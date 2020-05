Restablece Correos de Cuba entrega de bultos postales a domicilio

Correos de Cuba activará la distribución y entrega a domicilio de los envíos de correos que han arribado al país y se encuentran en los almacenes de la organización postal, desde la suspensión de este servicio el pasado 3 de abril debido a la COVID-19. En ese sentido, en nota de prensa llegada a la Agencia Cubana de Noticias, el Grupo Empresarial Correos de Cuba informa a sus clientes que sólo se restablecerá la entrega a domicilio de los envíos postales internacionales que han arribado al país y están en sus almacenes pendientes de entrega a los destinatarios. Correos de Cuba ha comenzado a organizar esta operación en todas sus empresas y unidades de servicios para en los próximos días, paulatinamente, comenzar la entrega de estos envíos en el domicilio de los destinatarios.



Llama viceprimer ministro cubano a actuar con responsabilidad para vencer la actual situación epidemiológica



El Doctor Roberto Morales Ojeda, viceprimer ministro de la República de Cuba, hizo un llamado a mantener la disciplina y a actuar con responsabilidad para poder vencer totalmente a la pandemia del nuevo coronavirus Sars-CoV2. En su cuenta oficial en Twitter, Morales Ojeda reiteró la necesidad de continuar con las medidas de aislamiento social establecidas, así como el cumplimiento y uso de medios de protección como los nasobucos, aun cuando hasta hoy en Cuba la curva de pacientes con la enfermedad se encuentra por debajo del escenario favorable.



Participan jóvenes de varias provincias en donaciones voluntarias de sangre, para la obtención de medicamentos contra la COVID-19



La Unión de Jóvenes Comunistas en varias provincias contribuye con el Programa Nacional de Sangre, vital para asegurar tratamientos en nuestro sistema de salud y para la obtención de medicamentos contra la COVID-19. Lo evidencian muchachos de La Habana, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, quienes recientemente participaron en donaciones voluntarias de sangre. Yannara Concepción Domínguez, miembro del Buró Nacional de la UJC, calificó de positiva y hermosa la disposición juvenil ante la solicitud de las direcciones provinciales de Salud de los territorios, reporta el diario Juventud Rebelde. Esta acción solidaria representa gran ayuda para asegurar la obtención de plasma sanguíneo. Igualmente, para la atención que se brinda a pacientes que requieren hemodiálisis o cirugías de urgencia, entre otras.



Desarrolla Cuba sistema diagnóstico para detectar anticuerpos del nuevo coronavirus



El colectivo de Inmunoensayo, logró en tiempo récord el montaje de un sistema de diagnóstico tipo Elisa basado en la tecnología SUMA para detectar anticuerpos generados por el nuevo coronavirus, informó en su página de Facebook BioCubafarma. El sistema de diagnóstico, permitirá someter a pruebas a un mayor número de personas para detectar e identificar oportunamente los positivos, aislarlos y tratarlos disminuyendo el riesgo de que evolucionen a las formas graves de la enfermedad. La enfermedad COVID-19 no estará controlada hasta que no exista una vacuna eficaz y esto podría tardar en llegar según la OMS. Es por ello, que el diagnóstico oportuno se convierte en una fortaleza para el control de esta esta enfermedad.



Mesa Redonda: Cuba contra la COVID-19: Los retos del Comercio y la Gastronomía



La Ministra de Comercio Interior, y directivos de Cimex y Tiendas Caribe comparecerán este jueves en la Mesa Redonda para informar sobre temas de interés como la distribución de la canasta básica familiar, y otros productos normados, las ventas en las cadenas de tiendas, el comercio electrónico y otros. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Jóvenes cubanos se alistarán para el ingreso a la Universidad



Al reiniciarse las clases, los alumnos del Grado 12 que aspiran a realizar los exámenes de ingreso a la Educación Superior tendrán una etapa de preparación de 30 días, expresó en La Habana, José Ramón Saborido, titular de ese organismo, publica Radio Reloj. Reiteró que en las pruebas de ingreso para acceder a las universidades se desarrollarán cuando la situación epidemiológica lo permita respetando los preceptos de rigor, trasparencia y mejor derecho. Significó Saborido que luego de la preparación dedicarán 45 días para el proceso de esos exámenes y el otorgamiento de las carreras. Puntualizó que los aspirantes a carreras con requisitos adicionales, dígase la universidad de las Artes, el Instituto Superior de Relaciones Internacionales y Periodismo, mantendrán la condición de aprobar las pruebas con 60 puntos como mínimo.



