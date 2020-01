Cámara de representantes de Estados Unidos votará para limitar poderes de Trump en guerra contra Irán





El mensaje a la nación del presidente estadounidense Donald Trump sobre los ataques de Irán se alejó de la retórica bélica de sus tuits y aunque los republicanos aplauden su manejo de la crisis, los demócratas no están convencidos y prosiguen en sus planes de someter a votación una autorización de guerra que limitaría los poderes del mandatario.



Desde esa base, la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevará a cabo una votación sobre la legislación destinada a evitar agresiones de las Fuerzas de Estados Unidos contra Irán a menos que el Congreso conceda su aprobación.



Según el artículo I de la Constitución de Estados Unidos, el Congreso tiene la autoridad de declarar la guerra, mientras que el artículo II le da al presidente la responsabilidad de ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La última vez que el Congreso aprobó una declaración oficial de guerra fue hace casi 80 años, durante la Segunda Guerra Mundial.



El viernes, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, señaló que la muerte de Soleimani fue lo suficientemente importante como para conducir a un conflicto abierto con la nación persa.



Ayer, Trump anunció "sanciones económicas adicionales" inmediatas contra Irán, luego del ataque que esa nación hizo contra dos bases iraquíes que albergan tropas estadounidenses, en venganza por el asesinato del general iraní Qassem Soleimani. Washington continuará con la "máxima presión" sobre Irán, enfatizó el presidente republicano.



Las respuestas de Irán



El enviado especial de Irán en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Majid Takht Ravanchi, ha calificado de "inconcebible" la llamada del presidente de Estados Unidos Donald Trump a cooperar con el país persa después de anunciar nuevas sanciones contra Teherán, informa IRNA.



Según Ravanchi, Estados Unidos entró en una nueva fase de escalada con Irán tras asesinar al general Qassem Soleimani. En este sentido, añadió que Irán no será engañado por el presidente estadounidense que ofrece cooperación cuando ha impuesto sanciones sin precedentes. El funcionario también asegura que Teherán "no busca la escalada o la guerra", sino ejercer su derecho a la legítima defensa al dar una "respuesta militar medida y proporcionada, dirigida contra una base aérea estadounidense en Irak".

🇮🇷🇺🇸 El embajador de Irán ante la ONU, Majid Takht-Ravanchi, ha declarado que el asesinato de Soleimani "Fue un acto de guerra por parte de Estados Unidos contra el pueblo iraní" y que "La respuesta para una acción militar es una acción militar". pic.twitter.com/b1CqSn42CU — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) January 4, 2020

Además, el representante iraní advirtió contra "cualquier aventura militar adicional" y agregó que Teherán "está decidido a continuar enérgicamente y de acuerdo con el derecho internacional, defendiendo a su pueblo, su soberanía, así como la unidad e integridad territorial contra cualquier agresión".



Tras la retirada de Washington del Plan de Acción Integral Conjunto, ha impuesto numerosas sanciones contra Irán que podrían considerarse como "terrorismo económico", destacó el enviado de Irán en la ONU. Asimismo, subrayó que las sanciones de Trump contravienen el Derecho Internacional.



Recientemente, la embajadora estadounidense ante la ONU, Kelly Craft, anunció en una carta dirigida al Consejo de Seguridad que Washington está "listo para involucrarse sin condiciones previas en negociaciones serias con Irán, con el objetivo de evitar un mayor peligro para la paz y la seguridad internacional".



Por su parte, los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica —fuerza de élite iraní— advirtieron a todos los países aliados de Estados Unidos en la región que, en caso de ataques desde su territorio contra Irán, serán blanco de "represalias militares".

