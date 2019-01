Aumenta cifra de muertos por explosión en ducto mexicano

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que en las últimas horas murieron dos personas más como consecuencia de la explosión del viernes en una toma clandestina en la comunidad de San Primitivo en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo. El número de fallecidos se eleva a 91 y los hospitalizados llegan a 52.



El gobernador aseguró que en la zona de la explosión del ducto Tuxpan-Tulancingo de Petróleos Mexicanos (Pemex), aún se buscan restos de personas.



"No vamos victimizar a las comunidades", aseguró al ser cuestionado sobre las personas que se encontraban tratando de recolectar combustible y reiteró que solo perseguirán a los responsables de perforar el ducto que causó la explosión.



La mayoría de los testimonios de los familiares de los que murieron en la explosión, coinciden en que las víctimas fueron a recoger gasolina para ahorrarse la compra del combustible, o bien, para venderlo.



Investigaciones





Según las autoridades, las personas se habían reunido allí para llenar cubos y contenedores de plástico con combustible, en medio de la estrategia del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador para detener el robo, en el contexto de una ofensiva para acabar con la corrupción y el crimen organizado.



El Ejército llegó antes de la detonación, pero se replegó para “evitar un enfrentamiento con la población”, según informó el dignatario.



Al decir de los peritos, la tubería había sido perforada y abandonada por ladrones de combustible, lo que dio origen a una fuente de hasta siete metros de alto que atrajo a entre 600 y 800 pobladores con recipientes para llenar, según el reporte oficial de la Defensa.



La fiscalía de México investiga varias hipótesis sobre las causas de la explosión. Se busca determinar si la perforación y explosión del ducto fue obra de una organización criminal o si corresponde a personas que actuaron de manera individual. En tal sentido, el fiscal Alejandro Gertz indicó que la hipótesis de una posible negligencia de las autoridades responsables del ducto "es un tema fundamental". "La cronología de los hechos tiene que quedar absolutamente clara y precisa, para eso vamos a llamar a todas las autoridades que intervinieron para que declaren en la averiguación (...) para que tengamos perfectamente claro qué fue lo que pasó", afirmó.



Gertz precisó que las declaraciones se llevarán a cabo esta semana e incluirá a funcionarios de la secretaría de Defensa Nacional, la policía, la petrolera estatal Pemex, el gobierno y el ministerio público del estado de Hidalgo.



El testimonio de los sobrevivientes





Isidoro Velasco estaba entre quienes se acercaron al lugar. En la tragedia, este hombre de 51 años perdió a dos de sus familiares -su cuñada y uno de sus hijos- y busca a otro sobrino, quien llegó al Hospital Magdalena de las Salinas con gran parte del cuerpo quemado, según lo publicado por el diario El Universal.



Velasco trabaja en el campo y reconoce que tanto él como sus seres queridos sabían que acarrear gasolina en tambos era peligroso. "Estábamos conscientes de que era un riesgo jugar o estar enfrente de la gasolina, pero no imaginábamos que esto llegaría a una gran explosión que acabaría con muchas vidas”.



Los Velasco llegaron a la fuga del ducto luego de recibir mensajes de texto en los que les avisaban lo que estaba pasando. "Nos comunicaron los vecinos y amigos que estaban regalando la gasolina y pues nos fuimos, yo me dedico al campo y doy gracias porque pude salir antes del suceso. Me retiré y explotó unos 15 ó 20 minutos después, cuando regresé había un olor muy fuerte e insoportable y estábamos a 120 ó 100 metros, esa fue una seña de que ya estaba al borde de la explosión".



También Antonio García recuerda que la tarde de la tragedia unos primos pasaron por la puerta de su casa con bidones y lo "invitaron" a juntar gasolina en la toma clandestina. "Qué miedo, mejor yo la compro", le respondió a uno de ellos, que poco después regresó con un garrafón lleno del carburante.



Antecedentes





En el año 2017 las autoridades de Hidalgo, departamento donde ocurrió la tragedia, habían ubicado 1064 tomas clandestinas. Al año siguiente fueron 1726. En todo el país se registraron durante 2018 un total de 12.581, lo que marcó un récord histórico para esta práctica clandestina.



La tarde del viernes, el ducto fue perforado provocando un potente chorro de gasolina que atrajo a pobladores de la localidad de Tlahuelilpan, incluyendo familias enteras, que con baldes y bidones recolectaban la gasolina cuando los sorprendió la explosión.



Ese desastre ocurrió en momentos en que el gobierno de López Obrador aplica una estrategia para combatir el robo y tráfico de combustible, conocido popularmente como "huachicoleo", delito que genera pérdidas anuales por unos 3.000 millones de dólares, según datos oficiales.

Artículos relacionados

Del Autor