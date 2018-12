Anuncia demócrata Elizabeth Warren su precandidatura presidencial

La senadora del Partido Demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, anunció este fin de año la formación de un comité exploratorio con vistas a su posible candidatura a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2020.



En un video de cuatro minutos y medio, Warren dejó claro hoy algunos de los temas que la catapultaron a la prominencia nacional y definirán su aspiración a la Casa Blanca: igualdad económica, responsabilidad del gobierno y control de las grandes corporaciones.



En su video de promoción inicial de su candidatura a la presidencia, Warren afirma que la corrupción está envenenando la democracia estadounidense, que los políticos miran para otro lado mientras las grandes compañías de seguros niegan a los pacientes cobertura que les salvaría la vida, mientras los grandes bancos roban a los consumidores y mientras las grandes compañías petroleras destruyen este planeta.





Warren denunció que la clase media de Estados Unidos está siendo atacada. Se preguntó cómo el país llegó a eso, afirmó que los multimillonarios y las grandes empresas decidieron que querían una parte mayor del pastel y han reclutado a políticos para que les corten una porción mayor y aludió también a las familias de color, que se enfrentan a un camino más empinado y más rocoso, un camino aún más difícil por el impacto de generaciones de discriminación.



Warren subrayó que ha pasado su carrera tratando de entender por qué la promesa de Estados Unidos funciona para algunas familias, pero otros que trabajan igualmente duro se caen por las zanjas al desastre.



“Lo que he encontrado es aterrador. No son zanjas en las que están cayendo las familias, son trampas” denunció Warren, al esbozar su programa político destinado a generar oportunidades para todos los estadounidenses, No solo para los ricos.



En el video en el que anuncia la formación de un comité exploratorio de su candidatura presidencial, Warren apunta contra los republicanos, al utilizar imágenes de los expresidentes Ronald Reagan y George W. Bush, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell y Donald Trump.





La senadora por Massachusetts está situada en el ala más progresista del Partido Demócrata y se convirtió en una estrella de la formación, al enfrentarse a Wall Street después de la crisis financiera de 2007 y, más recientemente, por ser una de las legisladoras más críticas con Trump.



Warren es la primera figura demócrata con un perfil nacional que toma medidas formales hacia una probable campaña presidencial, al lanzar hoy un comité exploratorio.



Aunque es el primer paso en todo político estadounidense que busca una nominación presidencial, y si bien No todos los comités exploratorios conducen a una postulación, esa iniciativa permite a los precandidatos medir el impacto de sus aspiraciones y la capacidad que tendrán de recaudar fondos de campaña.



Con su anuncio de este lunes, Elizabeth Warren se convierte en la primera mujer en salir al ruedo de lo que se espera sea una nutrida fila de aspirantes a la nominación presidencial demócrata, rumbo a los comicios del 2020, cuando Donald Trump aspirará a la reelección.

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY