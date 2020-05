Arrecia campaña de críticas de los adversarios estadounidenses de Donald Trump

Críticos de Donald Trump arreciaron su oposición, justo cuando el magnate activa su campaña de reelección e intenta obtener ganancias políticas, a toda costa y a todo costo, incluso en vidas de sus conciudadanos.



En momentos de que no hay señales de que la epidemia amaine, Trump busca convencer a la opinión pública de que habrá una recuperación económica rápida y de que una vacuna está a las puertas, pero sus adversarios lo acusan de dar la espalda a la crisis.



Trump está hecho una furia, después de que un grupo de republicanos críticos, denominado Lincoln Project, lanzara un anuncio en televisión que ha sacado de sus casillas al mandatario.



El jefe de la Casa Blanca estalló por Twitter al ver un vídeo en el que se le satiriza por dejar el país en andrajos, en comparación con la felicidad del mundo de Ronald Reagan, cuyo spot televisivo de la campaña presidencial de mil 984, bajo el título Morning in America, o Amanecer en América, se considera todo un clásico en la publicidad electoral.



Aquel amanecer en los tiempos de Reagan describe a los estadounidenses que se dirigen al trabajo mientras el sol va saliendo en los suburbios y en las granjas, al tiempo que el narrador explica los logros económicos de los primeros cuatro años de mandato de Reagan.



Ahora, en el 2020, la versión anti-Trump de ese spot se titula Mourning in America, es decir, Luto en América, y muestra la imagen de un Estados Unidos dividido, con fábricas cerradas, casas abandonadas y decenas de miles de muertos por el impacto del nuevo coronavirus, “un virus mortal que Donald Trump ignoró”, advirtió la voz de fondo del video electoral.



Centrado en la infección, con imágenes de estadounidenses en camillas o personas con mascarilla mientras hacen largas colas, el asunto central del spot anti-Trump destroza los supuestos logros económicos que se atribuye la Casa Blanca, cuando en realidad se reducen a un rescate de Wall Street, pero no de los ciudadanos.

📺 NEW VIDEO @realdonaldtrump’s failed presidency has left the nation weaker, sicker, and teetering on the verge of a new Great Depression.



There’s mourning in America. pic.twitter.com/QoEWJVNEXc — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) May 4, 2020

Tanto el anuncio publicitario de la campaña de Ronald Reagan, como el que ahora parodian críticos republicanos de Donald Trump, incluyen al final una escena que empieza con las palabras “esta tarde”.



En el de Reagan celebran seis 1500 matrimonios, mientras que, en la versión dedicada a Trump, millones de americanos solicitan la ayuda de desempleo.



En un acceso de cólera por su cuenta de la red social Twitter, Trump se refirió al grupo de republicanos críticos del Lincoln Project, como unos desafectos, por no ser lo suficientemente conservadores. Trump arremetió contra los fracasos de esos republicanos en los últimos años, los acusó de echarse al bolsillo casi todo el dinero que recaudaron, enumeró los éxitos de su actual administración y volvió a apropiarse de la figura del presidente, Abraham Lincoln.



Pero los descalificativos y la prepotencia de Trump hicieron que el video contra el magnate estrenado ayer en la cadena MSNBC se propagara a mayor velocidad, con gran cobertura, además, en todas las grandes televisoras.



Un analista del diario The Atlantic, Peter Wehner, comentó que en caso de que hubiera alguna duda, los últimos doce días han probado que la presidencia de Donald Trump está en ese punto en el que el mandatario se convierte en su propia caricatura, una figura imposible de parodiar, un hombre cuyas palabras y acciones no se pueden distinguir de las satíricas de Alec Baldwin en el programa Saturday Night Life.



En la lista de los actos caricaturescos del jefe de la Casa Blanca, el periodista incluye desde la potente luz dentro del cuerpo como terapia para la Covid-19, las inyecciones de desinfectante, su ataque al ex presidente George W. Bush después de que pidiera unidad a los estadounidenses en tiempo de pandemia, o la comparación que hizo el magnate de sí mismo con Abraham Lincoln. Mientras un grupo de republicanos críticos contra Donald Trump arremete contra él, un comité de acción política se activó para contrarrestar los comentarios falsos y engañosos del presidente sobre la pandemia.



La campaña, denominada “Derrotar la Desinformación” no está alineada con ningún candidato rumbo a las elecciones de noviembre, pero asegura que Trump está negando los hechos sobre la respuesta de su administración al coronavirus, y lo responsabilizan por eso. El director de la iniciativa, Curtis Hougland, acusó a Trump de ser el mayor amplificador de desinformación de Estados Unidos, y lo responsabilizó por la gente que está muriendo como resultado de su agenda política.



