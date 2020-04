Alertan en el mundo contra levantamiento prematuro de las medidas de confinamiento social

Las autoridades de China han prohibido la entrada a la ciudad de Harbin, la capital de la provincia de Heilongjiang, con el objetivo de contener un nuevo brote de coronavirus.



El número de casos positivos en Harbin creció significativamente después de que un residente de 87 años infectara a 78 personas, tras recibir asistencia médica en dos hospitales. Entre los contagiados están miembros de su familia, otros pacientes de esas clínicas y personal médico. Al mismo tiempo, varios casos relacionados con ese mismo hombre fueron reportados incluso fuera de la provincia de Heilongjiang, cuya principal urbe es Harbin. La región confirmó hasta la fecha 540 casos positivos locales y 385 importados, por lo que todos los casos confirmados, los sospechosos, los contactos estrechos de personas asintomáticas y los contactos estrechos de contactos estrechos estarán en cuarentena y someterse a prueba.



La nueva medida contempla que ni los residentes de otras ciudades ni los coches que estén registrados fuera de la ciudad de Harbin puedan entrar a la urbe. Al mismo tiempo, todos los habitantes en Harbin deben tener un código QR para confirmar que No están infectados y portar mascarilla. A mediados de abril, Harbin ordenó a todos los que llegaran desde el extranjero quedarse en cuarentena durante 28 días: 14 en un centro especial y 14 más en casa.



Asimismo, en un esfuerzo para contener el virus, China cerró recientemente todos los cruces fronterizos terrestres con Rusia de manera temporal. Mientras China continúa la batalla y no baja la guardia para evitar la propagación de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió en que la crisis del coronavirus será larga y advirtió de los riesgos de levantar prematuramente el confinamiento para relanzar las economías.



A su vez, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, alertó que los contagios de la enfermedad resurgirán en otoño. Fauci está convencido de ello, debido al grado de transmisibilidad que tiene el nuevo coronavirus, así como su naturaleza global, y previno que lo que suceda en el futuro dependerá de cómo la infección pueda contenerse. Con su "Tendremos coronavirus en otoño", el experto y jefe del grupo de manejo de la crisis en la Casa Blanca corrige otra vez a Donald Trump, quien afirmó previamente que era posible que el coronavirus no regresara en absoluto, e incluso si eso pasara, no sería tan grave como el brote actual.



Varios países, entre ellos el Estados Unidos de Donald Trump, intentan relanzar la actividad económica frente a la caída del Producto Interior Bruto y el aumento del desempleo, para lo cual están levantando parte de las restricciones de confinamiento. A pesar de unas pocas protestas de los partidarios de Trump, la mayoría de los estadounidenses está a favor de mantener las medidas de confinamiento y distanciamiento impuestas para frenar la propagación del coronavirus, de acuerdo con un sondeo de la agencia noticiosa AP y el Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos.



En Alemania, la canciller o jefa del gobierno, Angela Merkel, también previno contra la creencia en el fin cercano de la COVID-19, al advertir hoy que su país todavía está al inicio de la epidemia y tendrá que vivir con el coronavirus durante mucho tiempo. "A nadie le gusta oírlo, pero es la verdad”, afirmó Merkel, quien precisó que Alemania se sometió una prueba sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, para la que no hay un ejemplo histórico con el que orientar las medidas destinadas a combatir la COVID-19.



En España, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, subrayó hoy que antes de iniciar el fin del confinamiento social en el país, se debería garantizar que todas las comunidades autónomas tengan la capacidad para detectar, aislar y rastrear todos los casos y sus contagios. Esa situación se podría cumplir en la nación ibérica dentro de al menos dos semanas, según el experto español.



Entre tanto, la red social Twitter anunció ya su decisión de limitar determinadas publicaciones por sus cuentas, que vayan en contra de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Twitter explicó que a medida que el mundo entero se enfrenta a una emergencia de salud pública sin precedentes, la red social trabaja para mantener a la gente segura.



