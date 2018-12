Aumenta cifra de muertos por atentados en Afganistán





El Ministerio de Salud de Afganistán informó que la cifra de muertos por un atentado ocurrido el lunes aumentó a 43 personas al tiempo que otras 27 resultaron heridas. El portavoz de ese organismo, Waheed Majroh, afirmó hoy que el ataque tenía como objetivo un complejo gubernamental localizado en la capital, Kabul.

Los hechos ocurrieron cuando una persona se inmoló minutos antes que otros atacantes ingresaran al edificio con armas y permanecieran allí por unas siete horas.



El incidente transcurrió días después del anuncio realizado por el gobierno de Estados Unidos de retirar la mitad de los oficiales que permanecen en el país.



El anuncio de Estados Unidos



Luego del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de retirar unos 7 mil soldados en los próximos meses, varios ciudadanos en el país han reaccionado. La noticia fue hecha pública luego de conocerse la renuncia del secretario de Defensa, James Mattis, por estar en desacuerdo con las decisiones del presidente Trump.





Reacciones



Entre las reacciones, el estudiante afgano, Abdul Shukur, aseguró no sentirse seguro “con los vehículos y tanques del Ejército estadounidense en las calles. Tememos que ocurra una explosión en cualquier momento y sería mejor si se retiraran". Por su parte, el comerciante Haji Jan Agha indicó que “la presencia de fuerzas extranjeras en Afganistán no nos interesa, seremos afganos cuando estemos de pie y no dependamos de otros. Queremos un equipo (ejército) independiente, estable y mantenernos en pie".



En similra postura, Samiullah, quien reside en la provincia afgana de Paktia, aseveró que “mientras hayan tropas extranjeras aquí, en estas tierras, la seguridad no llegará a Afganistán. Hicieron que la situación empeorara; no hay seguridad y las personas no pueden vivir libremente".



Por su parte, Scott Bennett, un ex oficial de guerra psicológica del ejército estadounidense, ha asegurado que Afganistán se ha convertido en otro Vietnam para Estados Unidos. “Por supuesto, Afganistán ha demostrado ser un fiasco y un Vietnam que el pueblo de Estados Unidos fue el que más sufrió”, expresó.



También el portavoz de la presidencia afgana, Harun Chajansuri, indicó en la red social Twitter que la decisión no afectará a su país. “Si unos pocos miles de militares extranjeros que asesoran, entrenan y apoyan a las fuerzas afganas se van, no afectará a nuestra seguridad. En los últimos cuatro años y medio nuestra seguridad estuvo completamente en manos de afganos y el objetivo final es que las fuerzas de seguridad sean independientes a la hora de proteger y defender el territorio”.



Afganistán continúa viviendo tiempos de inestabilidad política, social y económica. Estados Unidos y sus aliados invadieron Afganistán luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. La misión fue dada por concluida en 2014, pero el 1 de enero de 2015 la OTAN anunció allí la llamada operación “Apoyo Decidido”.



Estados Unidos tiene un total de 14.000 militares en Afganistán. Las tropas dejaron de combatir en 2014 y actualmente se dedican a entrenar y orientar a las fuerzas afganas. A pesar de ello, este año los ataques aéreos estadounidenses al país asiático fueron los mayores desde el inicio de la guerra hace 17 años.

