Califica historiador presidencial estadounidense como caótico el desempeño de Trump frente a la COVID-19

2020-04-29





Con Estados Unidos como el país más afectado por la COVID-19, tanto en número de contagios como de fallecidos, Donald Trump se desempeña de una manera caótica, diferente a sus predecesores.



Es la opinión del historiador presidencial en la Universidad de Princenton, Julian Zelizer, quien aseguró a la BBC de Londres que Trump ha fracasado en su gestión de la epidemia. Para Zelizer, la de Trump ha sido una combinación de desinformación, con una especie de ataques aleatorios y una resistencia persistente a dar los pasos que la comunidad científica le pide a un mandatario que no parece comprender la realidad.



Autor de varios libros sobre la historia política moderna de Estados Unidos, Zelizer advirtió que el manejo de la emergencia por Trump es peligroso para la nación norteña y para el Mundo, porque la COVID-19 es una crisis global y no nacional.



El peligro más obvio e inmediato sería para cualquiera que acepte la sugerencia de Trump de todo tipo de recomendaciones falsas peligrosas de cura que hay por ahí, señaló Zelizer, preguntado sobre la propuesta del magnate de inyectar desinfectante en personas. Pero Zelizer considera más peligroso que Trump distraiga la atención de lo que la gente seria está diciendo que Estados Unidos debe hacer como nación.



El historiador opinó que el país consume un tiempo valioso, cada vez que Trump opone su discurso político a todo lo demás, desde el distanciamiento social hasta una reapertura económica cuidadosa y cómo debe hacerse, para luego su propia administración tener que aclarar lo que dice.







Al comparar el manejo por Trump de la emergencia por la COVID-19 con la forma en que otros presidentes estadounidenses respondieron a diferentes crisis, Zelizer comentó que hay una larga historia de mandatarios que no hicieron lo correcto o cometieron errores. Sin embargo, Zelizer precisó que en esos casos, una vez que ocurrió una crisis y se revelaron errores, hubo un cierto nivel de gobernanza, pero con Trump no hay ningún compromiso de gobierno serio. “El presidente no está realmente comprometido a llevar a sala a las mejores y más brillantes personas y no ha movilizado recursos de la forma en que muchos lo necesitaban”, señaló Zelizer, para quien la combinación de ese proceder, con la desinformación que propaga Trump y con la crítica en su contra, hace de este un momento muy distinto para Estados Unidos y estar en una crisis total y tener un líder de ese tipo al mismo tiempo.



En sus declaraciones a la BBC de Londres, el analista censuró a Trump por su muy poca empatía, su insuficiente esfuerzo para tratar de encontrar algún tipo de unidad en el país, su incapacidad de utilizar las herramientas tradicionales del gobierno, y de tener un escenario no sólo para tratar de calmar al público, sino también para proporcionar información que resuene con lo que dicen los expertos, o para que el presidente movilice recursos.



Sobre el argumento de Trump y sus simpatizantes de que la crisis del nuevo coronavirus es diferente a cualquier otra vista en el pasado y que ningún presidente o gobierno estaba realmente listo para ella, Zelizer recordó que hubo otras conmociones para la que el país tampoco estaba preparado. Pero para la situación actual, el historiador estadounidense opinó que claramente Trump podría haber hecho más, pues no todo estalló en marzo, sino que en realidad era evidente desde antes y ya enero le habían advertido de que el problema existía.



Por tanto, a juicio de Zelizer, hubo pasos que Trump podría haber tomado antes, en términos de trabajar en los tests, el distanciamiento social, que llegó mucho más tarde, y de financiar unidades del gobierno que tuvieron problemas el año pasado y son esenciales ahora. "Eran cosas que podíamos ver. Y él no las vio. Eso no es un fracaso colectivo, es más: un fracaso del presidente”, sentenció el historiador presidencial de la Universidad de Princenton.



(Noticiero Nacional de Radio)