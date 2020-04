Se une Partido Comunista de Cuba a llamamiento internacional en la batalla contra la COVID-19

El Partido Comunista de Cuba se sumó al llamamiento internacional a la cooperación en la batalla contra la COVID-19, que ha segado la vida de más de 50 mil personas en el mundo, publica el diario Granma. El texto, rubricado por 230 partidos políticos de más de cien países, reconoce que el nuevo coronavirus nos ha puesto frente al desafío más apremiante y grave para la salud humana y el desarrollo pacífico mundial. En el documento, que resalta la labor del personal de la salud, se sensibiliza con los enfermos y con los familiares que han sufrido la pérdida de seres queridos, se suscribe que la epidemia plantea la necesidad de fortalecer la concepción de la gobernanza global basada en consultas mutuas y la cooperación.



Insiste el Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil en elevar la percepción del riesgo ante el nuevo coronavirus



El Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, general de división de la reserva Ramón Pardo Guerra, afirmó que es preciso apelar a la sensibilidad de las personas para elevar la percepción del riesgo frente a la Covid-19. Durante una visita de trabajo a la provincia Pinar del Río, con el propósito de conocer en el terreno las medidas adoptadas ante la compleja situación epidemiológica que ha originado el nuevo coronavirus, Pardo Guerra exhortó a mantener las acciones indicadas, como el aislamiento social y el uso de nasobucos. Además, hizo un llamado a las personas a protegerse a sí mismas, y a cuidar de la familia y de la comunidad. La periodista Alina López Ochoa más adelante ampliará esta información.



Organismo Internacional de Energía Atómica apoya a Cuba en enfrentamiento a la covid-19



El Organismo Internacional de Energía Atómica apoya a Cuba en el enfrentamiento a la covid-19, mediante el donativo de kits diagnósticos, equipos y la capacitación de recursos humanos. Según informa el diario Granma, dentro de los medios recibidos figura la técnica denominada (Rt-Pcr en tiempo real), la cual puede detectar e identificar con precisión la presencia del virus causante de la contagiosa enfermedad en humanos, así como en animales que sean capaces de hospedarlo. La asistencia técnica se entrega a través de los programas de cooperación científica existente entre esa entidad y nuestro país, enfocados en la aplicación pacífica de la tecnología nuclear.



Azcuba producirá grandes cantidades de alcohol gel, desinfectante y antibacteriano



Unos 140 mil litros de alcohol gel, desinfectante y antibacteriano de elaboración nacional, serán producidos este año por el Grupo Empresarial Azucarero Azcuba para contribuir al enfrentamiento en Cuba a la COVID-19. Se trata del doble del volumen fabricado en 2019, según precisó el director comercial de Tecnoazúcar, Pedro Harenton Martínez. Este producto, fabricado en una pequeña planta de la destilería Habana, situada en la capital, se elabora a partir de alcohol A al 70 por ciento, y de una solución de hipoclorito y varios ingredientes importados. refiere CUBADEBATE que el gel protege durante cuatro horas la zona donde se aplique, elimina 99 por ciento de los gérmenes y trabaja mejor con el lavado previo de las manos.



Rogelio Sierra Díaz: la solidaridad es la única vía ante la Covid-19



Rogelio Sierra Díaz, viceministro cubano de Relaciones Exteriores, afirmó que la solidaridad entre los pueblos y gobiernos es la única respuesta posible para enfrentar la COVID-19. En su cuenta oficial en Twitter, el diplomático hizo un llamado a la comunidad internacional a la unidad y a la paz para sobrevivir al nuevo coronavirus, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Igualmente, en la red social Sierra Díaz reiteró que a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, Cuba continúa demostrando que la solidaridad constituye un pilar fundamental de la política de la Revolución cubana para enfrentar situaciones de desastre.



Cuba puede controlar una posible epidemia, asegura doctor del IPK



Cuba puede controlar una posible gran epidemia a causa de la COVID-19 gracias a su sistema de salud y organización planificada, aseguró el doctor Manuel Romero Placeres, director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK). En conversación con la Agencia Cubana de Noticias, explicó que en general la evolución de los ingresados por el nuevo coronavirus en el centro ha sido favorable y si bien hay pacientes en estado grave, prevalecen las altas médicas como la de la ciudadana cubana de 94 años. Tres semanas después de la confirmación de los primeros casos de la COVID-19 en Cuba, Romero Placeres reveló que no puede calificarse de brusco el incremento de estos, en cambio, se aprecia una respuesta a partir de las medidas tomadas en el país. Expresó que, de conjunto con otras entidades, el IPK desarrolla diferentes protocolos de diagnóstico, para combatir la pandemia.



Aplicación cubana permite realizar autopesquisas online



Una aplicación informática diseñada para móviles permite a los cubanos realizar autopesquisas online para la detección de posibles casos de contagios por Covid-19, publica Prensa Latina. El vínculo COVID 19 en la aplicación PARTICIPACIÓN POPULAR, desarrollada por la Empresa Cubana de Tecnologías en Información, proporciona al ciudadano una herramienta para aportar información sobre su estado de salud, o el de otras personas, asociada con los síntomas del virus. Con esos datos, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba, disponen de otra fuente para la coordinación de acciones con los gobiernos locales para la detección y aislamiento de los sospechosos de contagio por la Covid-19. Disponible en la plataforma nacional de descargas de aplicaciones, Apklis, PARTICIPACIÓN POPULAR, es un servicio de bien público que establece una comunicación directa de los cubanos con sus autoridades nacionales.



Este año, se celebrará el 4 de abril desde las redes sociales



Desde las redes sociales y otras plataformas digitales, en plena batalla contra la COVID-19, las nuevas generaciones de cubanos saludarán la llegada del cuatro de abril, fecha de cumpleaños de la Unión de Jóvenes Comunistas y la Organización de Pioneros José Martí. Tiempo habrá para festejar juntos, tras ganar este combate por la salud y la vida, pero en espera de ese día, el ciberespacio es un buen lugar para encontrarnos y celebrar, declaró a la Agencia Cubana de Noticias Asael Alonso Tirado, funcionario del Comité Nacional de la vanguardia política juvenil. De la UJC es el llamado a “colgar” mensajes, “subir” imágenes, videos y a muchas otras iniciativas para compartir experiencias en el enfrentamiento de la pandemia, anécdotas, historias de vida e, incluso, detalles sobre la vida en estos días en que el necesario distanciamiento social convierte en imperativo quedarse en casa.



Coppelia de Santiago de Cuba ofrece servicio a domicilio



El Coppelia Jardín de las Enramadas, en Santiago de Cuba ofrece el servicio a domicilio de venta de helados por combinaciones. La iniciativa surge ante la necesidad de la población de permanecer en casa para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19. Se entregan diariamente alrededor de 250 pedidos, para ello tenemos organizados dúos de trabajadores, los cuales acuden por sus propios medios a los hogares que llaman a la instalación. Esta modalidad de venta solo se efectúa para las combinaciones de helado, y en el Jardín. se mantiene la venta de helado para llevar a 50 centavos la bola, dulces, refrescos, jugos y variedades de bocaditos. El colectivo, integrado por 104 trabajadores, labora de martes a domingo, adoptando las medidas higiénico sanitarias.



Ya comenzó en La Habana la distribución del módulo de aseo e higiene



La distribución del módulo de aseo e higiene, compuesto por jabón de tocador, jabón de lavar, lejía y crema dental comenzó en la capital. Según reporte del periódico Tribuna de La Habana, los ocho primeros territorios en la entrega serán Plaza de la Revolución, Playa, Centro Habana, Habana del Este, Habana Vieja, Regla, Cotorro y Cerro. Los productos de los módulos se irán completando en dependencia de la entrada a la provincia. Con el objetivo de lograr una distribución más equitativa de los productos de aseo e higiene se han formulado siete módulos que responden a per cápita por núcleo, no a per cápita por consumidores, pues no existe disponibilidad para suplir la demanda.



