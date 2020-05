Chile, más contagios por el nuevo coronavirus y menos hospitales





Los últimos días en Chile con relación al nuevo coronavirus son preocupantes al tener en cuenta el aumento de contagiados y el número de fallecidos. Ya se ha confirmado la ocurrencia de más de 240 decesos, lo que corresponden a un tercio del total de la cifra total.



Se ha reportado también más de un millar de personas hospitalizadas a raíz de la pandemia en todo el país y que la mayor cantidad de contagios por lejos continúa concentrándose en la capital, Santiago.



El domingo último, el presidente de derecha Sebastián Piñera dijo que “estamos muy conscientes de que el sistema de salud está muy exigido, muy demandado, muy estresado”, al visitar un hospital de la capital.



El mayor productor mundial de cobre registró los primeros casos de coronavirus a inicios de marzo y ya superaba los 50.000 contagios a mediados de la semana pasada, en que además volvieron a registrarse protestas en barrios pobres de la capital en reclamo de ayuda insuficiente.



Cuando la nación sudamericana, de más de 18 millones de habitantes, decretó la cuarentena, se afectó a más de un tercio de su población.



Vuelven las protestas



Según la agencia EFE, en la capital, cerca del Palacio de La Moneda, durante las últimas horas, los manifestantes quemaron un vehículo. En otros puntos de la ciudad, se escucharon cacerolazos, que medios de prensa describen como los que repudiaban a la dictadura de Augusto Pinochet.



“Nosotros llevamos muchas semanas en cuarentena, desde antes que la decretara el presidente porque sabemos que no tenemos camas en nuestros hospitales del sur de Santiago”, explicó a Radio Cooperativa Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, un barrio popular capitalino. “Cada día la gente está organizando más ollas populares”, añadió. Y es que los alcaldes de los barrios periféricos están haciendo críticas al gobierno de Piñera al que acusan de “improvisar en la pandemia” y de “hacer grandes anuncios que después no cumple”. La funcionaria también dijo que en su comuna, de 200.000 habitantes, la tasa de contagios es “superior al 40%”. “Aquí va a morir mucha gente; espero equivocarme, pero la situación es grave”, agregó.



A la situación sanitaria actual, ha de añadirse que entre marzo y abril se perdieron más de medio millón de puestos de trabajo formales. La economía chilena ya venía golpeada por los tres meses de protestas en todo el país. En ese escenario, valga remitirse además a lo expresado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que ya advirtió que el nivel de pobreza en Chile puede pasar del 9,8 % de 2019 al 13,7 % en 2020.



Las cifras de hoy



Hoy la situación se mantiene crítica. Según As Chile, durante el último día sumó 4.895 casos y se alcanzó la cifra total de 73.997 personas contagiadas a lo largo del territorio nacional. Esos datos confirman que la nación latinoamericana es una de las más complicadas en la región.



Del mismo modo, el número de fallecidos alcanzó las 761 personas, luego de que se marcara otro récord negativo, con 43 muertes en las últimas 24 horas.

