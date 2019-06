Avanza lento conteo de votos en Guatemala

Los resultados preliminares de las elecciones generales celebradas ayer en Guatemala revelan que ninguno de los 19 candidatos alcanzará la mayoría necesaria para alcanzar la presidencia en una primera vuelta.



Como resultado de la presentación de tantos aspirantes, el conteo todavía se realiza, no obstante, apuntan a que Sandra Torres, ex primera dama y representante del partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y Alejandro Giammattei, del conservador Vamos, se pudieran enfrentar en una segunda vuelta el venidero 11 de agosto.



Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con casi la mitad de las actas escrutadas, Torres tiene un 23,59% de los votos y un 15%, Giammattei. El propio ente alerta que todavía no puede hablarse de una tendencia definitiva.



En otros resultados, Edmond Mulet del Partido Humanista y Thelma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) están a poca distancia del segundo aspirante, con un 12,1% y 10,1% de los votos, respectivamente.



¿Quiénes son Sandra Torres y Alejandro Giammattei?





Fue primera dama del país mientras gobernó el país su exesposo, Álvaro Colom, entre 2008 y 2012 con el mismo partido con el que ahora ella se presentó a los comicios.



Esta es la tercera vez que busca la presidencia, luego de que la vez no se le permitiera participar por ser muy reciente su divorcio de Colom, y en la segunda oportunidad, en 2015, fue derrotada por el actual mandatario, Jimmy Morales.



En el caso de Alejandro Giammattei, es un médico de profesión, y exdirector del Sistema Penitenciario entre 2005 y 2007. Ha tratado de llegar a la presidencia en las pasadas tres elecciones, representando a tres partidos diferentes.



Más detalles





El país centroamericano acudió a las urnas con una fragmentada intención de voto, manifestada en una extensa lista de candidatos.



Un total de 8,1 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas para elegir al presidente, al vicepresidente, a 160 diputados y a 340 alcaldes para el período 2020-2024.



Quien asuma las riendas del país deberá enfrentar retos como la corrupción, la desigualdad, el hambre y la violencia.



Según los reportes, en la jornada de ayer se registraron disturbios y enfrentamientos en alrededor de 20 localidades, por quejas y molestias de los votantes. En dos municipios las elecciones fueron anuladas por ese clima violento. Específicamente en San Jorge, la junta electoral municipal renunció por amenazas de muerte.

