Reconoce Comunidad del Caribe labor de Cuba frente al nuevo coronavirus

La Comunidad del Caribe (CARICOM), reconoció la labor de Cuba y sus profesionales de la salud en el combate al nuevo coronavirus en diversos países del área. El bloque regional "rindió homenaje al Gobierno y al Pueblo de Cuba por la provisión de personal de salud pública frente a la propagación de la pandemia de Coronavirus a pesar de los propios desafíos del país. Igualmente, los cancilleres de todos los estados miembros de esta organización, “pidieron un levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba." Según el Comunicado de la Reunión, los cancilleres se actualizaron sobre el estado de las relaciones del bloque con Cuba, en vistas de la VII Cumbre Cuba-CARICOM, prevista a desarrollarse en La Habana en diciembre de 2020.



Afirma canciller Bruno Rodríguez que ataque terrorista contra Embajada de Cuba es resultado de la política de odio del Gobierno norteamericano



El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, denunció el silencio cómplice de Estados Unidos tras el ataque a nuestra embajada en Washington y demandó investigar los vínculos del atacante con grupo terroristas de La Florida. En una conferencia de prensa virtual, Rodríguez Parrilla preguntó al gobierno estadounidense sus motivaciones para mantener silencio ante la opinión pública y no lanzar mensajes de disuasión de actos como ese, en cumplimiento de sus obligaciones legales como sede de la embajada. La periodista Ivonne Albelo ampliará en los próximos minutos.



Desarrolla el país protocolo de actuación nacional para enfrentar la actual situación epidemiológica



El Ministerio de Salud Pública implementa un protocolo de actuación, con alcance nacional, que contribuye a la prevención, control y mejor manejo de casos positivos a la covid-19. Refiere el diario GRANMA que el protocolo contempla dos escenarios: uno preventivo, y otro de atención a pacientes contagiados con el nuevo coronavirus en sus diferentes estadios. Cuenta con acciones que se inician en la comunidad, en el nivel primario de atención, y se continúan en aquellos centros destinados al aislamiento de contactos o personas provenientes de zonas de riesgo. También se incluyen las acciones sobre el personal de Salud y auxiliar, que necesariamente tiene que laborar frente a casos de contactos, sospechosos y confirmados, incluyendo el asintomático.



Decano de la Facultad de Matemática de la UH asegura que Cuba debe mantenerse en escenario favorable ante la covid-19



Cuba debe mantener un escenario favorable respecto a la Covid-19 gracias a las decisiones adoptadas, manifestó Raúl Guinovart, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. El especialista, miembro del grupo de expertos encargado de elaborar los modelos de la posible evolución de la pandemia en la isla, aseguró que para revertir el actual escenario tendría que ocurrir una debacle o un levantamiento repentino de las medidas de prevención. La nación caribeña transita por un contexto positivo ante la Covid-19, ya que en los últimos días se registran más altas que casos confirmados. No obstante, advirtió Guinovart, aún es pronto para decir que el país pasó el pico de la pandemia, pues para hacer tal afirmación debe mantenerse la tendencia actual por más tiempo, lo cual al parecer va a ocurrir.



Hoy en la Mesa Redonda



La situación epidemiológica actual en el país, los avances en los tratamientos médicos de la covid-19 y la colaboración internacional serán analizados hoy miércoles en la Mesa Redonda, con la participación del Ministro de Salud Pública, la Directora Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica y el director de la Unidad Central de Colaboración Médica. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Dan toques finales a primera planta productora de harina de yuca



En la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Maceo, perteneciente a la Empresa Agropecuaria Horquita, dan los toques finales a la que será la primera planta productora de harina de yuca del país. Yoan Sarduy Alonso, delegado del Ministerio de la Agricultura en la provincia Cienfuegos, explicó al diario Granma que se trata de una minindustria de moderna tecnología extranjera, con capacidad de fabricación del producto de dos toneladas por cada turno de ocho horas de labor. La principal misión se dirigirá hacia la sustitución de importaciones, el producto cumple la misma función de la harina de trigo y es capaz de reemplazarla en un rango que puede alcanzar el 20 por ciento, significó el directivo. La harina de yuca contribuirá a la producción nacional de panes, galletas y otros alimentos, en momentos cuando Cuba precisa afianzar soluciones locales a sus necesidades de importación.



Grupo DIART dona máscaras faciales instituciones hospitalarias de Pinar del Río



El grupo de creación DIART, perteneciente al Fondo Cubano de Bienes Culturales, donó 300 máscaras faciales a instituciones hospitalarias de Pinar del Río destinadas al quehacer de los profesionales de la Salud Pública. La mayor parte de ellas fueron entregadas al hospital León Cuervo Rubio, enclavado en la ciudad cabecera, sitio en el que se atienden los pacientes sospechosos y confirmados a la COVID- 19. Yosbel Maestre Concepción, coordinador del proyecto, explicó que, desde la detección de los primeros casos de la enfermedad en Cuba, se reunió un grupo de jóvenes para confeccionar esos medios de protección, imprescindibles en las labores de los trabajadores sanitarios. Esta constituye la segunda donación a ese centro y al hospital Abel Santamaría Cuadrado, hace unos 20 días obsequiaron 150, publica la Agencia Cubana de Noticias.



Desarrollan línea de trabajo en Las Villas para el cultivo de fresas



El desarrollo de la fresa como un cultivo con potencialidades en la Mayor de las Antillas, deviene línea de trabajo del Instituto de Biotecnología de las Plantas, adscrito a la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas e inmerso en la diversificación agrícola con aportes sustanciales. El Doctor Osvaldo Fernández Martínez, director de la institución dijo que se comenzó a impulsar la siembra del fruto a través del programa de Agricultura Urbana y ya se cuenta con dos variedades adaptadas a las condiciones de Cuba. Refiere el experto a la Agencia Cubana de Noticias que el tamaño del fruto logrado es aceptable, con características muy buenas. Se trata de una planta muy noble, apenas susceptible a plagas o enfermedades, solo debe sembrarse en alto porque puede ser atacada por babosas o insectos, aclaró Fernández Martínez.



Condenan medidas contra Siria



La diputada Lisara Liliam Corona Oliveros, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Siria, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, dio a conocer una declaración de condena a las medidas unilaterales contra la República Árabe Siria. En el texto los miembros denuncian la renovación de las sanciones contra el país árabe, a pesar de la emergencia sanitaria que representa la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus. Igualmente el Grupo Parlamentario considera la aplicación de medidas coercitivas unilaterales no solo contrarias al derecho internacional, sino además totalmente injustificable y criminal, dada las actuales circunstancias. Destaca la urgente necesidad de acoger la solidaridad y la cooperación internacional como las vías más efectivas para hacer frente a los tiempos de crisis que afronta la humanidad.



Banco provincial de sangre en Santiago de Cuba potencia extracciones de plasma



El banco provincial de sangre “Renato Guitart Rosell” en Santiago de Cuba, potencia las extracciones de plasma hiperinmune a pacientes recuperados de COVID-19 y masa leucocitaria para la producción de factores de transferencia y para interferones. Publica la Agencia Cubana de Noticias que hasta la fecha acumulan seis posibles unidades de plasma hiperinmune a transfundir, procedentes de dos donantes, y aunque muchos de los recuperados mostraron su disposición para el acto, no reunían todas las condiciones para hacerlo, porque se trata de un procedimiento en el que lo fundamental es su vida. Para garantizar la actividad regular del centro, en un contexto marcado por la pandemia y que precisa de distanciamiento y aislamiento físico, se organizaron equipos de trabajos, dispuestos en los bancos móviles y en la sede principal.



Consejo de Defensa de La Habana Vieja aprueba nuevas medidas de restricción y aislamiento social



El Consejo de Defensa de La Habana Vieja aprobó este martes nuevas medidas de restricción y aislamiento social para ese municipio, uno de los más densamente poblados de la capital. Durante la reunión, presidida por Luis Antonio Torres Iríbar, Presidente del Consejo de Defensa Provincial y Reinaldo García Zapata, Vicepresidente, la Directora Municipal de Salud informó sobre la situación del territorio. La Coronel Tania Fernández Cordero, Jefa de la Policía en La Habana Vieja, explicó las medidas de regulación del tránsito, con 30 puntos en las principales intersecciones con los municipios Cerro, Centro Habana, San Miguel y Diez de Octubre. Como medida, se implementará una tarjeta para la compra de productos de primera necesidad, la cual se estará distribuyendo en las próximas 72 horas.



