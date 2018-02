Timoteo: un gato de buena suerte (+Audio)

Varias propuestas literarias infantiles se han presentado en la Feria Internacional del Libro en La Habana 2018. Sembrar valores en los niños es una ardua tarea de todos, y la lectura en familia puede ser un peldaño más en este camino.



Un ejemplo de los libros, es el texto de “Timoteo”, del escritor Felipe José Oliva. Este texto invita a hacer una mirada y una constante reflexión que no solo enriquece las cualidades del menor, sino también las de los adultos que se acerquen a él.





El personaje que da nombre al libro, es un gato negro, que ha sufrido los prejuicios raciales, y de la “mala suerte”, de la que se le acusa a estos felinos, según las supersticiones. Entre figuras y anécdotas reflexivas los lectores, podrán también meditar acerca del amor a uno mismo, de cómo uno se tiene que levantar ante sus propios obstáculos, y todos los que se les presente.



El amor a uno mismo, no solo te ayuda a seguir a adelante, sino a evitarte los ataques de tu mayor enemigo, que sin duda es uno mismo. Otro de los propósitos de este libro infantil, se trata de la aceptación. El que otros nos acepten tal como somos, por lo que valemos, y el que entendamos que el mundo no se viene abajo, cuando algunas personas no tienen la grandeza de aceptarnos.



Los siguientes audios son una entrevista realizada a Felipe José Oliva, autor del libro “Timoteo”, en el Programa Así de Radio Rebelde.