Consejo de Defensa Provincial de La Habana por detener la transmisión de la COVID-19



Un nuevo plan propuesto por el Consejo de Defensa Provincial de La Habana tiene el propósito de incrementar las acciones que permitan controlar y detener la transmisión de la COVID-19. Las acciones van referidas a adoptar más restricciones de aislamiento social; mayor vigilancia epidemiológica; la reorganización de la asistencia médica; la protección de los trabajadores de la Salud Pública; el control de las unidades de asistencia social y de los centros laborales; el tratamiento médico a personas vulnerables y ampliar la campaña de comunicación social para hacer entender a la población del peligro de la enfermedad. En una reunión previa, Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, calificó este nuevo plan como un jaque mate para cortar todo tipo de contagio, principalmente al municipio de Centro Habana, el consejo popular Luyanó Moderno en San Miguel del Padrón y el Latino en el Cerro. Todos ellos entrarán en un periodo de aislamiento social con acciones estrictas a cumplir.



Compañía norteamericana de alimentos paga multa por bloqueo contra Cuba



La compañía norteamericana de nutrición animal BIOMIN America, Inc. realizó un pago de 257 mil 862 dólares, para liquidar su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones del Reglamento de Control de Activos de Cuba. Según informa la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dicha corporación con sede en Kansas, entre julio del 2012 y septiembre del 2017, participó en un total de 30 ventas de productos agrícolas producidos fuera del territorio estadounidense a Alfarma SA en Cuba, sin autorización de la OFAC, lo que resultó en 44 aparentes violaciones de la legislatura de ese país. En ese sentido, BIOMIN desarrolló una estructura de transacción que determinó incorrectamente que sería consistente con los requisitos de sanciones de la nación. Esto trajo consigo la determinación por parte de la OFAC de que dicha empresa divulgó voluntariamente las violaciones aparentes, y que estas violaciones constituyen un caso no grave.



Mejoran sistemas de abasto de agua en La Habana



Con la rehabilitación del sistema de bombeo y la conductora Maurín, así como del tanque Ariguanabo, mejorará el abastecimiento de agua en el oeste de La Habana, que abarca los municipios de La Lisa, Playa y parte de Marianao. Hace unos días, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, destacó en la red social Twitter que con la instalación de un nuevo equipo de bombeo en el pozo número 13 de Ariguanabo, y el trabajo estable del sistema Maurín, se incorporan un caudal de 400 litros por segundo a la zona oeste de la capital cubana. Refiere Radio Reloj que, con anterioridad, se colocó un equipo de bombeo en la Estación Torre 19, con el objetivo de optimizar el abasto de agua en Lawton y Sevillano, en el habanero municipio de Diez de Octubre.



Contará Camagüey con nuevas radiobases para telefonía móvil



Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios de telefonía móvil y el tráfico de datos, la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba en la provincia Camagüey trabaja actualmente en la instalación de dos nuevas radiobases en zonas de esa ciudad. El plan de inversiones de este año consta de seis de esos equipamientos, de los cuales tres ya funcionan, uno en el municipio de Vertientes, y los otros en Minas y en la ciudad capital, respectivamente. Además, en los próximos días se prevé dejar listos los restantes, y así sumar 127 radiobases de las diferentes tecnologías de la telefonía móvil, como 2G, 3G y 4G, en toda la provincia, la cual en 2019 fue la de más avance de todo el país por el número de esa tecnología instalada, 30 en total, refiere la Agencia Cubana de Noticias.



