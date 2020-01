Se afianza en Ciego de Ávila la reproducción asistida

Más de 200 parejas en Ciego de Ávila disfrutan de la posibilidad de procrear, gracias a la labor que realizan desde 2016 los especialistas del Centro Provincial de Reproducción Asistida. El doctor Darvel Calzadilla, director de la institución ubicada en el hospital Antonio Luaces Iraola, de la capital avileña, precisó que en esos 4 años quedaron embarazadas casi 300 mujeres. Detalló que en el 2019 acudieron a la institución cientos de pacientes para recibir atención, y de ellas decenas quedaron gestadas, cifra que aunque no satisface, sí da alegría al personal médico porque contribuye a la felicidad de crear una familia. Explicó que entre los procederes empleados para ayudar al desarrollo reproductivo de las parejas infértiles, están las cirugías poco invasivas, con el objetivo de eliminar adherencias en las trompas, útero y ovarios.



Entra en vigor resolución sobre cuentas bancarias en moneda convertible



El gravamen del 10 % aplicado a las transacciones realizadas en dólares estadounidenses será extendido a las cuentas abiertas antes del 2004, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 4 del 2020, emitida por la Ministra-Presidente del Banco Central de Cuba. En su resuelvo primero establece que a partir de la entrada en vigor de dicha Resolución, 10 días de su publicación en la Gaceta Oficial, las cuentas bancarias en dólares estadounidenses abiertas por las personas naturales antes de la Resolución No. 80 de 23 de octubre de 2004 y posterior a su entrada en vigor, pueden recibir depósitos en efectivo en dólares estadounidenses y se aplica el gravamen del 10 %. Estas cuentas bancarias aceptan en las monedas libremente convertibles reconocidas en el país, además de depósitos en efectivo, transferencias bancarias del exterior, remesas y transferencias bancarias desde otras cuentas abiertas en bancos cubanos. En el caso de las transferencias no se aplica el gravamen del 10 %. Asimismo, se podrá extraer dinero en efectivo en pesos convertibles, pesos cubanos o en moneda libremente convertible a elección del cliente, a la tasa de cambio que corresponda.



Abierta en la CUJAE matrícula del Curso por Encuentros



Los interesados en matricular en el próximo período académico en las carreras que se estudian en la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, CUJAE, en la modalidad de Curso por Encuentros, pueden formalizar su solicitud hasta el venidero día 17. En la secretaría general de la institución realizarán su inscripción y solicitarán como máximo 5 carreras ordenadas según preferencias, además de presentar original y fotocopia del título que acredita el nivel de 12 grado. Para realizar la matrícula en la CUJAE en el Curso por Encuentros llevarán 1 foto tipo carné, documento de baja si estuvo matriculado en la Educación Superior y la presentación del carné de identidad. Al formalizar la solicitud se informará la relación de contenidos de Matemática y Español que medirán los conocimientos a aplicarse el venidero 14 de febrero.



Jóvenes científicos, protagonistas en los aportes de la ciencia santiaguera al país



Los jóvenes científicos de las diferentes instituciones académicas, biotecnológicas y ambientalistas de la provincia Santiago de Cuba, pertenecientes al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), expresaron en el acto territorial por el Día de la Ciencia Cubana la disposición para incrementar su aporte investigativo a los avances que ostenta el país en este sector. El médico Michel Torres valoró que la juventud asume de una manera sólida la continuidad del crecimiento científico en Cuba, como uno de los pilares para seguir haciendo país y bajo la conducción del Presidente de República de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ir hacia la construcción de una sociedad socialista moderna. También aportamos a la consumación de un desarrollo sostenible, sin sacrificar nuestro patrimonio natural, y hoy, como hace 61 años, somos una generación que tiene como misión contribuir a un modelo social que se sustente en la innovación tecnológica, agregó Torres.



Abogan por estudios de gestión del Patrimonio Cultural



El Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana celebrará sus Puertas Abiertas el próximo sábado 25, a las 10 de la mañana, en el Aula Magna de ese recinto, con vista al venidero curso académico. El doctor profesor Miguel Gerardo Valdés, dijo a Radio Reloj, que en la institución, ubicada en Mercaderes, entre Obispo y O’Reilly, en el Centro Histórico de La Habana Vieja, se explicará a los interesados acerca de los estudios del centro. Agregó que en el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, liderado por el doctor Eusebio Leal Spengler, se estudia la carrera de Preservación y Gestión del Patrimonio Cultural. Para matricular en el plantel los interesados deben haber concluido la enseñanza media superior en cualquiera de las modalidades que respalden este nivel de estudios, ser trabajador y estar vinculado a la actividad patrimonial.



