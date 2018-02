Serie del Caribe: Los cubanos comenzaron con bates calientes

Guadalajara, México: A continuación, les presentamos la conferencia de prensa del juego “Alazanes” de Granma versus “Caribes” de Anzoátegui. Por Cuba estuvieron el director Carlos Martí y los atletas Yurisbel Gracial y Lázaro Blanco. Mientras por Venezuela solo participó el piloto Omar López.



“Alazanes” de Granma



Carlos Martí: Pensamos mantener la misma alineación para el choque de mañana, solo tendríamos un cambio en la entrada de Alexander Ayala en lugar de Alfredo Despaine, que se resintió una antigua lesión en la pierna derecha. Esta es una batería que buscamos fuera ofensiva por las características de este béisbol, de ahí que colocamos a Yurisbel Gracial en el jardín izquierdo.



Nosotros tenemos ya establecida la rotación para el torneo. Los cerradores son Miguel Lahera y Raidel Martínez, mañana abre Yoannis Yera y después para el tercero Vladimir Baños.





Lázaro Blanco: Traté de mantener la bola sobre lo bajo, utilicé fundamentalmente los rompimientos y siempre estuve muy concentrado en cada uno de los picheos. El año pasado también tuve una buena actuación en Culiacán, incluso perdí una carrera por cero en la semi-final frente a los mexicanos. Hoy los venezolanos no pudieron conectar, pero tienen una gran ofensiva.



Yurisbel Gracial: En mi caso después de no tener una buena postemporada no realicé ninguna preparación específica, mantuve el mismo entrenamiento de la temporada. En cuanto al resultado del día hoy solo nos concentramos en hacer lo que le toca a cada cual en cada uno de los momentos del partido.





“Caribes” de Anzoátegui



Omar López: Nuestro abridor no supo descifrar el bateo cubano, les pegaron bien a los rompientes. Cuando comenzó a mezclar le fue mejor, creo que lo sorprendieron y ahí estuvo el resultado.



No creo que el equipo haya salido presionado, desde que estoy al mando de los “Caribes” hace cuatro años siempre están muy concentrados en los juegos. Ellos se entregaron, no fue fácil el trayecto que tuvimos para llegar aquí, en la medida en que avance el certamen vamos a estar mejor.



Escuche las declaraciones de los invitados a la conferencia de prensa después de la victoria de Cuba sobre Venezuela Seis anotaciones por Cuatro: