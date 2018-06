Aumentará Trump aranceles contra productos tecnológicos chinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó este viernes la imposición de tarifas arancelarias del 25 % contra productos tecnológicos procedentes de China.



La decisión supone unos 50 mil millones de dólares de perjuicios para las compañías chinas, incluye 800 categorías de productos, frente a una propuesta inicial que contemplaba a mil 300, y entrará en vigor a partir del seis de julio.



Trump justificó el aumento de aranceles a esos bienes importados por Estados Unidos desde China, con que es una respuesta al robo de propiedad intelectual y tecnológica por parte del gigante asiático, y otras de sus prácticas comerciales injustas.



El gobierno de Trump había a anunciado desde mayo su intención de adoptar la medida restrictiva y argumentó entonces que lo hacía para proteger las tecnologías y la propiedad intelectual estadounidense, e impedir que fueras transferidas de manera no económica a China.



La administración del magnate prevé una segunda lista de posibles aranceles para bienes chinos por 100 mil millones de dólares, en caso de que la nación asiática responda al primer listado de 800 productos penalizados hoy.



China ya advirtió que si sus intereses son dañados por las medidas unilaterales y proteccionistas estadounidenses, reaccionará rápidamente y dará los pasos necesarios para proteger decididamente sus legítimos derechos, según declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Geng Shuang, en su conferencia de prensa diaria.



Geng no reveló más detalles sobre esas represalias, pero añadió que tanto el Ministerio de Exteriores como el de Comercio habían presentado una respuesta oficial a las anteriores declaraciones de Estados Unidos.



China ha publicado su propia lista de aranceles contra 50 mil millones de dólares en bienes estadounidenses que importa, como la soja, aviones y vehículos.



En particular, el aumento arancelario chino contra productos del agro de Estados Unidos sería un golpe contra los partidarios de Trump que viven en las zonas rurales.



La primera y la segunda economías del mundo parecen encaminarse así a una guerra comercial después de que fracasaran varias rondas de negociaciones para resolver las quejas de Estados Unidos por su déficit comercial de 375 mil millones de dólares con China, la política industrial del país asiático y el acceso a su mercado.



Entre tanto, un funcionario de la Administración de Trump reveló a la agencia noticiosa británica Reuter que al tener la Casa Blanca una línea de comunicación directa con Corea del Norte, ya no necesita de la influencia de China sobre Pyongyang y No hay razones para no imponerle aranceles al gigante asiático.



Las tarifas arancelarias del 25 por ciento contra productos tecnológicos procedentes de China que Trump anunció hoy, llegan en medio de las crecientes tensiones entre la superpotencia y varios de sus socios comerciales más importantes.



Debido a las medidas proteccionistas tomadas por el gobierno de Trump, Estados Unidos se enfrenta a represalias no solo de China, sino también de aliados de la superpotencia.



Trump ya ha aplicado aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Canadá, México, Europa y Japón.



(Noticiero Nacional de Radio)