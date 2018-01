Bolivia comienza 2018 con crecimiento económico récord

Entre los logros más importantes de Bolivia en 2017 se cuentan un crecimiento económico de 4,2%, la industrialización del gas y la distribución de la riqueza entre las familias más pobres. Así confirmó el vicepresidente de esa nación, Álvaro García Linera.



“Antes Bolivia siempre estaba al final y ahora aparece como el mejor en crecimiento, como el que está liderando en economía”, sostuvo el vicemandatario.



En una entrevista en el programa Hora 23, del canal Bolivisión, el político comentó que la inversión extranjera también en el país creció en un 17 % en el 2017, se incrementó la producción de granos en un 22 % y la renta petrolera subió en un 14 %.



“Somos un país que ha elevado mucho su ahorro social, esto habla de una economía que supo guardar reservas, que supo guardar lo que acumuló en tiempos de bonanza para los tiempos de invierno y ya estamos llegando a primavera, hay buenas reservas y las cosas van a mejorar mucho”, enfatizó García Linera.



En ese entramado no puede obviarse que los dos grandes motores de la economía boliviana son el incentivo del mercado interno y las exportaciones que han permitido sostener este crecimiento económico destacado en el continente latinoamericano.



De igual manera, la distribución de la riqueza entre las familias más pobres del país, ha permitido el mejoramiento de la calidad de vida, especialmente, en el área rural.



Paro médico



En ese contexto, el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, denunció este miércoles que el paro médico que ya suma más de 40 días, “oculta una movilización política conspirativa” porque el 90 por ciento de las demandas ya fueron respondidas.



Romero explicó que entre el pasado domingo y lunes se reunió con dirigentes del sector movilizado para un preacuerdo y lamentó que “el diálogo limpio y de buena fe que llevó adelante haya sido traicionado por la contaminación política de ese conflicto”.



"Esperaremos su documento con paciencia, no le vamos a cerrar las puertas al diálogo porque nos preocupa la situación de la población. La población está castigada, los enfermos están castigados, abandonados, especialmente los pobres que no pueden pagar una consulta médica particular", agregó.



Los dirigentes debían informar el martes los alcances del preacuerdo, sin embargo, consultaron a actores políticos interesados en convulsionar al país, denunció Romero.



Asimismo, detalló que el gremio del Colegio Médico ha incumplido seis compromisos. "Entonces no es una reivindicación sectorial, no es una reivindicación gremial, no es una movilización de profesionales de salud. Detrás de esta movilización de mandiles blancos se está ocultando una movilización política conspirativa". El Ejecutivo aceptó abrogar tres decretos para la creación la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema de Salud.



Y la aplicación del artículo 205 del nuevo Código Penal, quedó en suspenso, al menos 18 meses, mientras se prepara un proyecto de la Ley General de la Salud.



También se acordó implementar un instituto de conciliación y arbitraje cuando haya diferencias en el ejercicio profesional y mala praxis, enmarcado en una ley y complementada con auditorías médicas.



Nuevo sistema de salud





El presidente Evo Morales, aseguró que el país contará con un sistema de atención médica gratuita que garantice el derecho a la Salud de la población, recientemente vulnerado por el mencionado paro nacional de los galenos.



Durante el acto de entrega de un sistema de riego por aspersión en el municipio de Sacaba, del departamento de Cochabamba, el jefe de Estado recordó la convocatoria lanzada por él el pasado 27 de diciembre para celebrar un gran encuentro nacional sobre la construcción de un nuevo modelo de salud.



Morales saludó la creación de la Confederación Médica de Bolivia, compuesta por los profesionales del sector que sostienen no sentirse identificados por la dirigencia de los colegios médicos nacional y departamentales y se oponen al paro laboral que afecta a decenas de miles de personas.



El mandatario boliviano ponderó los resultados del país durante 2017, año en el que resultó la primera nación en cuanto a crecimiento económico del área, y afirmó que se esperan resultados similares para 2018. Morales hizo énfasis en la implementación en distintas zonas del país de proyectos de agua potable y del programa Mi riego, que mejora los sistemas de irrigación agrícola y optimizar la producción.



Habría que añadir las iniciativas de generación de energía que pretenden desarrollarse en territorio cochabambino, principalmente la construcción de centrales hidro y termoeléctricas, lo cual pudiera convertir a Cochabamba en el centro energético de Sudamérica. Esta también es una forma efectiva de combatir los efectos del calentamiento global que afecta al mundo, con más agua y energía acotó.

