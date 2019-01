Bolsonaro sugiere apertura de base militar estadounidense en Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sugirió que Estados Unidos podría llegar a tener una base militar en su país.



“Estamos preocupados con nuestra seguridad, nuestra soberanía, y tengo al pueblo norteamericano como amigo”, declaró Bolsonaro en el Comando de la Aeronáutica, tras ser consultado sobre la posibilidad de que el gigante sudamericano autorice la presencia de militares estadounidenses en su territorio.



Bolsonaro indicó también que Estados Unidos tiene intereses de esa naturaleza en “varios países suramericanos”, pero no profundizó en detalles.



Recientemente el presidente también comentó el asunto en una entrevista que concedió al canal de televisión SBT. En ese escenario, el mandatario también dijo que está preparando la que sería su primera visita oficial a Estados Unidos, la cual pudiera concretarse en marzo próximo, cuando sostendría su primera reunión con el presidente Donald Trump. En sus declaraciones de este viernes, Bolsonaro también reiteró que es favorable a la alianza que han acordado la empresa aeronáutica Embraer y la estadounidense Boeing. No obstante, aclaró que el negocio, debe ser aprobado por el ejecutivo brasileño.



El nuevo presidente, ultraderechista ya ha declarado su intención de avanzar hacia un amplio acuerdo de seguridad y defensa con Estados Unidos, y en particular con la administración del republicano Donald Trump, por quien ha dicho sentir admiración.



Reacciones



La oferta del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de ceder parte del territorio nacional para albergar una base militar de Estados Unidos resulta hoy una las medidas más dramáticas y simbólicas del nuevo gobierno, reporta la agencia PL.

A oferta, feita por Bolsonaro, de ceder parte do nosso território para instalação de uma base militar americana, mesmo que não se concretize, é das medidas mais dramáticas e simbólicas do novo governo. https://t.co/3Eoym5iRuY — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) 6 de enero de 2019

Así lo afirmó en la red social Twitter, el excandidato presidencial brasileño Fernando Haddad, quien considera que tal propuesta del político de extrema derecha, apoyada por su canciller, Ernesto Araújo, genera también críticas ente los militares.



El Ejército de Brasil es contrario a la instalación de una base militar de Estados Unidos, declaró el sábado un alto oficial brasileño, bajo condición de anonimato, a la agencia británica de noticias Reuters.



La fuente militar puso de relieve, asimismo, que la posibilidad de ceder territorio para una base sorprendió a los oficiales del país sudamericano, guardianes celosos de la soberanía nacional.



Por su parte, el Ministerio de Defensa de Brasil lamentó la misma jornada del sábado que no hubiera sido informado de la referida propuesta de Bolsonaro, quien asumió funciones el pasado martes.



“El presidente no discutió esto con el Ministerio de Defensa”, aseveró la portavoz de la Cartera brasileña, la mayor Sylvia Martins.

