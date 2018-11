Batalla primera ministra británica para salvar su acuerdo con la UE

2018-11-15 13:20:04 / web@radiorebelde.icrt.cu





La batalla por el BREXIT o proceso para que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) se intensificó en la nación anglosajona, con la primera ministra, Theresa May, rechazando este jueves las sugerencias de que debería dimitir.



Tras lograr en los últimos días un pacto con la UE sobre las condiciones bajo las cuales se realizará el BREXIT, y recibir ayer la aprobación de su gabinete al proyecto, May buscó hoy el respaldo del Parlamento, donde fue criticada por todos los grupos políticos.



Ante las recriminaciones, tanto de partidarios como de detractores del BREXIT, el hecho de que se viera repentinamente debilitada por la dimisión de cuatro miembros de su gobierno, contrarios al acuerdo negociado con la UE, y a la pregunta de un diputado acerca de si planea hacerse a un lado para dejar paso a alguien que pueda llevar al país hacia adelante con unidad, May respondió con un rotundo “no” ...



Pero el líder del sector más antieuropeo del Partido Conservador de May y partidario de un BREXIT sin concesiones a la UE, el diputado Jacob Rees-Mogg, confirmó hoy la petición a su grupo parlamentario para que la primera ministra sea sometida a una cuestión de confianza y elegir un nuevo líder.







Los legisladores conservadores están muy divididos, con los defensores acérrimos del Brexit reprochando a May haber hecho concesiones inaceptables a la UE, mientras los pro-europeos amenazaron con rechazar el acuerdo, porque tienen la esperanza de desencadenar un segundo referéndum, para impedir que el Reino Unido salga de la Unión Europea.



En el otro lado del espectro político, se espera que el principal partido de oposición, el Laborista, sufrague también contra el acuerdo buscando la convocatoria de elecciones anticipadas, con el anhelo de volver al poder.



Sin embargo, ni entre los laboristas hay una postura unánime, pues algunos diputados de esa formación que representan a zonas industriales amenazadas con graves consecuencias en caso de un Brexit sin acuerdo, afirmaron que podrían respaldar al gobierno de Theresa May.



El Partido Conservador de May, aliado con el pequeño partido unionista norirlandés DUP, suma una estrecha mayoría en el Parlamento, por lo que una derrota de la primera ministra podría tener muy graves consecuencias.

Directo | Theresa May rechaza un segundo referéndum: “Dimos la voz al pueblo británico y la gente votó irse” https://t.co/2OB5h9hBy8 — EL PAÍS (@el_pais) 15 de noviembre de 2018

El gobierno de May podría caer y existe la posibilidad potencialmente catastrófica de que el Reino Unido simplemente abandone la Unión Europea sin acuerdo, arriesgándose al caos económico y legal.



Por el momento, del lado del bloque europeo, ya se lanzaron los preparativos para organizar una cumbre extraordinaria el 25 de noviembre, con vistas a formalizar el pacto con el gobierno de May.



Casi 17 meses necesitaron los negociadores británicos y europeos para plasmar en un texto de 585 páginas el procedimiento de retirada del Reino Unido, previsto para el 29 de marzo del 2019, así como el período de transición hasta finales de 2020, al que se sumará una declaración sobre la futura relación entre ambas partes.

‼️ May aguanta el pulso y rechaza dimitir: "Este es un Brexit que satisface las prioridades de la gente" https://t.co/n3qXSmtLUh pic.twitter.com/hxOQz4RgP6 — eldiario.es (@eldiarioes) 15 de noviembre de 2018



(Noticiero Nacional de Radio)