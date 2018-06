Amplía su ventaja candidato izquierdista en México

2018-06-27



Foto: El Informador



El candidato izquierdista a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, amplió su ventaja a cuatro días de las elecciones presidenciales del próximo domingo.



López Obrador tiene un 45 por ciento del respaldo, lo que supone un aumento de casi ocho por ciento respecto a la anterior encuesta, realizada a mediados de este mes.



Detrás del representante de la coalición encabezada por su partido, Morena, su rival más cercano es el aspirante del frente encabezado por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, quien ha retrocedido hasta los 19 puntos porcentuales.



De acuerdo con los resultados de un sondeo de la firma Parametría, detrás de López Obrador y Anaya, el tercer lugar lo ocupa el candidato de la alianza encabezada por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, con un 15 por ciento de los apoyos, seguido por el independiente Jaime Rodríguez, alias 'El Bronco', con un seis por ciento de respaldo.



Entre tanto, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a cuatro empresas privadas suspender las llamadas telefónicas masivas a votantes haciéndose pasar por encuestadores, pero que simplemente constituían propaganda contra López Obrador, una maniobra que rompe la "equidad" entre candidatos.



A su vez, López Obrador criticó al gigante del comercio electrónico estadounidense Amazon, por emitir una serie de televisión en la que se le tilda de "populista".



El candidato izquierdista destacó que la serie no será emitida en México, y destacó que las televisoras del país No se prestaran a la guerra sucia.



Manuel López Obrador, de 64 años, busca la Presidencia de México por tercera vez consecutiva, y esta vez se ha beneficiado del descontento generalizado por los escándalos de corrupción que afectan al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la incapacidad de su gobierno para frenar la violencia y el pobre crecimiento económico.



Hasta el momento, López Obrador es el claro favorito para presidir el país azteca, tras la campaña electoral más sangrienta, grande y costosa en la historia del país, que concluye hoy oficialmente, más de 200 días después de su arranque, el 8 de septiembre de 2017.



Desde entonces y hasta el 16 de junio, la contienda ha dejado más de 120 políticos asesinados, en lo que constituye la campaña más violenta desde 1997, según la consultora Etellekt.







A ese informe le faltaban los datos facilitados ayer, cuando cinco miembros del partido de López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), murieron tras un ataque perpetrado el lunes por hombres armados en el estado sureño de Oxaca.



Además, se han constatado otros 351 asesinatos en contra de funcionarios no electos, es decir, cuyos cargos no dependen de elecciones, así como un total de 465 agresiones contra políticos, principalmente intimidaciones o amenazas.



Asimismo, organizaciones no gubernamentales que participan en una Red Ciudadana de Observación Electoral denunciaron compra masiva de votos en comunidades enteras y amenazas a sus habitantes con perder todos los apoyos sociales si un solo sufragio va a otro contendiente.



En ese clima de sangre, fuego, coacción y fraudes se abrió desde este miércoles la jornada de reflexión de cuatro días para los más de 89 millones de mexicanos de la lista de votantes.







Los electores sufragarán el próximo domingo no sólo por el sucesor del actual presidente Enrique Peña Nieto, sino también por los más de tres mil 400 cargos públicos en 30 de los 32 estados, para gobernadores, alcaldes, senadores y diputados locales y federales.



(Noticiero Nacional de Radio)