Acusa China a Donald Trump de utilizarla para eludir sus obligaciones con la OMS

2020-05-19





China acusó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de utilizarla para eludir sus obligaciones internacionales ante la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La cancillería china replicó así a la carta enviada por Trump al director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a quien dio 30 días para hacer las mejoras sustanciales que el magnate le exige, incluyendo demostrar la independencia de ese fondo de la ONU en relación con el gigante asiático. De lo contrario, Trump amenazó con congelar de manera indefinida la financiación estadounidense a la OMS y reconsiderar la permanencia de Estados Unidos en esa organización.



El portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian, denunció que Trump trata de engañar al público y lograr el objetivo de desprestigiar los esfuerzos antivirus de Beijín y eludir la responsabilidad por la propia respuesta insuficiente de Washington.



En una reacción de respaldo a China, Rusia exigió a otros países consolidar el rol de la OMS, impedir que se debilite y se convierta en una plataforma en la que se ajusten cuentas, una clara alusión a Estados Unidos.



A su vez, la Unión Europea (UE) expresó este martes su apoyo a la OMS, al remarcar que es el momento de la solidaridad, no de señalar con el dedo o socavar la cooperación multilateral.



Entre tanto, analistas continúan advirtiendo que China y la Organización Mundial de la Salud (OMS) son blancos perfectos para Donad Trump, quien busca ser reelegido como presidente. Es el punto de vista del politólogo ruso, Vladímir Mozhegov, al comentar que Trump necesita encontrar a enemigos que sean culpables de todo. Mozhegov recordó que la OMS es un organismo global y supranacional para el cual ha trabajado mucha gente del partido demócrata que ha jugado contra Trump. Según el politólogo, Trump busca ahora presionar a la OMS y puede hacerlo dejando de financiarla y tratando de reformarla, pero si gana las elecciones de noviembre su retórica cambiará, tanto en relación con China como con la Organización Mundial de la Salud.







En abril, Trump dejó temporalmente de financiar a la OMS, al acusarla de no haber respondido lo suficientemente rápido a la expansión del coronavirus, no haber informado a tiempo sobre su amenaza a la comunidad internacional y estar subordinada a China. Al mismo tiempo, Trump acusa al gigante asiático de haber encubierto el alcance de la epidemia, causando devastación económica y cobrándose hasta ahora la vida de unas 317 mil personas en el mundo y contagiado a más de cuatro millones.



Con sus críticas sin fundamentos contra China y la Organización Mundial de la Salud, Trump ha tratado de desviar la atención del electorado estadounidense al hecho de que la epidemia de la COVID-19 empeoró en la nación norteña, por él haber actuado demasiado tarde para prevenir su propagación.



Por estos días, Estados Unidos ocupa el primer lugar en el mundo en número de contagios y de casos mortales causados por la expansión del brote de coronavirus. La superpotencia suma un millón 500 mil infectados y más de 90 mil muertos.



