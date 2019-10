Argentina, el regreso de la izquierda

“Quiero agradecerle a todo el pueblo argentino”, dijo el presidente electo de Argentina Alberto Fernández, quien afirmó que fue una "jornada histórica para la democracia” la vivida ayer.



Fernández confirmó que hoy se reunirá con Mauricio Macri para coordinar la transición, pero recordó que “hasta el 10 de diciembre el presidente es Macri”. “Lo único que importa es que los argentinos dejen de sufrir de una vez por todas”, aseguró.



También agradeció a todos los que quieren construir “una Argentina solidaria, igualitaria, que defiende a la educación pública, a la salud, que privilegie a los que producen a los que trabajan”. “Estoy seguro que ese es el mandato que nos han dado cada uno de los que nos votaron”, agregó.

El triunfo del abogado Alberto Fernández, de 60 años, en las elecciones de este domingo devuelve a la izquierda y al peronismo al poder en Argentina en un contexto en el que el país vive una grave crisis económica.

El triunfo del Frente para Todos en Argentina representa el rechazo de los argentinos a las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y al gobierno plegado del derechista Maurico Macri.



A la vez se deja abierta la esperanza del retorno de los movimientos progresistas y de izquierda a los gobiernos de la región.



Repercusiones

Alberto Fernández is the new president of Argentina. Congratulations from #Cuba to Alberto and Cristina. The Argentinean people has defeated neoliberalism.#SomosCuba #SomosContinuidadhttps://t.co/iLVQgkp1JZ