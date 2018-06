Arremete otra vez Trump contra los inmigrantes (+Video)

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió este jueves a la dura retórica anti inmigrante, un día después de que se viera obligado a retroceder en su política de separación de los niños que ingresaron ilegalmente con sus padres a Estados Unidos.



En su cuenta oficial de la red social de Internet Twitter, Trump urgió a reforzar los límites con México, construyendo un muro y contratando más agentes fronterizos.

We shouldn’t be hiring judges by the thousands, as our ridiculous immigration laws demand, we should be changing our laws, building the Wall, hire Border Agents and Ice and not let people come into our country based on the legal phrase they are told to say as their password.