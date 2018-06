Aumenta escalada en guerra comercial de Trump contra China

2018-06-19





China advirtió este martes que responderá con las mismas medidas, en caso de que Estados Unidos ponga en marcha los nuevos aranceles que Donald Trump anunció ayer.



El magnate confirmó que ordenó identificar 200 mil millones de dólares en productos importados desde la nación asiática, para imponerles aranceles adicionales del 10 por ciento, si Pekín vuelve a incrementar las tasas sobre mercancías estadounidenses que compra.



Trump aludía a la decisión de China de gravar bienes de Estados Unidos por 50 mil millones de dólares, después de que el mandatario lo hizo previamente, por una misma cifra, con productos tecnológicos del gigante asiático.



Acostumbrado a golpear, pero que no lo respondan, Trump replicó ahora con su amenaza de extender la subida de aranceles a importaciones chinas por 200 mil millones de dólares, lo que obligó al Ministerio de Comercio de la segunda economía del Mundo a remarcar hoy que Pekín adoptará fuertes represalias, con medidas integrales que combinen cantidad y calidad.



Según esa dependencia, Washington ha iniciado una guerra comercial, ha violado las regulaciones del mercado y está perjudicando los intereses no solo de los chinos, sino también de los estadounidenses y de todo el mundo.



El Ministerio de Comercio chino afirmó que la práctica de presión extrema y chantaje por parte del gobierno de Trump se desvía del consenso alcanzado por los dos países en múltiples ocasiones, y es una desilusión para la comunidad internacional.







De acuerdo con algunos analistas de mercado, Trump parece ser consciente de que no hay forma de reducir significativamente el déficit comercial de Estados Unidos con China a corto plazo, ya que Washington no tiene alternativas para reducir las importaciones desde el país asiático, y hay pocas cosas que la superpotencia pueda hacer para aumentar hacía allí las exportaciones norteamericanas.



En cualquier caso, la escalada de proteccionismo y posteriores represalias entre la primera y la segunda economías del mundo ampliaba hoy las pérdidas en las bolsas europeas, con caídas en las cotizaciones de las industrias automovilísticas, la minería y la tecnología.



Los principales índices bursátiles de referencia europeos retrocedieron después de que Trump advirtiera que Washington impondría un arancel del 10 por ciento a productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares.







Uno de los que más sufría era el índice alemán DAX, donde cotizan algunas de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, un objetivo explícito de Trump en su retórica arancelaria.



La compañía multinacional de ropa deportiva Adidas también cedía en su valoración bursátil, ante el temor al fin de un acceso sin restricciones a los mercados globales, una preocupación que también golpeó hoy a las acciones europeas en el sector de productos de lujo.



La escalada de las tensiones comerciales propiciada por la política arancelaria del gobierno de Donald Trump castigó también los valores del conglomerado industrial alemán Siemens, así como del fabricante de aviones francés Airbus, mientras las cotizaciones bursátiles de las mineras bajaban igualmente, presionadas por la caída en los precios del cobre en Londres.





