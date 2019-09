Alertan sobre gravedad de las últimas revelaciones en torno conspiración anti-Lula

Un grupo de 150 juristas de Brasil criticó duramente lo que ya evaluó como la mayor violación a la justicia en el país, cometida por los responsables de la operación anticorrupción Lava Jato.



Los profesionales del derecho denunciaron la interferencia directa y la manipulación jurídica realizadas por los operadores de Lava Jato, al divulgar en el dos mil dieciséis la grabación ilegal de una conversación entre la entonces presidenta, Dilma Rousseff, y Luis Inácio Lula da Silva.



Esa filtración terminó siendo el elemento central de una componenda político-mediática que llevó a la destitución de Rousseff, sin que hubiera cometido actos inconstitucionales que justificaran su salida del cargo, como destacan los 150 juristas, en un manifiesto sobre las últimas revelaciones del portal digital The Intercept.





Para los firmantes del texto, ahora se sabe que el entonces juez, Sergio Moro, y los fiscales de la fuerza de tarea de Lava Jato estaban conscientes de la violación jurídica que cometían y el estrago político que causarían irremediablemente, pero decidieron actuar con la más absoluta afrenta a sus responsabilidades funcionales, institucionales y constitucionales.



Por esas graves trasgresiones, el grupo de 150 juristas exigen que los participantes en el caso sean apartados inmediatamente de sus cargos por las instancias competentes y que Sergio Moro, ahora ministro de justicia, sea investigado por su conducta abusiva.



El reportaje publicado ayer por el diario Folha do Sao Paulo, de conjunto con el portal digital The Intercept, prueba que Moro, policías federales y fiscales conspiraron para impedir la nominación de Luis Inacio Lula da Silva en el 2016 como jefe de la Casa Civil del gobierno de Dilma Rousseff, radicalizar el ambiente político en el país, tramar la caída de la entonces presidenta, encarcelar al líder del Partido de los Trabajadores y abrir las puertas al neofascismo en Brasil.





Para llevar adelante ese plan, el entonces juez Sergio Moro, y los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato, engañaron a todo el país, al filtrar ilegalmente a través del conglomerado mediato Globo, audios parciales y selectivos de una conversación entre Dilma y Lula.



La grabación hacía aparecer a Lula ante todo Brasil como aceptando ser parte del gobierno de Dilma Rousseff, para protegerse detrás del cargo y evitar ser investigado como un corrupto.



La maniobra de Moro manipuló a la opinión pública en contra de Rousseff, Lula y su Partido de los Trabajadores, así como engañó al Supremo Tribunal Federal, que decidió impedir el nombramiento del líder más popular del país, abriendo las puertas para el golpe parlamentario del 2016 contra la presidenta.



Sin embargo, las nuevas revelaciones del portal digital The Intercept, prueban que Moro omitió otros audios, sobre diálogos de Lula con diferentes interlocutores, como políticos, sindicalistas y hasta el entonces vicepresidente, Michel Temer, probatorios de que su intención era darle gobernabilidad al país.



Incluso, esas grabaciones evidencian que Lula nunca buscó obstruir a la justicia, pues apenas mencionó una vez las investigaciones en su contra.



Y lo hizo exclusivamente para orientar a sus abogados que explicaran a la prensa que el efecto de su nombramiento como jefe de la Casa Civil, nada más cambiaba la jurisdicción de su caso, al pasar a manos de un foro especial para ministros en el Tribunal Supremo.



El nuevo capítulo de revelaciones del portal digital The Intercept ya es considerado el más crucial de los filtrados hasta ahora en la reconstrucción de la verdad histórica sobre la conjura judicial, mediática y política que derrocó a Dilma Rousseff, encarceló a Luis Inacio Lula da Silva, y cambió el destino de Brasil para llegar a la elección amañada de Jair Bolsonaro.



Pero el fundador de The Intercept, Glenn Greenwald, ya avisó hoy que está lejos de acabar la filtración de documentos sobre esa conspiración, y aseguró que los más importantes están por venir.



Greenwald comentó que el cuarto, quinto o sexto mes de publicaciones aportan las más importantes revelaciones, como lo prueba su experiencia al informar años atrás sobre los archivos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que el ex analista de inteligencia, Eduard Snowden, entregó al portal Wikileaks.



