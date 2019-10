Rubrican Cuba y Austria acuerdo de cooperación en sector hidráulico

Cuba y Austria suscribieron un Memorando de Entendimiento para la Cooperación en el Campo de la Gestión Integrada y Sostenible de los Recursos Hídricos, informaron fuentes diplomáticas de Cuba. En el marco de la Cumbre Mundial del Agua que tiene lugar en Budapest hasta hoy 17 de octubre, firmaron el documento Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba, y Günter Liebel, viceministro de Sostenibilidad y Turismo de Austria, respectivamente. La firma de este documento, con vista a establecer su gestión integrada, sostenible y equitativa, reafirma el seguir fortaleciendo las relaciones económicas y de cooperación entre Cuba y Austria.



Denuncia Vicepresidenta de la Asamblea Nacional ante parlamentarios del mundo bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

Cuba denunció ante parlamentarios del mundo el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos impuesto hace casi seis décadas y recabó apoyo para ponerle fin a esa política genocida. Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, afirmó que se trata de una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de su pueblo y es el principal obstáculo para su desarrollo. La vicetitular ocupó la tribuna de la 141 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que se desarrolla en Belgrado, Serbia. Dijo, además, que, a pesar de las graves consecuencias de esta fracasada política, no han podido ni podrán jamás doblegar la resistencia del pueblo.

Diputada @anamarianpp Vicepta @AsambleaCuba en #UIP141,denuncia endurecimiento del bloqueo genocida impuesto por #EEUU y llama a legisladores a apoyar Resolución de #Cuba en #AGNU próximo 6 de noviembre.Reiteró respaldo a irrestricto respeto a principios del derecho Internacional pic.twitter.com/sGQm3e4Bnj — Yolanda Ferrer Gómez 🇨🇺 (@yolandafgomez) October 16, 2019

Afirman expertos que la vacuna no es problema en el caso de bebé fallecida en Cuba



Autoridades médicas de Cuba aseguraron que la vacuna triple viral PRS no es el problema en los casos de la niña fallecida y de los otros cuatro bebés afectados que aún se investiga en el país. El doctor Roberto Álvarez, jefe del departamento Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública, precisó a la publicación digital Cubadebate que 'hasta donde han avanzado las investigaciones, este evento no está asociado al uso de ese lote de vacunas porque se han aplicado otras 43 630 dosis en la isla. Dijo que está focalizado en cinco niños vacunados en el policlínico Betancourt Neninger, del municipio de Habana del Este, provincia de La Habana. No obstante, añadió que la comisión investigadora continúa realizando indagaciones.



Pagos virtuales y la red minorista de Cimex en la nueva actualización de Transfermóvil



La Aplicación desarrollada por ETECSA para la Banca Electrónica, Transfermóvil, traerá tres nuevos servicios que llegarán en una nueva actualización la próxima semana. Refiere Cubadebate que entre el miércoles y el viernes de la próxima semana estará disponible para la población una actualización con una opción nueva que incluirá el pago a terceros, disponible para cada uno de los bancos. Una vez que los productos o servicios son seleccionados por el cliente en un establecimiento de la red minorista de CIMEX, desde la caja se imprime o visualiza el código QR que contiene la información de la compra que se quiere hacer. Este se escanea con Transfermóvil y se realiza el pago en unos segundos. Por otra parte, se añadirá otra funcionalidad antes de finalizar el año, para la reservación de viajes y hospedaje en el territorio nacional.

#Transfermovil, una opción que cuenta en el proceso de informatización de la sociedad. pic.twitter.com/nOGjKpWmxA — Lazara Chacón González (@ChaconLazara) October 16, 2019

Mesa Redonda: La Habana a punto de sus 500



Vicepresidentes del Gobierno de la capital y la Jefa de Inversiones de la Oficina del Historiador de La Habana participan este jueves en la Mesa Redonda, para informar sobre las principales obras que se acometen y terminan por el aniversario 500 de La Habana y el plan de actividades conmemorativas. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 y 30 de la tarde. El Canal Educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube.



Establece Grupo Azucarero AZCUBA premio nacional por la integralidad



El Grupo Azucarero AZCUBA instituyó el Premio Nacional por la Integralidad para centrales y otras entidades productivas del sector que se distingan en la obtención de resultados relevantes. La aplicación de la gestión total de la calidad, la inocuidad alimentaria y la eficiencia económica son imprescindibles para su otorgamiento, a partir del cumplimiento de requisitos contenidos en las bases generales establecidas para el Premio Nacional de Calidad de la República de Cuba. Uno de sus objetivos es estimular y reconocer a las entidades del sector que sobresalgan por el éxito en su gestión empresarial, de calidad e inocuidad, que las conviertan en entidades de referencia.



Cuba busca oportunidades de negocios con Indonesia



En busca de nuevas oportunidades de negocios en otras latitudes, Cuba participó en el primer Foro de Negocios Indonesia-América Latina, desarrollado en Tangerang, Indonesia. Una nota de la Cancillería cubana señala que la isla caribeña estuvo representada por la empresa Labiofam Asia S.A y la Embajada de Cuba ese país asiático. Al evento asistieron alrededor de 200 representantes de empresas indonesias y de países de América Latina y el Caribe. La apertura del Foro corrió a cargo del viceministro indonesio de Relaciones Exteriores Doctor Abdurrachman Fachir.



