Asegura Bank of America que Estados Unidos ya está en recesión por impacto económico del nuevo coronavirus

2020-03-19





Una de las corporaciones financieras más importantes de Estados Unidos, Bank of America, declaró oficialmente que la economía de la superpotencia ha caído en una recesión, se perderán los empleos y la riqueza será destruida.



En un anuncio realizado a través de un comunicado, Bank of America subrayó este jueves que se trata de una "caída profunda" en las actividades económicas y, de ese modo, la nación norteña se une al resto del mundo en la crisis desatada por el brote del coronavirus.



Bank of America prevé que la economía estadounidense "colapse" en el segundo trimestre de 2020 y disminuya un 12 por ciento, mientras que el Producto Interno Bruto se contraerá un cero coma ocho por ciento este año.



En la nota enviada a sus inversores y suscrita por la economista Michelle Meyer, Bank of America, considera que el mercado laboral será uno de los sectores más afectados y las cifras de desempleo podrían duplicarse. La corporación financiera calcula que la magnitud del choque económico provocará la pérdida de aproximadamente un millón de empleos cada mes desde el segundo trimestre, alcanzando un total de tres como cinco millones.



Sin embargo, Bank of America también vaticina que la recesión no durará mucho, aunque la disminución de la actividad económica es severa. Según las previsiones de Bank of América, el peor mes será abril y desde entonces, se registrará un crecimiento muy lento de la economía en Estados Unidos, alcanzando condiciones más favorables en julio.



La Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos ya han lanzado medidas excepcionales para aumentar la liquidez de los mercados financieros por más de un billón de dólares.

Instituciones, bancos centrales y gobiernos de todo el mundo también corrían este jueves para inyectar dinero en el sistema financiero, para fortalecer los mercados globales, sacudidos por el pánico.



Las bolsas se enfrentan a caídas históricas, porque los inversionistas se están deshaciendo de sus activos en las plazas bursátiles, buscando efectivo ante la escalada de la pandemia del COVID-19.



Con el recuerdo de la crisis de 2008, el objetivo común de gobiernos, países e instituciones internacionales es salvar la economía del fuerte impacto de la enfermedad, cuyas consecuencias están ya la vista, el cierre temporal de negocios en un número creciente de naciones, paralización de buena parte de los viajes internacionales, interrupción de las cadenas de suministro a nivel mundial, consumidores en cuarentena y las tiendas vacías.



En ese contexto, la ciudad china donde apareció por primera vez el coronavirus, Wuhan, no reportó nuevos contagios locales, mientras que las autoridades del gigante asiático precisaron que los 34 casos identificados el día anterior habían llegado del extranjero. Para los expertos, los datos procedentes de Wuhan ofrecieron una señal de esperanza para el resto del mundo en la lucha contra el coronavirus y quizá una lección sobre las estrictas medidas necesarias para contener su expansión.



En cambio, hay una dramática ilustración de cómo la pandemia ha girado hacia Europa y Estados Unidos, con el número de muertos en Italia a punto de superar al de China. El país europeo, de 60 millones de habitantes, registró dos mil 978 muertes el miércoles, 475 de ellas en un solo día. A ese ritmo, se prevé que Italia supere este jueves los tres mil 249 muertos de China, habitado por mil 400 millones de personas. La ONU y las autoridades de salud italianas han señalado varios motivos para la alta cifra de muertos, especialmente la numerosa población anciana de la nación europea, especialmente susceptible a desarrollar complicaciones graves por el virus. Italia tiene la segunda población más anciana del mundo, después de Japón.

El 87 por ciento de los italianos muertos por coronavirus es mayor de 70 años. Después de Italia, el segundo país más castigado por la pandemia es España, con 17 mil 147 casos reportados hasta el jueves, casi la mitad de ellos en la capital, Madrid. La nación ibérica llegó hoy a 767 muertos y tiene casi mil pacientes en terapia intensiva.



(Noticiero Nacional de Radio)