Angela Merkel no buscará un nuevo mandato en Alemania





La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró que no se postulará para buscar un nuevo mandato. “No, no. Esto está muy firme", enfatizó en una entrevista ante la televisión pública ZDF.



La gestión de la crisis por el nuevo coronavirus, calificada como la más grave que ha vivido el país europeo desde la Segunda Guerra Mundial, le hizo reconquistar el apoyo mayoritario de los alemanes. Según recientes sondeos, entre un 60 y un 70% de los ciudadanos se muestran satisfechos con su liderazgo.



También se disparó la intención de voto hacia el bloque conservador de la Merkel, que actualmente se sitúa en aproximadamente un 40%, el más alto porcentaje de la actual legislatura.



Ahora queda pendiente la candidatura del bloque conservador para las próximas elecciones generales, previstas para 2021.



Cuatro candidatos destacan en la sucesión. El primero, Friedrich Merz, un hombre de negocios. Luego, Markus Söder, líder de los conservadores bávaros. Más hacia el centro, podría postularse Armin Laschet, cercano a Merkel y ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, un bastión socialdemócrata. Y, por último, Jens Spahn, el ministro de Sanidad del actual gobierno y representante como el resto, a excepción de Laschet, del ala más a la derecha del partido.



En 2021, la canciller alemana concluirá su cuarto mandato y habrá gobernado por 16 años ininterrumpidos – no exentos de críticas y crisis- a una de las principales potencias globales representa uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea (UE).



Declaraciones sobre asesinato de afroestadounidense



Merkel afirmó que el reciente asesinato del afrodescendiente George Floyd en Estados Unidos ha sido un acto de racismo. “Primeramente, el asesinato de George Floyd es terrible, el racismo es terrible, y la sociedad en Estados Unidos está muy polarizada. Creo que se espera de los políticos que intenten unir y conciliar a todos”, declaró Merkel.







También se confirmó que no aceptará la invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, para asistir a la cumbre del G-7 de forma presencial. "Hoy, dada la situación general de pandemia, (Merkel) no puede prometer su participación personal, es decir, un viaje a Washington", reveló una fuente del gobierno alemán ante el diario Der Spiegel.



Recuérdese que Trump reveló su intención de reprogramar la cita que fuera cancelada en marzo pasado por la COVID-19. El pasado 20 de mayo el mandatario consideró retomar la reunión como aparente señal de normalización de la situación en su país. Washington ocupa la presidencia rotativa de ese grupo por lo que le corresponde ser sede de la cumbre anual del grupo integrado por Alemania, Canadá, Italia, Francia, Japón y Reino Unido.



De las vacunas y medicamentos



El ejecutivo alemán también confirmó durante las últimas horas el blindaje de vacunas y medicamentos ante posibles ofertas públicas de compras foráneas.



Merkel había apoyado desde abril último una propuesta que reforzaba el control sobre los intentos por parte de inversores extranjeros de compras de entidades estratégicas.



Ha dicho que quiere garantizar el abastecimiento de bienes esenciales como las vacunas. Una declaración que apoya el ministro de Economía, Peter Altmaier.

