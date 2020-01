Aumentan muertos por incendio en Australia

Las autoridades confirmaron la muerte de otra persona como consecuencia de los incendios forestales que acontecen desde septiembre en Australia, lo que eleva a 28 el número de fallecidos en el país. La víctima es David Moresi, de 69 años, un bombero contratista de Parque Naturales que murió el 30 de noviembre al volcar con la excavadora que conducía mientras combatía un fuego en el municipio de East Gippsland.



Desde que comenzaron los incendios han arrasado una superficie de más de 80.000 kilómetros cuadrados, mayor que la de Irlanda o Panamá, incluidas más de 2.000 viviendas.



Además, al menos 480 millones de animales están siendo víctimas de esos devastadores incendios. Esa cifra se refiere a las especies de una gran parte de los mamíferos, aves y reptiles que habitan en el estado de Nueva Gales del Sur, el más afectado por las llamas.



También más de 10 millones de hectáreas han sido arrasadas desde septiembre pasado por los incendios forestales.



Medios locales reseñaron que continúan las evacuaciones en el sureste del país, mientras que los bomberos lanzan tubérculos –sobre todo zanahorias y boniatos- desde helicópteros para alimentar a los animales salvajes sobrevivientes.

Vegetable drop: Thousands of pounds of carrots and sweet potatoes are being air-dropped to wallabies in wildfire-affected areas in New South Wales, Australia #AustralianBushfires #AustraliaFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/MLLGDPPDav