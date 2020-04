Aconsejan a los estadounidenses no seguir los consejos médicos del “Doctor Trump” (+Videos)

2020-04-24 14:07:37 / web@radiorebelde.icrt.cu





"No sigan consejos médicos de Trump", pidió a los estadounidenses el neumólogo, Kashif Mahmood, en su cuenta de la red social Twitter, al rechazar la recomendación del magnate de inyectar desinfectante en los pulmones o usar radiación ultravioleta dentro del cuerpo para tratar la COVID-19.



Ese concepto es irresponsable y peligroso, de acuerdo con la valoración de otro neumólogo, Vin Gupta, quien recordó que se trata de un método común que la gente utiliza cuando quiere suicidarse. Gupta aclaró que cualquier cantidad de lejía o de alcohol isopropílico o de cualquier tipo de producto de limpieza es inapropiado para la ingestión incluso en cantidades pequeñas, porque son mortales.



Al mismo tiempo, el neumólogo del Hospital General Zuckerberg de San Francisco y profesor de medicina en la Universidad de California, John Balmes, hizo hincapié en que la inhalación de blanqueador de cloro sería absolutamente la peor cosa para los pulmones. “Las vías respiratorias y los pulmones no están hechos para ser expuestos a un aerosol o desinfectante", comentó Balmes, quien calificó la idea de Trump como un concepto ridículo.



Trump afirmó que la luz del sol y las inyecciones de desinfectante podrían ayudar en la lucha contra el coronavirus, unas declaraciones que, como escucharon, se convirtieron en el blanco de críticas por parte de especialistas.

Trump sugiere una "inyección" de desinfectante para "limpiar" los pulmones y vencer al #coronavirus pic.twitter.com/diwxcyFEQr — RT en Español (@ActualidadRT) April 24, 2020

Las recomendaciones del mandatario se produjeron después de que el jefe de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional, William Bryan, afirmara que el coronavirus se debilita más rápidamente gracias a la luz solar y el calor. Bryan señaló también que el cloro puede matar al virus en cinco minutos, mientras que el alcohol iso-pro-pílico lo hace incluso con mayor rapidez.



En ese contexto, Trump le sugirió a la experta que coordina la respuesta de su gobierno a la COVID-19, Deborah Birx, la posibilidad de exponer el cuerpo de los enfermos a una tremenda luz, a través de la piel o de alguna otra manera.

Trump pidió a Bryan estudiar la posibilidad de inyectar desinfectante y usar rayos UV en el cuerpo humano vs el virus, luego de su presentación.



Y así reacciónó la Dra. Birx, coord de respuesta de la Casa Blanca 👇🏼

pic.twitter.com/ocusNdADpn — Ariel Moutsatsos (@arielmou) April 24, 2020

Asimismo, Trump abogó por usar inyecciones de desinfectantes para que entren en los pulmones y tratar a los pacientes contagiados.



Además de los expertos, fabricantes de desinfectantes y autoridades sanitarias, como las de Nueva York, salieron al paso de Trump, para alertar a la población de que, bajo ninguna circunstancia, ingiera productos desinfectantes o de limpieza para el tratamiento o la prevención del coronavirus.



Aunque la Casa Blanca aseguró este viernes que el presidente no recomendó la ingesta de desinfectante para combatir el coronavirus y acusó a los medios de comunicación de distorsionar sus palabras, lo cierto es que “No sigan consejos médicos de Trump”, es el mensaje de alarma recurrente que hacen los expertos a los estadounidenses, ante un ”doctor Trump” escéptico de la ciencia, a quien la comunidad científica tiene que corregir constantemente, debido a que se trata de un presidente que a veces muestra escasa comprensión de los hechos.



En varias ocasiones, el asesor médico más destacado de la célula de crisis de coronavirus de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha tenido que precisar o enmendar los comentarios de Trump sobre futuras vacunas o tratamientos contra la covid-19, cuya eficacia no está demostrada.







A los ojos de los estadounidenses, es evidente que Trump se muestra algo molesto con Fauci, quien reconoció a finales de marzo que le dice al presidente cosas que no quiere oír y le ha dicho públicamente cosas que son diferentes a las que el mandatario dice. "No quiero avergonzarlo o jugar duro, sólo quiero mostrar los hechos", remarcó entonces Fauci, quien admitió que cuando se trata de la Casa Blanca, a veces hay que decir las cosas una, dos, tres, cuatro veces antes de que se escuchen. El director del prestigioso Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas es uno de los expertos que advierte sin descanso sobre los peligros de regresar a la normalidad demasiado rápido, relajando los controles para reabrir la economía, como pretenden Trump y los republicanos.



La nación norteña registró tres mil 176 nuevas muertes por el coronavirus en las últimas 24 horas, el segundo pico más alto desde el inicio del brote en el país. Estados Unidos vio su día más mortal de la pandemia el pasado jueves, tras confirmarse cuatro mil 591 decesos en un día.



La superpotencia continúa siendo el país más afectado por la COVID-19, con un total de 867 mil 459 casos positivos y 49 mil 804 muertes. Las nuevas cifras se registran poco después de que Trump anunciara que Estados Unidos vuelve a estar abierto para la actividad económica, que fue suspendida debido a la pandemia.



(Noticiero Nacional de Radio)