos, que obstaculiza la llegada de barcos con petróleo al país. En este contexto las centrales térmicas con crudo nacional aumentaron su participación en la generación base, junto a las termoeléctricas. Otras fuentes como el proyecto Energás, las energías renovables y el fuel contribuyeron a mantener con niveles de generación con diesel en el mínimo necesario. Cada mediodía precisa un reporte de la agencia Prensa Latina, se realizan consejos energéticos para analizar las cuestiones relacionadas al ahorro en cada provincia.



Desde Australia, diplomático cubano repudia al bloqueo



El embajador cubano en Australia, Ariel Lorenzo, denunció en un medio radial de Canberra el incremento de la escalada agresiva de Estados Unidos contra Cuba y los daños ocasionados por el bloqueo impuesto por Washington. En declaraciones al programa Conexión Latinoamericana, que transmite la emisora (2 XX FM), el diplomático expuso las principales acciones del gobierno de Donald Trump contra la nación caribeña, caracterizadas por la continua imposición de medidas restrictivas y ataques de diverso género. Mencionó, entre estos, el accionar criminal y no convencional desplegado en los últimos meses por Estados Unidos para impedir el abastecimiento de combustible a Cuba desde diversos mercados, mediante la persecución a las compañías que lo transportan y a los gobiernos de registro y bandera.



Afirma reconocido cardiólogo estadounidense que no debe haber barreras a la cooperación entre científicos de Cuba y Estados Unidos



El bloqueo a Cuba es anacrónico y debe cesar, expresó Matthew Martínez, reconocido cardiólogo estadounidense que participó en el Congreso Internacional de Cardiología, Cardiovilla 2019, que tuvo lugar en cayo Santa María. Matthew añadió que no debe haber barreras a la colaboración entre científicos de ambas naciones. En declaraciones a la prensa, dijo que hay que aprender de la medicina cubana, que además de ser gratis, en medio de grandes limitaciones logra hacer mucho por la salud de sus habitantes. Dijo, además, que es importante venir a Cuba a eventos como este, para compartir e intercambiar experiencias comunes en el campo de la Cardiología, porque tenemos los mismos problemas con el colesterol, las arritmias, los daños causados a los fumadores y otras patologías que influyen en el corazón.



