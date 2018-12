Anuncios de nuevas protestas este fin de semana en Francia



Fotos: La Vanguardia



Al menos 135 personas han resultado heridas y 1.385 han sido detenidas, la gran mayoría en París, durante las últimas protestas de los llamados chalecos amarillos. De esos detenidos, 974 han pasado a disposición judicial.



Ahora, las autoridades francesas preparan un dispositivo de seguridad ante las nuevas convocatorias de protesta del próximo sábado.



El prefecto de policía de París, Michel Delpuech, explicó que el dispositivo será muy similar al de la semana pasada, cuando hubo 8.000 agentes de las fuerzas del orden, apoyados por vehículos blindados de la Gendarmería para desmontar barricadas.



Por su parte, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Philippe Martínez, se pronunció por convergencias de otras protestas con las de los chalecos amarillos y, en una entrevista al canal "BFMTV" afirmó que "hacen falta huelgas por todas partes".



El presidente francés, Emmanuel Macron, presentó el pasado lunes una serie de medidas en favor del poder adquisitivo para intentar aplacar la crisis, la más grave de sus 19 meses de mandato.





En ese contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica recomendó hoy a sus ciudadanos que no viajen a París este fin de semana por las manifestaciones convocadas por los chalecos amarillos y recomendó extremar la prudencia a quienes decidan visitar la capital del país vecino.



"Con motivo de las posibles manifestaciones de 'chalecos amarillos' el fin de semana del 15 y 16 de diciembre, instamos a los viajeros a retrasar su estancia en la capital (francesa) este fin de semana", indicó la diplomacia belga en una nota difundida en su página web.



En caso de que alguien viaje a París, se le aconseja evitar las concentraciones de gente, privilegiar los distritos de la margen izquierda del Sena y no visitar "lugares simbólicos y otras zonas turísticas" como el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, la Bastilla, República o Nación.



Se recomienda, además, evitar desplazarse en coche por riesgo de una "circulación caótica" y, en todo caso, asegurarse de tener el depósito lleno para evitar situaciones de penuria en las gasolineras.





"No se meta en discusiones y otras polémicas, no se resista a las fuerzas del orden (...) y, sobre todo, no intente saltarse los bloqueos", dado que "la mayoría de los incidentes violentos" en los cortes de tráfico en las anteriores protestas se produjeron entre manifestantes y automovilistas que intentaron superar los bloqueos", agregó la diplomacia belga.



Este grupo empezó a movilizarse contra la subida de los impuestos al carburante planeada por el Gobierno francés para financiar la transición energética, pero las demandas se han alargado a la disminución del poder adquisitivo de las clases medias rurales.

