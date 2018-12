Reconoce ministra cubana papel de trabajo por cuenta propia

2018-12-06 07:04:21 / web@radiorebelde.icrt.cu

En los últimos ocho años el ejercicio del trabajo por cuenta propia en Cuba ha mantenido un comportamiento ascendente, avalado en cifras que van desde algo más de 157 mil en el año Dos Mil 10, a 589 mil en el Dos Mil 18, cifra esta última que representa el 13 por ciento de los ocupados actualmente en el país. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández, en declaraciones a Granma, comentó que esta forma de trabajo No estatal –reconocida en la actualización del modelo económico y social cubano–, ha generado empleo, ha ampliado las ofertas a la población y ha permitido descargar al Estado de actividades No esenciales.



Prosigue retorno al país de médicos que cumplían misión en Brasil



Prensa Latina destaca HOY que en un vuelo procedente de Manaos, Brasil, llegaron a La Habana más de 200 galenos cubanos que cumplían misión en el país suramericano como parte del programa Más Médicos. Con su regreso suman alrededor de cuatro mil 500 los especialistas que ya se encuentran en Cuba después de que el Ministerio de Salud Pública (Minsap) anunciara el cese de su participación en dicha iniciativa, tras los pronunciamientos agresivos del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre los doctores de la Isla. 'Fuimos a Brasil a entregar amor, salud y vida', afirmó el doctor Karel Gómez, quien además rechazó las posturas hostiles de Bolsonaro y su indolencia ante la necesidad de los más humildes.



Consolidan vínculos empresariales China y Cuba



Los gobiernos de Cuba y China firmaron un Plan de Acción para el 2019, que busca reforzar y consolidar los vínculos entre el empresariado de los dos países. El texto fue suscrito por el titular de la Cámara de Comercio de Cuba, Orlando Hernández, y el vicepresidente del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, Chen Zhou, durante la decimocuarta Sesión del Comité Empresarial bilateral. Esa entidad china también firmó un memorando de entendimiento que refuerza la cooperación con ProCuba, el Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de nuestro país.



Iniciará la Mayor de las Antillas rondas de licitación para exploración petrolera en 2019



Las rondas licitatorias de bloques para la exploración y explotación petrolera en Cuba se harán públicas a partir de abril de Dos Mil 19, como incentivo para la inversión extranjera en este ámbito, refiere Prensa Latina. Según reveló el jefe de Negocios del Grupo de Exploración y Producción de la Unión Cuba-Petróleo, Cupet, Jesús Marrero, durante una primera etapa se licitarán los 24 bloques ubicados en el Golfo de México, o la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Durante su intervención en la Segunda Conferencia de Energía, Petróleo y Gas, que se desarrolla hasta el viernes próximo en el capitalino hotel Meliá Cohíba, el funcionario agregó que, a futuro, se incluirán los bloques en tierra y aquellos relacionados con los proyectos de incremento de la producción.



Comienza en Granma jornada por la no violencia hacia las mujeres



La ciudad de Bayamo se vistió de color naranja al comenzar la jornada por la no violencia hacia las mujeres Evoluciona 2018, que tendrá como sede a la provincia de Granma hasta el ocho de diciembre. Los estudiantes del Instituto Preuniversitario Francisco Vicente Aguilera fueron los protagonistas de la primera actividad, un matutino especial en favor de eliminar cualquier manifestación de machismo, erradicar patrones, falsas creencias y vicios del pasado. Junto a los escolares estuvieron representantes del Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR) y su Articulación Juvenil (AJ), además de integrantes de organizaciones sociales como la Federación de Mujeres Cubanas, y la Unión de Jóvenes Comunistas.



Presentan en Santiago de Cuba iniciativas para la producción de alimentos con recursos locales



La fábrica de conservas Ponupo, en el municipio santiaguero La Maya, elabora productos No tradicionales a partir del aprovechamiento de las frutas y vegetales de esa localidad. Conservas de zapote, mandarina, guanábana y otros hasta completar 10 nuevos renglones de conservas se integran a la muestra presentada a las máximas autoridades de la provincia. Según explicó el Presidente de la Asamblea del Poder Popular en ese municipio, Alexis Mora, son muchas las potencialidades con que cuenta el territorio para la diversificación de la producción de alimentos con recursos locales, y trabajamos en implementarlas.





(Haciendo Radio)