Suspenden pagos a negocio canadiense por utilizar café cubano

2019-10-02 08:32:30 / web@radiorebelde.icrt.cu

Little Havana, negocio ubicado en la ciudad de Toronto, Canadá, enfrenta la prohibición de recibir pagos a través de la tecnología online debido a que comercializa café cubano. Dicha compañía obtiene sus beneficios por medio de la plataforma de Square Canada, y perdió desde finales de agosto 14 mil dólares canadienses, lo que equivale a más de 10 500 dólares norteamericanos, en pagos de clientes que nunca llegaron a su cuenta bancaria. Según informa Prensa Latina, la pérdida se debe a que la plataforma de pagos online emplea al banco estadounidense Jpmorgan Chase, y que este “no puede o no liberará los fondos”, a causa de temores por la procedencia del café. Josefina Vidal, embajadora cubana en Canadá, rechazó en su cuenta oficial en Twitter, la extraterritorialidad del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, lo cual afecta a compañías totalmente canadienses.



Jóvenes saharauis viajan a Cuba para cursar estudios universitarios



Una veintena de jóvenes saharauis llegará próximamente a Cuba para cursar estudios en diferentes especialidades de la Educación Superior, informa Prensa Latina. Este gesto demuestra el compromiso solidario e inquebrantable de la Revolución cubana con la formación de profesionales de pueblos hermanos que así lo requieran, indicó Abel Torres, segundo jefe de la misión diplomática cubana en la República Árabe Saharaui Democrática. Una vez en la isla, los futuros profesionales saharauis recibirán un curso inicial de adaptación, según el cual, entre las carreras que estudiarán se encuentran las de Medicina, Farmacia, Ingeniería Civil, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería Eléctrica y Lengua Inglesa.



Informan sobre ajustes a transportación nacional de pasajeros para octubre



Directivos del Ministerio de Transporte dieron a conocer en la capital cubana ajustes en la programación, frecuencias y horarios del servicio de transportación nacional de pasajeros para el mes de octubre, atendiendo a la disponibilidad de combustible. Refiere la Agencia Cubana de Noticias que el servicio de trenes nacionales mantendrá la programación de la segunda quincena de septiembre, con una salida desde La Habana hacia cada destino, y empleando 14 coches en cada viaje. Se reanudarán los servicios entre Santa Clara y Santiago de Cuba y La Habana y Sancti Spíritus, ambos cada cuatro días, a partir del siete y el ocho de octubre, respectivamente. Sobre la transportación por guaguas, está previsto restablecer una buena parte de los servicios que esta brinda, y llegar al menos una vez a la semana a los territorios. Mientras tanto, el servicio marítimo mantendrá una sola salida diaria entre Gerona y Batabanó.



Abren en Cuba primera Unidad de Desempeño Físico para personas mayores



En el país quedó inaugurada la primera Unidad de Desempeño Físico, ubicada en el Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud de La Habana. Publica Radio Reloj que la instalación brindará atención especializada con moderna tecnología —fruto de la colaboración con la Unión Europea— para evaluar la capacidad funcional de personas mayores, y fortalecer el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. El jefe de la Unidad de Desempeño Físico, Iván Tápanes, dijo durante la apertura que ejecutarán medidas de evaluación, como son la velocidad de la marcha y fuerza muscular, al tiempo que servirá de apoyo a la investigación, la docencia y asistencia. A la apertura asistió el representante en Cuba de las Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud, José Moya.



Bloqueo de EE.UU. limita despegue de agricultura cubana



El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba limita hoy con más fuerzas el despegue de la agricultura cubana, sector de vital importancia en la seguridad alimentaria de nuestra población. Según expertos y directivos del Ministerio de Agricultura de Cuba, la acentuación de esa medida, tras la elección del presidente Donald Trump, ha tenido entre sus propósitos, además de obstaculizar aún más el avance de la producción agrícola y ganadera, impedir los contactos y negocios en esas esferas entre ambos países. Ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios, pérdidas debido a reubicación geográfica del comercio, afectaciones a la producción y a los servicios monetario financieros, figuran entre los principales daños. Pagos de fletes por adquisiciones de semillas e insumos procedentes de Europa y Asia, golpean los rubros de exportación, ya que no pueden adquirirse en un mercado natural, distante solo a 180 kilómetros.



Proyecto de colaboración Alemania-Cuba por afianzar lazos académicos



Profesores alemanes de la Universidad de Kassel, y cubanos, de la Universidad de Sancti Spíritus, apuestan por el fortalecimiento de los lazos académicos entre ambas naciones. En declaraciones a Prensa Latina, el investigador alemán Ralf Kiran reconoció los resultados del proyecto conjunto entre ambas instituciones para fomentar la capacidad innovadora y el emprendimiento a nivel estatal y privado en nuestro país. La iniciativa está orientada a desarrollar dos módulos, desde el punto de vista educativo, para reaccionar a esa transformación económica que Cuba está haciendo, dijo. Por su parte, el profesor Osvaldo Romero, de la Uniss, añadió la pertinencia del trabajo conjunto en el actual contexto del país caribeño.



Expone Cuba avances en materia de ciencia, tecnología y propiedad industrial



Cuba progresa en la implementación de políticas, tales como la reorganización del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, la política de creación de Empresas de Altas Tecnologías y de Parques Científico-Tecnológicos, dijo en Ginebra, Elba Rosa Pérez Montoya, Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). Al intervenir en la 59 Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la titular cubana expresó que junto a las anteriores se inserta la política sobre el Sistema de Propiedad Industrial, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. La Ministra indicó que estos logros se han obtenido a pesar del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.



