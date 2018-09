Acusa Trump a China, sin pruebas, por pirateo informático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a China de haber pirateado los correos electrónicos de la candidata presidencial demócrata de 2016, Hillary Clinton, pero el magnate no ofreció ninguna prueba ni más información.



Como es habitual, Trump utilizó la red social Twitter para referirse al tema y lo aprovechó para burlarse de la credibilidad y de los errores de los organismos de seguridad estadounidenses.

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!