Apunta decano del Tribunal Supremo de Brasil contra el clan de los Bolsonaro

2020-05-22 12:56:43 / web@radiorebelde.icrt.cu





El decano de los magistrados del Tribunal Supremo de Brasil, Celso de Mello, apuntó contra el clan de los Bolsonaro, al pedir que la Procuraduría General de la República tome testimonio al presidente del país y solicitar la búsqueda e incautación del celular del hijo del mandatario, Carlos.



Mello es el responsable dentro de la máxima instancia judicial brasileña de avalar si hay indicios para autorizar a la Fiscalía General una investigación sobre las acusaciones del ex ministro de justicia, Sergio Moro, contra Bolsonaro.



El expediente a cargo de Mello tiene como elemento central la denuncia de Moro de que Bolsonaro pretendía tener acceso a algunos procesos en curso en los tribunales y dio a entender que el presidente también se proponía interferir políticamente en la Policía Federal, que investiga a dos de sus hijos. De hecho, la dimisión de Moro fue motivada por la decisión de Bolsonaro de cesar al hasta entonces director de la Policía Federal, Mauricio Valeixo, un hombre de la plena confianza del exjuez, para nombrar a otro cercano al mandatario.



Si el decano de los magistrados del Tribunal Supremo, Celso de Mello, autoriza finalmente dar curso a un proceso judicial, las indagaciones serán conducidas por la Fiscalía General, pero la Policía Federal actuará como brazo ejecutivo y será responsable por las pesquisas e interrogatorios necesarios, como ya hizo al tomar testimonio a Moro.







La expectativa en las últimas horas en Brasil es saber si Mello decidirá que se divulgue total o parcialmente el video de la reunión de Bolsonaro con sus ministros, el 22 de abril, cuando, según Moro, el presidente lo amenazó con destituirlo, si no cambiaba al jefe de la superintendencia de la Policía Federal en Río de Janeiro. Según trascendidos, Melloquese asombró con el contenido del video, al visualizarlo en su residencia de Sao Paulo, donde cumple con el distanciamiento social por la COVID-19.



Aunque se dice que Mello es partidario de publicarlo, el periodista Paulo Moreira Leite insistió en que el magistrado debe cumplir con el artículo cinco de la Constitución Federal y dar a conocer la grabación. En un comentario para el sitio digital Brasil 247, Moreira advirtió que si no se divulga el video, el Tribunal Supremo estaría dando lugar a un retroceso político gravísimo, porque el país tiene el derecho a saber sobre un documento legal, que es de carácter público. Esa grabación es pieza clave en un futuro proceso contra Bolsonaro, a la hora de demostrar que cometió crimen de responsabilidad al interferir en la Policía Federal para obtener informaciones con el fin de proteger a su familia.



Circulan informaciones de que la reunión grabada de Bolsonaro y su gabinete estuvo marcada por malas palabras, choques entre los ministros y la amenaza del presidente de destituir a quien no adoptase la defensa de las pautas de su gobierno. Siempre según esas filtraciones, el ministro de Educación, Abraham Weintraub, aparece en el video pidiendo cárcel para los adversarios de Bolsonaro, comenzando por los magistrados del Tribunal Supremo. Además, la titular de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, defendió también el encarcelamiento de los gobernadores y prefectos brasileños, quienes están en la primera línea de la lucha contra la COVID-19, a diferencia del presidente, criticado por su pésima gestión de la crisis sanitaria.



(Noticiero Nacional de Radio)