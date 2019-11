Senadores estadounidenses rechazan nuevas restricciones de vuelos a Cuba

Once senadores demócratas estadounidenses opuestos a la política impulsada hoy contra Cuba por la administración de Donald Trump enviaron una carta al ejecutivo para rechazar las nuevas restricciones impuestas a los vuelos hacia la isla. En la misiva, remitida a los secretarios de Estado, Mike Pompeo; y Transporte, Elaine Chao, los miembros del Senado advirtieron que la decisión de suspender los viajes aéreos comerciales a nueve aeropuertos internacionales del país caribeño "es otro paso atrás para los pueblos de Cuba y Estados Unidos". De acuerdo con los integrantes de la Cámara Alta, el enfoque de la administración Trump hacia la nación antillana "ha perjudicado severamente a las empresas, agricultores y ciudadanos estadounidenses y cubanos, al tiempo que no ha logrado ningún objetivo de política exterior o seguridad nacional de Estados Unidos".



Denuncia Canciller cubano presiones de Estados Unidos ante votación contra el bloqueo en la ONU



Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, denunció las nuevas maniobras del gobierno norteamericano contra algunos países de Latinoamérica, para forzarlos a cambiar su voto a favor de Cuba en las Naciones Unidas. Según publica el Canciller en Twitter, el Departamento de Estado de la Casa Blanca despliega en los últimos días intensas acciones de presión, particularmente contra seis países latinoamericanos, para forzarlos a cambiar su tradicional voto a favor de la resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. En la propia red social el jefe de la diplomacia cubana explicó además que la mayor de las Antillas cuenta con el apoyo unánime de los pueblos latinoamericanos y del mundo.

Afecta el bloqueo servicios de laboratorio de prótesis en Santiago de Cuba



El servicio del Laboratorio de prótesis ortopédicas, de Santiago de Cuba, tiene afectaciones por el férreo bloqueo de los Estados Unidos a nuestro país. Casi la totalidad de la materia prima que utiliza es importada, en particular para productos requeridos por pacientes con discapacidad, por amputaciones de miembros inferiores o superiores. Similar ocurre con las fajas, cabestrillos y rodilleras elásticas. Ello en ocasiones impide o demora la inserción a la vida social de las personas afectadas al no poder prestarle ese servicio en tiempo, precisó a la Agencia Cubana de Noticias Ismael Prats González, director de esa unidad. Detalló que, a pesar de las dificultades, en el extranjero el precio de una prótesis oscila entre tres mil y cuatro mil dólares y, sin embargo, Cuba subsidia ese dispositivo médico y el paciente solo paga de 90 a 125 pesos en moneda nacional.



Presenta Cuba en segundo día de FIHAV Ventanilla Única de Comercio Exterior



La exposición de los fondos exportables cubanos y la presentación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de la isla destacan hoy en el programa de actividades en la XXXVII Feria Internacional de la Habana (FIHAV 2019). Durante la celebración de su segunda jornada, el evento dará a conocer a los asistentes acerca de las singularidades no solo de los productos de exportación ya consolidados como el ron y el tabaco, sino otros en proceso de desarrollo, publica Prensa Latina. También, se promocionarán los servicios dentro de los cuales se hallan sectores como la salud, enseñanza, ingeniería, construcción, turismo, entre otros.



España reitera su apuesta por el mercado cubano



María Peña Mateos, consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones, afirmó en la Feria Internacional de La Habana, que continuarán apostando por Cuba a pesar de las dificultades. En el día nacional de esa nación europea en la bolsa comercial, que celebra hoy su segunda jornada, Peña Mateos aseveró que están, aquí han estado siempre y tratarán de seguir estando. Queremos seguir apoyando no solo a través de la feria, sino buscando nuevos instrumentos para mejorar la presencia y visibilidad de las empresas españolas en este mercado que nos es tan querido, dijo a medios de prensa cubanos. Dijo además que existen siete empresas representadas en el estand de la Zona Especial de Desarrollo Mariel y seis que acuden a la cita por primera vez.

Ministro cubano de Comunicaciones inicia visita de trabajo en Shanghái



Jorge Luis Perdomo encabeza la delegación cubana en la Segunda Exposición Internacional de Importaciones de China. Según informa Cubaminrex, como parte del programa el ministro sostuvo un fructífero encuentro con el vicealcalde de Shanghái, Wu Qing, en el que reafirmaron el excelente estado de las relaciones entre ambos países. Igualmente, constataron los avances en los proyectos económico-comerciales y la coincidencia en los principales temas de la agenda internacional. La Segunda Exposición Internacional de Importaciones de China tendrá lugar en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones en Shanghái desde hoy y hasta el 10 de noviembre.



Cursos cortos benefician a trabajadores del sector no estatal



Durante el actual curso escolar, la Educación Técnica y Profesional tiene como novedad la generalización de nuevas especialidades para los estudiantes que terminan la secundaria. Más de 235 mil trabajadores del sector no estatal se han beneficiado con los cursos cortos, con el objetivo de actualizar y preparar mejor a quienes realizan diferentes labores en las nuevas formas de gestión de nuestra economía. La capacitación ha sido en especialidades como Contabilidad, Sistema tributario, Derecho laboral, Seguridad social, Construcción, Mecánica, Transporte, Agropecuaria, Servicios de belleza y Gastronomía. Además, tiene como novedad la generalización de dos nuevas especialidades: técnico de nivel medio en Derecho (en todo el país) y en Logística de almacén (en nueve provincias), las cuales dan respuesta a necesidades de los Organismos de la Administración Central del Estado.



Empresa Eléctrica de La Habana mejora infraestructura con miras al 500 aniversario



Varios proyectos por el embellecimiento de la capital en su aniversario 500 desarrolla la Empresa Eléctrica de la Habana. Una de las obras de mayor impacto en la población es la modernización del alumbrado público y sus nodos, con tecnología led, brindando una mayor eficiencia energética. 93 avenidas principales también se benefician con una mejor iluminación, como las arterias de Calle 23, Línea, Boyeros y Ayestarán. El soterrado de las líneas es otra tarea que ocupa a los trabajadores de la Empresa Eléctrica de la capital con vistas al medio milenio de la Villa de San Cristóbal, siendo la Plaza de la Revolución un lugar ahora remozado con 8 torres de más de 30 metros de alto, con luminarias de 500 hasta 800 watts.



