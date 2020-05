Solicita Cuba a Naciones Unidas condenar ataque terrorista contra su embajada en Estados Unidos

2020-05-30 10:49:20 / web@radiorebelde.icrt.cu





Ana Silvia Rodríguez, representante permanente alterna de Cuba en Naciones Unidas, envió una carta a Tijjani Muhammad-Bande, presidente de la Asamblea General, a quien solicita una declaración de condena relacionada con el ataque terrorista perpetrado el 30 de abril último contra la embajada de su país en Washington. La diplomática remitió la misiva -publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página web- para llamar la atención de Muhammad-Bande sobre el incidente, que puso en peligro las vidas y la seguridad del personal de la misión diplomática y de sus familiares, y que causó daños materiales al inmueble. El Gobierno de los Estados Unidos ha optado por no condenar y no rechazar este grave ataque terrorista. Su silencio cómplice alienta la ejecución de acciones similares por parte de individuos y grupos violentos que existen en los propios Estados Unidos, sentenció.



Reordenan evaluaciones en la Enseñanza Técnica y Profesional



La enseñanza Técnica y Profesional en el país necesitará un mínimo de ocho semanas para concluir el presente curso escolar, tras el reinicio de las clases en ese nivel educativo, que cuenta con una matrícula de más de 160 mil estudiantes. Alexander Manso Díaz, director nacional de ese tipo de enseñanza, dijo al diario Granma que las cuatro primeras semanas las dedicarán a la sistematización y consolidación de los contenidos recibidos hasta el 23 de marzo. Puntualizó que no se impartirán nuevas lecciones y que la quinta y la sexta semanas serán para el cierre evaluativo de todas las asignaturas. Destacó que, en el caso de primer y segundo año en las especialidades de técnico de nivel medio, las asignaturas Matemáticas, Español e Historia se cerrarán con la evaluación alcanzada en los dos trabajos de control parcial.



Primer Ministro llama a mantener medidas de aislamiento social



Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República de Cuba, hizo un llamado a mantener las medidas de aislamiento social en el enfrentamiento a la COVID-19, así como a evitar la confianza, aun cuando la situación epidemiológica en el país continúe en estado favorable. En Twitter, se refirió de manera específica a La Habana, que este viernes tuvo un saldo de 17 casos positivos, los cuales demuestran, según Marrero Cruz, que se debe seguir trabajando en el cumplimiento de las restricciones establecidas en esta capital. Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, resaltó en la propia red social que ello constituye el resultado del arduo trabajo realizado por los profesionales de la salud, los que igualmente merecen el apoyo de toda la población.



Pinar del Río será sede del acto central por el Día Mundial del Medio Ambiente



La ciudad cabecera de la provincia Pinar del Río será la sede del acto central por el Día Mundial del Medio Ambiente el próximo viernes 5 de junio, publica la Agencia Cubana de Noticias. El encuentro constituye un reconocimiento al territorio más occidental del país por sus avances en la preservación del entorno. Se efectuará bajo condiciones de distanciamiento físico y otras exigencias que demandan la lucha contra la COVID-19. Por sus resultados generales fue difícil y compleja la selección de las provincias más sobresalientes en la aplicación de la política cubana dirigida a garantizar la sostenibilidad. La condición de destacadas correspondió a Villa Clara, Camagüey y Granma. Entre los principales progresos para la organización de las actividades por la efeméride en Pinar del Río, figuran el hecho de que el índice de boscosidad aumentó al 47,99 por ciento y la existencia de la nueva área protegida Sierra de la Güira, en la cordillera de Guaniguanico.



ONARC mantiene reconocimiento internacional en su campo desde hace 15 años



El Órgano Nacional de Acreditación de la República de Cuba (ONARC) por sus siglas, mantiene desde el DOS MIL CINCO el reconocimiento internacional en el campo de laboratorios de ensayos y calibración. María Miranda Vaquero, jefa de la Secretaría ejecutiva de esa institución, dijo que un reconocimiento de ese tipo evidencia su impacto en la economía y fuera del país, entre ellos ensayos en apoyo a la actividad de exportación e importación de productos. También incluye y vitales en el actual enfrentamiento a la pandemia del nuevo coronavirus, la industria de medicamentos, vacunas y productos biotecnológicos tanto para suministrar al Programa de Salud Nacional como destinados al mercado internacional. Contribuyen, además, al control de la inocuidad de alimentos y a la calidad del agua de consumo humano, así como los vinculados al antidopaje.



