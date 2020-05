Advierte la OMS que la pandemia representa una amenaza significativa y extendida mientras no se tenga una vacuna

El principal experto en emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, advirtió que el nuevo coronavirus seguirá representando una amenaza significativa y extendida, mientras no se tenga una vacuna segura y efectiva disponible para todos.



Ryan recordó que a nivel mundial la situación sigue siendo muy, muy grave, pero el patrón de la enfermedad y la trayectoria del virus son muy diferentes en distintas partes del mundo en este momento.



Aunque muchos países aún están pasando por una etapa crítica, otros dejan en evidencia que es posible en cierta medida contener el avance del brote, y en tal sentido, hay esperanza, se demuestra que es posible reanudar la vida económica y social, con extrema precaución y vigilancia, según Ryan.



El especialista consideró que en África, América Central y del Sur todavía se está experimentando una trayectoria ascendente en los casos, y aunque parece ser que de momento en esas regiones no existe un gran problema, la disponibilidad de pruebas para detectar la COVID-19 continúa siendo una preocupación.



Ryan puso de relieve cómo China, Corea del Sur, Singapur o Nueva Zelanda lograron alcanzar una situación estable en lo referente a nuevos casos de infección, mientras que Europa y América del Norte están comenzando a emerger de la epidemia, buscando minimizar las severas restricciones a las actividades económicas y sociales impuestas en los últimos meses.



Pero el principal experto en emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró que cualquier gobierno que busque relajar las restricciones debe hacerlo con extrema precaución.



La OMS ya advirtió el pasado viernes que los países deben levantar los bloqueos gradualmente, sin dejar de estar atentos a la COVID-10 y preparándose para restablecer las restricciones si surge un nuevo brote.



Líderes mundiales celebran este lunes un maratón de compromisos internacionales para recaudar al menos ocho mil 200 millones de dólares para la investigación de una posible vacuna y tratamientos para el nuevo coronavirus, después de que los países ricos prometieran una respuesta unificada.



Organizado por la Unión Europea, los Estados no miembros de ese bloque, el Reino Unido, Noruega, Japón, Canadá y Arabia Saudita, sus dirigentes pretenden obtener fondos durante varias semanas o meses, aprovechando los esfuerzos del Banco Mundial, la Fundación Bill y Melinda Gates y otras grandes fortunas.



El mes pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la conferencia online de este lunes como un verdadero maratón, al sostener que se necesitaba una vacuna contra la enfermedad respiratoria COVID-19 en todos los rincones del mundo, a precios asequibles.







Pero el desarrollo de ese inmunizante puede llevar años, alerto hoy el ministro de salud de Alemania, Jens Spahn, a quien le encantaría por supuesto que fuera posible lograrlo en algunos meses, pero llamó a ser realistas porque puede haber decepciones, como sucedió con otras vacunas.



En declaraciones a la televisión pública alemana, Spanh remarcó que el desarrollo de preparados vacunales forma parte de las tareas más difíciles de la medicina.



La llamada de atención del ministro de Salud de Alemania sigue a las declaraciones de ayer del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que su país podría tener pronto una vacuna antes de fin de año.



Su opinión choca con la de algunos especialistas estadounidenses en salud pública, incluyendo al principal experto en enfermedades infecciosas, el epidemiólogo Anthony Fauci, quienes han advertido que lo más probable es que la vacuna esté todavía a entre un año y 18 meses de distancia.



La predicción de Trump sobre una vacuna antes de que concluya el 2020 es parte del inicio de una nueva ofensiva electoral del magnate, con mucho de optimismo, para recuperar la iniciativa y asegurar su reelección, en medio de las críticas a su gestión de la epidemia.



