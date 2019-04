Cerca de 300 muertos en atentados en Sri Lanka

Múltiples explosiones se registraron ayer -domingo de Pascuas- en iglesias y hoteles de Sri Lanka, que provocaron al menos 290 muertos, entre ellos 35 extranjeros, y casi 450 heridos.



Una de las explosiones se registró en la iglesia San Antonio de Colombo, otra en la iglesia San Sebastián de Negombo, al norte de la capital, y la tercera en una iglesia de Batticaloa, en el este de la isla.



Según la agencia AFP, el 11 de abril pasado, el jefe de la policía de Sri Lanka, Pujuth Jayasundara, alertó en una nota a los oficiales de alto rango que un grupo musulmán radical planeaba ataques suicidas contra "iglesias importantes".



Las informaciones dan cuenta de que las seis primeras explosiones ocurrieron de forma simultánea en tres hoteles de lujo en Colombo y también en una iglesia de la capital, otra en Katana, en el oeste del país, y la tercera en la oriental ciudad de Batticaloa.



El domingo de Pascuas es el más importante del calendario litúrgico cristiano. Los atentados en iglesias católicas y una evangélica durante el oficio religioso en que los creyentes conmemoran la resurrección de Cristo, patentizó el drama actual de la religión en un país en el que población cristiana representa el 7%, mientras que los budistas son cerca del 70%, los hinduistas son el 15% y los musulmanes el 11%.



Las autoridades del país asiático dijeron que, aunque 24 personas están bajo custodia, no tienen aún una respuesta concluyente sobre los autores de los ataques.



Las iglesias atacadas profesan la fe cristiana, cuyos seguidores representan una minoría religiosa en el país: apenas el 7%.



Aunque desde 2009 -cuando terminó una larga guerra civil- la isla no ha vivido grandes incidentes de violencia, Sri Lanka no es ajena a los ataques entre personas de distintas religiones.



En la historia reciente se han registrado acciones violentas por parte de miembros de la mayoría budista cingalesa (algo más del 70% de la población) contra mezquitas y otros edificios de propiedad de musulmanes.



Publica la BBC que Kieran Arasaratnam, profesor de la Escuela de Negocios del Imperial College de Londres, se alojaba en el hotel Shangri-La, cuyo restaurante del segundo piso fue destruido por una de las bombas.



Él es un ciudadano de Sri Lanka que se mudó a Reino Unido como refugiado hace 30 años, y visitaba el país para ayudar a lanzar una empresa.



Estaba en su habitación cuando escuchó un sonido que describe como un "trueno".

"Todos empezaron a entrar en pánico, fue un caos total", dijo. "Miré a la habitación de la derecha y había sangre por todas partes".





"Todos corrían y mucha gente simplemente no sabía lo que estaba pasando. La gente tenía sangre en la ropa y alguien corría con una niña hacia una ambulancia. Las paredes y el piso estaban cubiertos de sangre".



Actualmente se encuentra en un refugio para emergencias. Allí, dice, "el olor a sangre está por todas partes", hay personas heridas que necesitan tratamiento y otros buscan a sus familiares desaparecidos.



"Es horrible ver a los niños cubiertos de sangre. Salí de Sri Lanka hace 30 años como refugiado y nunca pensé que tendría que ver esto de nuevo".