Empresa villaclareña ha producido más de un millón de metros cuadrados de gasas quirúrgicas



Más de un millón de metros cuadrados de gasas quirúrgicas ha producido la Empresa Textil Desembarco del Granma, de Villa Clara, en los últimos dos meses con destino a centros asistenciales de todo el país. María de los Ángeles García, directora técnica de esa industria, informó que también elaboraron tejido para nasobucos, pijamas hospitalarios y batas sanitarias, dirigidos a los programas emprendidos en la nación para combatir la COVID-19. Para asegurar estas producciones que garantizan la atención a enfermos con el nuevo coronavirus, la Empresa Textil de Villa Clara protegió el transporte de sus trabajadores procedentes de siete municipios. Esa fábrica, además de continuar la producción de gasas quirúrgicas, elabora hilos y tejido para el uniforme escolar y militar, así como para la confección de ropa de trabajo del sector agrícola.



Empresa Ceballos asegura exportaciones



La Empresa Agroindustrial Ceballos, una de las punteras en Ciego de Ávila y en Cuba, asegura las exportaciones en tiempos de la COVID-19. La entidad apoya la capacidad financiera que tanto necesita la economía nacional. Los ingresos hasta el 20 de mayo se deben a las ventas de 144 toneladas de puré de mango aséptico, 79 de piña, 47.8 de ají picante chile habanero, dos de mango fresco y seis mil 726. 6 de carbón, que en su conjunto suman unas siete mil toneladas. Aunque esas cantidades representan el 58 por ciento del plan de exportaciones hasta el cierre de mayo, hay listas en puerto para salir otras tres mil 192 toneladas de carbón, y en estos últimos días del mes se reservan varias cantidades de frutas y vegetales hacia los destinos España, Canadá y Francia. Se trabaja para que el polo exportador avileño garantice su presencia en los viajes aéreos que se realizan una vez por semana hasta esos lugares.



Universidad de Las Villas comenzará nuevo proyecto de control energético



La Universidad Central Marta Abreu de Las Villas comenzará la implementación del proyecto CERCAS COVID-19 traducido en Control Energético Responsable en Centros de Aislamiento Social. Refiere la Agencia Cubana de Noticias, que la iniciativa -que extenderá su fase de montaje hasta finales de agosto- fabricará, programará e instalará 100 dispositivos inteligentes para la lectura de las variables del consumo eléctrico de forma automática y en tiempo real. Los aparatos se ubicarán en seis hospitales de la provincia villaclareña, en la Empresa Electroquímica de Sagua la Grande, que produce todo el hipoclorito de sodio para el consumo nacional; así como también en los centros de aislamiento emplazados en las universidades del Ministerio de Educación Superior en Cuba; y en las áreas de estas instituciones donde residen estudiantes extranjeros. Afirman los expertos que este proyecto no entra en contradicción con los sistemas que emplea la Unión Eléctrica de Cuba para monitorear los niveles de consumo.



Técnica antigua de cultivo de café permite depurar más de una tonelada diaria en Cienfuegos



Una técnica antigua propia del cultivo de café permite depurar más de una tonelada diaria de esos granos en la Empresa Procesadora Eladio Machín de Cienfuegos, dedicada a la siembra, recolección y beneficio de este cultivo. En el Centro de Escogida Manual del municipio Cumanayagua, inaugurado en diciembre de 2019, se reevalúa la masa cosechada antes de pasar al siguiente proceso, de manera que no afecte la calidad final. Por esta labor se recaudan alrededor de 250 mil dólares mensualmente. Este centro «es vital para lograr las 170 toneladas en ventas al exterior, porque por ahí transita toda la producción que se exporta. La entidad, ha instruido a 30 jóvenes que integran ese departamento sobre las imperfecciones del café que deben decantar, publica juventud rebelde. Tomando todas las medidas para evitar un posible contagio con el SARS-CoV-2, este colectivo trabaja a la par de la industria, desde las siete de la mañana hasta entrada la noche.



En Villa Clara, déficit de harina de trigo



Como consecuencia de la disminución de importaciones de derivados del trigo, la Empresa Productora de Alimentos en Villa Clara enfrenta una disminución mensual de 240 toneladas de harina de trigo, lo que supone una reducción del 10 por ciento de sus producciones panaderas y reposteras. En el territorio, se estima que el déficit dure hasta diciembre de 2020, con una afectación total de casi cinco mil toneladas menos de las planificadas; lo que no solo significa una pérdida de más de 12 millones de pesos, para la empresa, y cerca de cuatro millones en utilidades; sino, sobre todo, una disminución sensible en los surtidos a la población. Bajo la nueva situación, se garantiza el pan y los fideos de la canasta familiar normada, y se priorizarán las demandas de los círculos infantiles, los centros de educación (una vez se reinicie el curso escolar), la gastronomía y los órganos de defensa que se suman al enfrentamiento de la COVID-19; mientras que las producciones destinadas a organismos de impacto –como Azcuba y el Micons– se limitan al 50 por ciento.



(Haciendo Radio)